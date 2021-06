Chi tiết Peugeot 3008 2021 có thể ra mắt Việt Nam tháng 7/2021?

Sau khi THACO công bố chương trình ưu đãi cho Peugeot 3008 tại Việt Nam trong tháng 6/2021, mới đây phiên bản 2021 của mẫu SUV cỡ C này đã bị bắt gặp trong khuôn viên nhà máy lắp ráp của doanh nghiệp Việt đặt tại Chu Lai, Quảng Nam. Theo thông tin từ tư vấn bán hàng, mẫu xe crossover Peugeot 3008 quả thực sẽ được nâng cấp giữa vòng đời trong thời gian tới và dù chưa có thời điểm ra mắt dự kiến, nhưng hiện tại lượng xe đời cũ tại đại lý không còn nhiều. Peugeot 3008 2021 bị bắt gặp trong khuôn viên nhà máy lắp ráp của THACO đặt tại Chu Lai, Quảng Nam. Những dấu hiệu trên cho thấy rất có khả năng Peugeot 3008 2021 mới sẽ được ra mắt Việt Nam trong cuối tháng này hoặc tháng 7 tới đây. Nguyên nhân là do tháng 8/2021 sẽ trùng với tháng 7 âm lịch – dịp thấp điểm thường niên của thị trường ô tô Việt Nam và theo như thông lệ bình thường, các hãng xe sẽ tránh giới thiệu sản phẩm mới trong thời gian tới. Là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, thiết kế ngoại thất của Peugeot 3008 2021 chủ yếu thay đổi ở phần đầu xe với những đường nét vuông vức thay cho kiểu bo tròn như bản cũ. Đặc biệt, mặt ca-lăng của mẫu C-SUV này còn gây ấn tượng với lưới tản nhiệt kiểu mới cùng cụm đèn chiếu sáng LED mới bắt mắt hơn. Bên cạnh đó, dải đèn LED định vị ban ngày của xe cũng không còn ôm theo viền cụm đèn trước mà vuốt dọc từ phần đèn xuống phía cản trước. Ngoài ra, xe cũng được trang bị bộ mâm hợp kim mới còn phần đuôi xe không có nhiều thay đổi, cụm đèn hậu LED vẫn là dạng chạy dọc đặc trưng. Khác với ngoại thất, nội thất của Peugeot 3008 2021 không có nhiều thay đổi so với trước đây. Những trang bị đáng kỳ vọng bao gồm màn hình giải trí 10 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto, đèn viền trang trí nội thất. Các “option” tiện nghi nhiều khả năng sẽ không có gì thay đổi, bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch trên bản cao cấp – đây là trang bị hiện đang bị cắt bỏ tại một số thị trường quốc tế do thiếu hụt nguồn cung chip bán dẫn. Do là bản nâng cấp giữa vòng đời và lại còn được lắp ráp tại Việt Nam, nhiều khả năng Peugeot 3008 2021 vẫn sẽ được trang bị động cơ tăng áp, dung tích 1.6L cùng hộp số tự động 6 cấp như trước đây. Theo thông số của bản cũ, xe có công suất tối đa là 165 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 245 Nm. Về phía Peugeot 3008 đời hiện tại, mẫu C-SUV này hiện đang được áp dụng mức giảm giá lần lượt là 48 triệu đồng cho bản AT và 58 triệu đồng cho bản AL, ngoài ra còn có phần quà đi kèm là 1 năm bảo hiểm vật chất trị giá 13 – 15 triệu đồng tùy phiên bản và phiếu mua xe máy Peugeot Django có giá trị là 5 triệu đồng. Như vậy, giá bán của Peugeot 3008 sau khi giảm được hạ xuống còn 931 triệu cho bản AT và 1,011 tỷ đồng cho bản AL. Trước đó, đại lý từng xả kho những chiếc Peugeot 3008 2020 với mức giảm lên tới 60 – 70 triệu đồng tùy nơi. Video: Giới thiệu chi tiết Peugeot 3008 2021 thế hệ mới.

