Chi tiết Toyota Fortuner 2022 tại Việt Nam, tăng giá 20 triệu đồng

Chỉ hơn 1 năm sau khi ra mắt Toyota Fortuner phiên bản nâng cấp, mẫu SUV 7 chỗ của thương hiệu "thiện lành" Nhật Bản tiếp tục trải qua đợt nâng cấp mới để tăng tốc cho cuộc đua doanh số năm 2022 với Hyundai SantaFe và Ford Everest. Là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời nên mẫu Toyota Fortuner 2022 tại Việt Nam không thay đổi về mặt thiết kế nhưng bổ sung thêm một số trang bị đáng giá. Ngoại hình Toyota Fortuner 2022 tương tự những gì thể hiện ở đời cũ với điểm nhấn là lưới tản nhiệt phủ sơn đen, cụm đèn pha dạng LED phối hợp với gương cầu và đèn định vị DRL hình xương cá. Toyota Fortuner 2022 có kích thước tổng thể là 4.795 x 1.855 x 1.835 mm, tương ứng với chiều dài, rộng, cao và chiều dài cơ sở của xe đạt 2.745 mm. Và, để tăng sức hút cho mẫu xe ôtô của mình, Toyota đã có những nâng cấp về mặt tiện nghi, bổ sung thêm tính năng an toàn. Đội hình sản phẩm của xe vẫn là 5 phiên bản lắp ráp trong nước và 2 phiên bản nhập khẩu giống với trước đây. Theo đó, các phiên bản gồm 2.4 4x2 MT, 2.4 4x2 AT và 2.8 4x4 AT được bổ sung thêm đèn sương mù phía sau. Đây là sự thay đổi duy nhất ở phần ngoại thất và cũng là điểm để người dùng phân biệt với phiên bản cũ. Khoang nội thất của Toyota Fortuner 2022 nâng cấp cũng có sự "xáo trộn" nhỏ. Hệ thống điều hòa tự đồng 2 vùng đã trở thành trang bị tiêu chuẩn cho các bản 2.8 4x4 AT, 2.4 4x2 AT, Legender 2.4 và Legender 2.8. Trong khi đó, bản Toyota Fortuner Legender 2.4 nâng cấp thêm hệ thống âm thanh 11 loa JBL giống bản Legender 2.8. Hai bản 2.4 có thêm tính năng kết nối điện thoại thông minh. Về tính năng an toàn, bản 2.8 và 2 phiên bản Legende bổ sung thêm hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Những phiên bản còn lại không có tính năng này. Đi cùng với nâng cấp mới, giá xe Toyota Fortuner 2022 đã tăng thêm 20 triệu đồng. Khởi điểm từ 1,015 tỷ đồng đối với bản 2.4 MT. Bản cao nhất Fortuner Legender 2.8 có giá 1,459 tỷ đồng. Hai phiên bản nhập khẩu gồm 2.7 4x2 và 2.7 4x4 có giá niêm yết 1,187 tỷ và 1,277 tỷ đồng. Tuy tăng giá cao hơn trước, nhưng Toyota Fortuner 2022 vẫn có thể tự tin cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc như Ford Everest (1,193-1,412 tỷ đồng), Kia Sorento (999 triệu đến 1,289 tỷ đồng) và Hyundai Santa Fe (1,03-1,34 tỷ đồng). Kết thúc quý I/2022, doanh số Toyota Fortuner đạt 2.032 xe, đứng thứ 2 sau Hyundai SantaFe (doanh số 3.087 xe). Các mẫu xe còn lại như Kia Sorento, Ford Everest xếp phía sau với doanh số 1.289 xe, 709 xe. Video: Khám phá mẫu xe SUV Toyota Fortuner tại Việt Nam.

