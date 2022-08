Chi tiết siêu SUV Lamborghini Urus Performante từ 260.676 USD

Tại triển lãm Pebble Beach Concours d'Elegance 2022 hiện đang diễn ra tại Mỹ, hãng Lamborghini đã chính thức vén màn phiên bản Performante mới của dòng xe Urus. Kể từ khi trình làng, Urus đã định nghĩa lại phân khúc SUV hiệu suất cao. Đến nay, Lamborghini Urus Performante 2023 mới lại tiếp tục đưa phân khúc này lên một tầm cao mới. So với Urus thông thường, siêu SUV Lamborghini Urus Performante 2023 sở hữu ngoại hình khác biệt ở một số chi tiết như cản trước hầm hố hơn và khe gió trên nắp ca-pô nhằm tăng khả năng tản nhiệt cho khối động cơ mạnh mẽ bên dưới. Khe gió này có thể sơn màu hoặc giữ màu nguyên bản của sợi carbon. Chưa hết, khách hàng mua Lamborghini Urus Performante 2023 có thể chi thêm tiền cho phần nóc bằng sợi carbon, tương tự Huracan Performante và Super Trofeo. Ngoài nóc, siêu SUV này còn được trang bị bộ chẻ khí trước và khe gió màu đen bằng sợi carbon, mang đến ngoại hình ấn tượng hơn cho xe. Những thay đổi tiếp theo trong ngoại hình của Lamborghini Urus Performante 2023 bao gồm lưới tản nhiệt đóng/mở tùy ý, ốp cua lốp bằng sợi carbon, cánh gió cỡ lớn hơn nhằm tăng 38% lực ép xuống mặt đường, bộ vành siêu nhẹ có đường kính 22 - 23 inch đi kèm bu lông bằng titan và lốp Pirelli P Zero phát triển dành riêng cho siêu SUV này. Phía sau, Lamborghini Urus Performante 2023 được trang bị bộ khuếch tán gió và cản sau bằng sợi carbon cũng như hệ thống xả Akrapovic thể thao. Không chỉ được thay đổi ngoại hình, Lamborghini Urus Performante 2023 còn có thêm lò xo bằng thép mới, giúp giảm chiều cao gầm thêm 20 mm. Bước vào bên trong Lamborghini Urus Performante 2023, người lái được chào đón bằng ghế bọc Alcantara màu đen với chỉ khâu hình quả trám, những chi tiết ốp bằng nhôm và vô lăng vát đáy thể thao. Tương tự ghế ngồi, vô lăng của xe cũng được bọc bằng chất liệu Alcantara. Nếu chi thêm tiền cho gói phụ kiện Dark Package, khách hàng có thể bổ sung các nút điều khiển màu đen nhám. "Trái tim" của Lamborghini Urus Performante 2023 là khối động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0L quen thuộc. Tuy nhiên, động cơ này tạo ra công suất tối đa 657 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. So với bản thường, xe mạnh hơn 16 mã lực, cho phép Lamborghini Urus Performante 2023 tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 3,3 giây và đạt vận tốc tối đa 306 km/h. Theo hãng Lamborghini, siêu xe này là mẫu SUV sở hữu nhiều chi tiết bằng sợi carbon nhất trong phân khúc. Nhờ đó, xe nhẹ hơn 47 kg, mang đến hệ số công suất/trọng lượng cao nhất phân khúc. Những điểm nhấn khác của Lamborghini Urus Performante 2023 bao gồm hệ thống lái hiệu chỉnh, bộ vi sai mới và chế độ lái mới mang tên Rally. Tại thị trường Mỹ, giá xe Lamborghini Urus Performante 2023 có mức khởi điểm từ 260.676 USD. Dự kiến, xe sẽ bắt đầu được giao cho khách hàng vào cuối năm nay. Video: Giới thiệu siêu SUV Lamborghini Urus Performante 2023.

