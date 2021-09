Chi tiết Rolls-Royce Ghost 2021 hơn 40 tỷ thứ 2 về Việt Nam

Rolls-Royce Ghost hạng sang bước chân vào thị trường xe siêu sang vào năm 2009 nhằm mục đích chiếm lấy các khách hàng là doanh nhân trẻ cũng như phân khúc mà mẫu xe Rolls-Royce Phantom không thể lấy được từ các đại gia chơi Bentley Flying Spur hay sau này là Mercedes-Maybach S-Class khi so sánh về giá bán. Trong 12 năm có mặt trên thị trường, Rolls-Royce đã cho thấy họ tài ba đến thế nào khi Ghost gần như dẫn đầu danh sách các mẫu xe có doanh số tốt nhất của hãng, đến lúc cần phải thay đổi mình để chiếm lấy các mục tiêu cao hơn, vì thế, Rolls-Royce Ghost thế hệ thứ 2 đã xuất hiện vào tháng 9 năm 2020. Ngay lập tức, những người khó tính nhất cũng hết lời khen ngợi mẫu xe này. Hiện đã có 2 chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost thế hệ mới xuất hiện tại dải đất hình chữ S, trong đó, chiếc xe Rolls-Royce Ghost 2021 thứ 2 về Việt Nam mới được cho thông quan và đã về 1 công ty nhập khẩu tư nhân có tiếng ở Hà Nội. Hiện chưa rõ giá xe Rolls-Royce Ghost thế hệ mới này tại Việt Nam, chỉ biết rằng, chiếc xe Rolls-Royce Ghost 2021 đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam có giá lên đến 45 tỷ đồng, nhưng nhanh chóng sau đó đã được điều chỉnh chỉ còn 43 tỷ đồng. Được biết, chiếc xe Rolls-Royce Ghost này thuộc bản trục cơ sở dài. Chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost thế hệ thứ 2 mới xuất hiện tại dải đất hình chữ S có ngoại thất sơn màu đen, đây là bộ áo được các tay đánh giá về xe cũng như giới mê xe cho rằng hợp với các mẫu xe Rolls-Royce nhiều nhất. Điểm nhấn có thể kể đến là nắp capô, trần xe và kéo dài xuống cốp sau khoang hành lý được sơn màu bạc. Như vậy, tổng thể xe mang 2 màu sơn là đen và bạc. Cách phối 2 màu sơn bao giờ cũng khó và đắt đỏ hơn so với bộ áo đồng màu. Dựa vào những hình ảnh do công ty nhập khẩu xe có tiếng ở Hà Nội chia sẻ cho thấy, chiếc xe Rolls-Royce Ghost thế hệ mới thứ hai ở Việt Nam có các điểm nhấn mạ crôm và bộ mâm đa chấu kép của xe được sơn tông màu tối ấn tượng. Mở cặp cửa tự sát nổi tiếng của Rolls-Royce, người xem sẽ bị choáng ngợp trước không gian nội thất được phủ trong da cao cấp, gỗ quý hiếm và cả các kim loại được đánh bóng. Chiếc xe Rolls-Royce Ghost trong bài viết mà chúng tôi đưa tin tức đến độc giả có nội thất 2 màu là cam và đen. Trong đó, màu cam ở khoang lái chiếc xe Rolls-Royce Ghost thế hệ thứ 2 mới về nước khiến không ít người liên tưởng đến hãng thời trang Hermes. Chưa hết, hàng ghế sau còn được trang bị hàng tá công nghệ cũng như giải trí tiên tiến nhất và bầu trời sao được tao ra như một kỳ quang trong thế giới xe hơi. Illuminated Fascian sẽ là điểm nhấn có sẵn trong các mẫu xe siêu sang Rolls-Royce Ghost thế hệ mới, chi tiết này nằm ở bảng táp-lô đối diện ghế phụ với dòng chữ Ghost phát sáng và còn có 850 vì sao được tạo hình qua các bóng LED siêu nhỏ được các kỹ sư của Rolls-Royce mất hơn 2 năm nghiên cứu và phát triển cũng như 10.000 giờ lắp đặt. Ngoài những "át chủ bài" ở nội thất với điểm nhấn là chi tiết Illuminated Fascian hay đèn pha LED, đèn hậu LED ở ngoại thất cùng với lưới tản nhiệt đền Pantheon hay logo Spirit of Ecstasy đã được điều chỉnh lại thiết kế, những chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost thế hệ thứ 2 còn được cải thiện sức mạnh, dù không nhiều. Dòng xe siêu sang Rolls-Royce Ghost 2021 đã về Việt Nam được trang bị khối động cơ xăng V12, tăng áp kép, dung tích 6.75 lít, sản sinh ra công suất tối đa 563 mã lực, tăng 1 mã lực so với thế hệ cũ nhưng mô-men xoắn cực đại lại được bơm thêm 70 Nm, lên con số 850 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp, nhờ đó, chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost thế hệ mới thứ 2 về dải đất hình chữ S dễ dàng tăng tốc từ vị trí đứng yên lên 97 km/h chỉ trong thời gian 4,3 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 249 km/h. Video: Đánh giá Rolls Royce Ghost 2021 phiên bản 'full option'.

