Chi tiết Toyota Corolla Altis 2023 nâng cấp từ 389 triệu đồng

Liên doanh FAW Toyota đã vén màn phiên bản nâng cấp nhẹ của dòng xe Corolla Altis ở thị trường Trung Quốc. Mẫu sedan hạng C này ở thị trường tỷ dân có tổng cộng 9 phiên bản, giá xe Toyota Corolla Altis 2023 dao động từ 116.800 - 155.800 Nhân dân tệ (khoảng 389 - 519 triệu đồng). Trên phiên bản 2023 tại thị trường tỷ dân, mẫu xe sedan Toyota Corolla Altis 2023 không thay đổi về mặt thiết kế. Thay vào đó, hãng xe Nhật Bản chỉ nâng cấp trang bị và động cơ của mẫu sedan hạng C này. Theo đó, Toyota Corolla Altis 2023 bản hybrid vẫn được trang bị hệ truyền động THS II, bao gồm máy xăng Atkinson Cycle 4 xi-lanh, dung tích 1.8L, kết hợp với mô-tơ điện mạnh 70 kW (khoảng 95 mã lực) và hộp số e-CVT. Tổng cộng, hệ truyền động này tạo ra công suất tối đa 137 mã lực như trước. Tuy nhiên, Toyota Corolla Altis 2023 phiên bản hybrid đã được bổ sung cụm pin nhẹ hơn 44% so với phiên bản cũ. Thay đổi này giúp xe vận hành yên tĩnh hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn với mức tiêu thụ trung bình chỉ 4,06 lít/100 km. Ngoài hệ truyền động kể trên, Toyota Corolla Altis 2023 tại Trung Quốc còn có 2 tùy chọn động cơ khác. Thứ nhất là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 121 mã lực và mô-men xoắn cực đại 148 Nm. Thứ hai là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.2L với công suất tối đa 116 mã lực và mô-men xoắn cực đại 185 Nm. Cả hai động cơ đều đồng hành với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT. Cải tiến tiếp theo của Toyota Corolla Altis 2023 ở thị trường Trung Quốc là hệ thống treo. Cụ thể, xe được trang bị hệ thống treo dầm xoắn phía sau mới. Tuy nhiên, hệ thống treo này chỉ dành cho phiên bản dùng động cơ xăng 1.5L. Trong khi đó, phiên bản hybrid và tăng áp 1.2L của xe vẫn dùng hệ thống treo đa liên kết phía sau. Chưa hết, Toyota Corolla Altis 2023 phiên bản 1.5L ở thị trường Trung Quốc còn chỉ được trang bị 6 túi khí. 2 phiên bản hybrid và tăng áp 1.2L có 8 túi khí tiêu chuẩn, bao gồm cả túi khí đầu gối cho hàng ghế trước. Dù ở phiên bản nào, Toyota Corolla Altis 2023 đều được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động ADAS tiêu chuẩn. Gói này bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng với tính năng Stop and Go và hệ thống cảnh báo tiền va chạm với tính năng phát hiện người đi bộ. Bên trong Toyota Corolla Altis 2023 tại Trung Quốc thêm một trang bị mới là màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay, Baidu CarLife và HiCar để kết nối với điện thoại thông minh. Màn hình này sẽ được trang bị tiêu chuẩn cho phần lớn các phiên bản của xe. Riêng bản tiêu chuẩn chỉ dùng màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch. Video: Đánh giá Toyota Corolla Altis 2022 tại Việt Nam.

