Chi tiết Toyota Fortuner 2022 nâng cấp, tăng giá 42 triệu tại Việt Nam

Kế thừa những giá trị vượt trội mẫu SUV 7 chỗ đã chiếm trọn lòng tin của gần 100.000 khách hàng Việt trong suốt 13 năm qua, Toyota Fortuner 2022 nâng cấp hứa hẹn tiếp tục duy trì vị thế là mẫu SUV đô thị hàng đầu với thiết kế sang trọng, bề thế, là người bạn đồng hành đáng tin cậy trên hành trình chinh phục thành công và những trải nghiệm mới. Ngoài ra mẫu xe SUV Toyota Fortuner 2022 nâng cấp mới tại Việt Nam còn có thêm hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) cùng với Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA). Với những nâng cấp này giá xe Toyota Fortuner 2022 nhập khẩu tăng 42 triệu đồng so với trước. Cụ thể, Toyota Fortuner 2022 tại Việt Nam vẫn kế thừa thiết kế tinh tế và thời thượng nhưng không kém phần nam tính, mạnh mẽ qua các đường nét sắc sảo, lưới tản nhiệt cuốn hút cùng cụm đèn LED ấn tượng. Toyota Fortuner 2.7L 4x4 AT và Fortuner 2.7L 4x2 AT nhập khẩu sẽ có thêm hệ thống camera quanh xe 360 (Panoramic View), hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM)... Ngoài ra, mẫu xe SUV này còn sở hữu hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA). Với những nâng cấp này, mức giá xe Toyota Fortuner phiên bản nhập khẩu tăng tới 42 triệu đồng so với trước. Về phần các phiên bản lắp ráp, hiện chưa rõ có được nâng cấp, thay đổi bên ngoài hay không song giá xe cũng được điều chỉnh, tăng thêm 11 triệu đồng tất cả các phiên bản. Ở lần điều chỉnh giá này, hãng không công bố lý do song có thể thiếu hụt nguồn cung linh kiện, khó khăn trong việc sản xuất khiến giá xe điều chỉnh. Một số mẫu xe khác của Toyota như Vios, Veloz hay Camry, Toyota Corolla Cross cũng đã điều chỉnh giá bán vì nguyên nhân tương tự. Bên cạnh đó, Toyota Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi với gói gia hạn bảo hành 2 năm/50.000km (tùy điều kiện nào đến trước) dành cho khách hàng mua xe Toyota Fortuner đến hết ngày 31/12/2022. Mẫu SUV 7 chỗ nhà Toyota nằm ở phân khúc SUV hạng D, sở hữu kết cấu khung gầm rời tương tự các đối thủ như Ford Everest, Mitsubishi Pajero Sport, Isuzu mu-X. Tầm giá, kích thước và số chỗ đặt Fortuner cạnh tranh thêm với các sản phẩm sở hữu khung gầm liền như Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Mazda CX-8. Thông tin về mức giá bán lẻ của mẫu xe Fortuner 2022 tại Việt Nam được áp dụng kể từ ngày 1/11/2022. Vieo: Toyota Fortuner 2023 tại Thái Lan sắp về Việt Nam.

Kế thừa những giá trị vượt trội mẫu SUV 7 chỗ đã chiếm trọn lòng tin của gần 100.000 khách hàng Việt trong suốt 13 năm qua, Toyota Fortuner 2022 nâng cấp hứa hẹn tiếp tục duy trì vị thế là mẫu SUV đô thị hàng đầu với thiết kế sang trọng, bề thế, là người bạn đồng hành đáng tin cậy trên hành trình chinh phục thành công và những trải nghiệm mới. Ngoài ra mẫu xe SUV Toyota Fortuner 2022 nâng cấp mới tại Việt Nam còn có thêm hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) cùng với Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA). Với những nâng cấp này giá xe Toyota Fortuner 2022 nhập khẩu tăng 42 triệu đồng so với trước. Cụ thể, Toyota Fortuner 2022 tại Việt Nam vẫn kế thừa thiết kế tinh tế và thời thượng nhưng không kém phần nam tính, mạnh mẽ qua các đường nét sắc sảo, lưới tản nhiệt cuốn hút cùng cụm đèn LED ấn tượng. Toyota Fortuner 2.7L 4x4 AT và Fortuner 2.7L 4x2 AT nhập khẩu sẽ có thêm hệ thống camera quanh xe 360 (Panoramic View), hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM)... Ngoài ra, mẫu xe SUV này còn sở hữu hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA). Với những nâng cấp này, mức giá xe Toyota Fortuner phiên bản nhập khẩu tăng tới 42 triệu đồng so với trước. Về phần các phiên bản lắp ráp, hiện chưa rõ có được nâng cấp, thay đổi bên ngoài hay không song giá xe cũng được điều chỉnh, tăng thêm 11 triệu đồng tất cả các phiên bản. Ở lần điều chỉnh giá này, hãng không công bố lý do song có thể thiếu hụt nguồn cung linh kiện, khó khăn trong việc sản xuất khiến giá xe điều chỉnh. Một số mẫu xe khác của Toyota như Vios, Veloz hay Camry, Toyota Corolla Cross cũng đã điều chỉnh giá bán vì nguyên nhân tương tự. Bên cạnh đó, Toyota Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi với gói gia hạn bảo hành 2 năm/50.000km (tùy điều kiện nào đến trước) dành cho khách hàng mua xe Toyota Fortuner đến hết ngày 31/12/2022. Mẫu SUV 7 chỗ nhà Toyota nằm ở phân khúc SUV hạng D, sở hữu kết cấu khung gầm rời tương tự các đối thủ như Ford Everest, Mitsubishi Pajero Sport, Isuzu mu-X. Tầm giá, kích thước và số chỗ đặt Fortuner cạnh tranh thêm với các sản phẩm sở hữu khung gầm liền như Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Mazda CX-8. Thông tin về mức giá bán lẻ của mẫu xe Fortuner 2022 tại Việt Nam được áp dụng kể từ ngày 1/11/2022. Vieo: Toyota Fortuner 2023 tại Thái Lan sắp về Việt Nam.