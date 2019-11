Chi tiết siêu xe Mercedes SLR McLaren độc nhất Việt Nam

Do những quy định nghiêm ngặt về việc nhập khẩu xe đã qua sử dụng, giờ đây những chiếc siêu xe Mercedes SLR McLaren ở nước ngoài gần như không còn cơ hội để được nhập khẩu và lưu hành trên đường phố Việt Nam. Cũng vì vậy mà chiếc Mercedes SLR McLaren màu bạc này luôn luôn được săn đón, là một tâm điểm chú ý của cánh săn ảnh siêu xe tại Việt Nam cũng như là niềm mơ ước lớn đối với những người chơi xe. Mũi tên bạc Mercedes SLR McLaren là “đứa con chung” của hai thương hiệu xe hơi đình đám McLaren và Mercedes. Thời bầy giờ, Mercedes còn sở hữu 40% cổ phần của thương hiệu McLaren, vì vậy việc phát triển một dự án kết hợp giữa hai hãng có lẽ phần nào đơn giản hơn rất nhiều so với thời điểm hiện tại. Mercedes SLR McLaren chính thức được sản xuất và bán ra vào năm 2003 và kết thúc dây chuyền vào năm 2010. Trong vòng đời 7 năm của mình, đã có 2,157 chiếc xe được bán ra ở hai phiên bản coupe và roadster. Chiếc xe được lấy cảm hứng từ mẫu xe đua Mercedes 300SLR từ thế kỉ trước với màu sắc bạc truyền thống đã gắn bó với thương hiệu Mercedes từ bấy lâu nay. Cho dù được ra đời từ hơn 15 năm trước nhưng với những đường nét thiết kế hiện đại cùng động cơ V8 mạnh mẽ, Mercedes SLR McLaren hàng hiếm dường như không “kém cạnh” so với những chiếc siêu xe mới hiện tại. Chiếc xe mang trên mình phong cách thiết kế với những đường nét mềm mại thừa hưởng từ 300SLR, kết hợp với kiểu dáng khí động học cùng các lưới tản nhiệt mang cá khá ấn tượng. Là một chiếc xe với động cơ đặt trước, chiếc xe sở hữu phần đầu xe khá dài với kết cấu capo mở ngược, cũng như kiểu mở cửa cánh bướm quen thuộc trên những chiếc McLaren. Những chi tiết này càng làm cho chiếc xe thêm phần độc đáo, khá ấn tượng và khác biệt so với những mẫu xe cùng thời. Với tên gọi SLR (tức là Sport Light Racing), mẫu xe này được các chuyên gia nghiên cứu và quyết định trang bị cấu trúc nhựa gia cố sợ carbon nhằm hướng tới cắt giảm trọng lượng của chiếc xe để nâng cao hiệu quả trong việc vận hành. Nhờ sử dụng vật liệu này, cân nặng của chiếc xe nằm ở con số 1,750kg. Với màu sắc bạc đơn giản, những đường nét của xe trở nên nổi bật. Kết hợp với thiết kế mềm mại của xe chính là bộ mâm đa chấu đặc trưng đã gắn liền với cái tên SLR McLaren từ bấy lâu nay. Hai bên ống xả của chiếc xe được trang bị ở hai bên thân xe thay vì ở phần sau xe như những chiếc siêu xe thông thường. Từ phiên bản cơ sở, Mercedes và Mclaren đã phát triển thêm những bản nâng cấp trong vòng đời của chiếc xe này, điển hình như Mercedes SLR McLaren Roadster, series “722 Edition”. Đặc biệt hơn nữa, trước khi SLR bị khai tử, thương hiệu này đã cho ra mắt phiên bản Speedster độc đáo với chỉ 75 chiếc được sản xuất mang tên “Stirling Moss”. Sau khi dòng SLR bị khai tử, McLaren còn đem tới một chương trình nhằm nâng cấp 25 chiếc SLR McLaren thông qua bộ phận McLaren Special Operations (MSO) cho những khách hàng có nhu cầu. Mercedes SLR McLaren được trang bị động cơ siêu nạp V8 5.4L, sản sinh công suất 626 mã lực và mô-men xoắn 780 Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 3,8 giây và có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 334 km/h. Video: Siêu xe Mercedes SLR McLaren tại Hà Nội (Nguồn: Johnny).

