Chi tiết Subaru REX 2023 - SUV cỡ A giá rẻ từ 305 triệu đồng

Đúng như tin đồn từ trước đó, hãng Subaru đã đưa mẫu xe REX trở lại thị trường sau 20 vắng bóng. Trong lần trở lại này, Subaru REX 2023 mới được bán ra tại thị trường Nhật Bản dưới dạng SUV hạng A. Tuy nhiên, thay vì phát triển mới, hãng Subaru lại chế tạo REX 2023 dựa trên Toyota Raize. Trên thực tế, mẫu xe SUV Subaru REX 2023 chỉ là phiên bản đổi tên và thay logo của Toyota Raize, tương tự Daihatsu Rocky và Perodua Ativa. Như vậy, đây là "anh em song sinh" thứ 3 của Toyota Raize được bán ra thị trường. REX quay trở lại thị trường nhằm lấp khoảng trống do người anh em Subaru XV thế hệ mới để lại. Theo đó, Subaru XV thế hệ mới ở thị trường Nhật Bản không còn động cơ 1.6L như trước mà chỉ được trang bị hệ truyền động mild hybrid với động cơ xăng 2.0L khiến giá tăng lên. Vì vậy, REX sẽ đóng vai trò như mẫu SUV nhỏ nhất và rẻ nhất của thương hiệu Subaru, thay cho XV thế hệ cũ. Tương tự Toyota Raize, Subaru REX 2023 cũng sở hữu kích thước nhỏ gọn, bao gồm chiều dài 4.030 mm, chiều rộng 1.710 mm, chiều cao 1.635 mm, chiều dài cơ sở 2.525 mm, chiều cao gầm 200 mm và bán kính vòng quay 5,1 m. Trong khi đó, thiết kế ngoại thất của tân binh nhà Subaru gần như được bê nguyên từ Toyota Raize sang, trừ lưới tản nhiệt và logo hãng. Riêng lưới tản nhiệt của mẫu SUV hạng A này được thiết kế với những nẹp nằm ngang màu đen, theo phong cách của Subaru Forester. Ở bản tiêu chuẩn, Subaru REX 2023 được trang bị đèn pha LED, đèn báo rẽ LED, đèn sương mù trước/sau LED, vành nhôm 16 inch, lốp 195/65R16 và đèn hậu LED kết hợp. Trong khi đó, bản cao cấp hơn đi kèm đèn pha LED với tính năng tự động điều chỉnh luồng sáng cao/thấp, đèn báo rẽ LED tuần tự, vành nhôm 17 inch, kết hợp với lốp 195/60R17 và nóc màu đen để tạo thành ngoại thất 2 tone màu. Mở cửa Subaru REX 2023 và bước vào bên trong, người dùng sẽ bắt gặp mặt táp-lô quen thuộc vì giống với Toyota Raize. Tại đây, mẫu SUV hạng A này đi kèm bảng đồng hồ kỹ thuật số, khởi động nút bấm, vô lăng bọc da, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch đặt nổi, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động với màn hình hiển thị kỹ thuật số và nhiều cổng USB. Chưa hết, nội thất của Subaru REX 2023 còn kết hợp 3 màu đen, trắng và đỏ để mang đến cảm giác thể thao. Trong đó, màu đỏ xuất hiện trên ghế, cửa gió điều hòa và tapi cửa. Màu trắng lại được áp dụng cho viền cửa gió điều hòa và tapi cửa. Ghế của xe được bọc bằng chất liệu nỉ màu đen. Ở bản cao cấp, hàng ghế trước sẽ có tính năng sưởi. Dưới ghế phụ lái còn có thêm ngăn chứa đồ. Không thua kém Toyota Raize, Subaru REX 2023 cũng có nhiều tính năng an toàn thông minh. Tuy nhiên, gói công nghệ an toàn chủ động của mẫu SUV hạng A này được gọi bằng cái tên Smart Assist thay vì EyeSight như các xe Subaru khác. Cụ thể, gói Smart Assist này bao gồm hệ thống cảnh báo điểm mù, phanh giảm thiểu va chạm, nhận biết biển báo giao thông, hỗ trợ đèn pha, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn đường, giảm thiểu lệch làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, kiểm soát chân ga khi tiến/lùi, hỗ trợ ôm cua và cảnh báo khi phương tiện phía trước khởi hành. Những tính năng an toàn khác của Subaru REX 2023 bao gồm phanh tay điện tử, tính năng tự động giữ phanh tạm thời, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau, camera 360 độ và hỗ trợ đỗ xe thông minh. Hệ thống này sẽ tự động đỗ xe thay cho người lái. Bên dưới nắp ca-pô của Subaru REX 2023 chỉ có 1 loại động cơ là máy xăng 3 xi-lanh, dung tích 1.2L có tên mã WA-VE. Động cơ tạo ra công suất tối đa 88 mã lực và mô-men xoắn cực đại 113 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước, tương tự Toyota Raize. Trong khi đó, động cơ xăng tăng áp 1.0L và hệ truyền động hybrid có tên e-Smart của Toyota Raize không được dùng cho Subaru REX 2023. Tại thị trường Nhật Bản, giá xe Subaru REX 2023 có mức bán ra từ 1.820.000 Yên (305 triệu đồng) cho bản G tiêu chuẩn và 2.171.100 Yên (364 triệu đồng) ở bản Z cao cấp. So với Toyota Raize 1.2L (từ 1.717.000 - 2.049.000 Yên) và Daihatsu Rocky 1.2L (1.677.000 - 2.068.000 Yên), Subaru REX 2023 đắt hơn một chút. Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV cỡ A - Subaru REX 2023.

