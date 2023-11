Chi tiết MG RX5 bản tiêu chuẩn từ 699 triệu đồng về Việt Nam

MG RX5 tại Việt Nam được định vị ở phân khúc SUV/CUV cỡ C. Mẫu xe SUV của Trung Quốc gắn mác Anh quốc này sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.571 x 1.855 x 1.719 mm. Nhìn chung, ngoại thất của MG RX5 2023 bản tiêu chuẩn vẫn giống hệt so với bản LUX cao cấp. Chỉ có một vài chi tiết khác biệt để dễ nhận biết như bản tiêu chuẩn không có những đường line màu xanh làm điểm nhấn ở xung quanh xe, mà thay vào đó là những đường mạ crom. Xe được trang bị bộ mâm đa chấu 18 inch và đèn full LED. Trong khi đó, bản LUX sẽ dùng mâm 19 inch. Phía đuôi xe vẫn có cánh gió nóc dạng tai mèo nhằm tăng tính ổn định cho xe khi chạy ở tốc độ cao, đồng thời khiến cho chiếc CUV mang dáng vẻ thể thao hơn. Về nội thất, so với các thị trường khác, MG RX5 STD tại Việt Nam cũng có nhiều trang bị khác biệt. Có thể kể đến như: bản tiêu chuẩn có ghế ngồi bọc nỉ, hàng ghế trước chỉnh cơ. Bản cao cấp có ghế ngồi bọc da và hàng ghế trước chỉnh điện. Khi về Việt Nam, MG RX5 STD 2023 bản tiêu chuẩn sẽ chỉ còn màn hình dạng analog kết hợp màn hình đa thông tin đơn sắc ở chính giữa thay vì đồng hồ Full LCD 12,3 inch. MG vẫn trang bị cho RX5 bản tiêu chuẩn màn hình giải trí trung tâm 14,1 inch nằm dọc, kết nối Apple CarPlay/Android Auto, cần số điện tử, ga tự động, điều hòa 2 vùng tự động, khởi động nút bấm và phanh tay điện tử. Tính năng sạc không dây đã được lược bỏ… Không rõ khi về Việt Nam, MG RX5 STD được trang bị những công nghệ an toàn nào, khả năng cao xe sẽ có cảm biến trước sau, ABS, BA, EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc, camera 360 độ. Về truyền động, MG RX5 dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5 lít, cho công suất tối đa 168 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275 Nm. Động cơ đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp, có thời gian chuyển số chỉ 0,2 giây. MG RX5 2023 vừa ra mắt đã được nhà phân phối mạnh tay ưu đãi 40 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn vì thế giá xe lúc này chỉ còn 699 triệu đồng. Đối với MG RX5 2023 bản cao cấp, hãng hiện cũng đang ưu đãi 30 triệu đồng tiền mặt, đưa mức giá của phiên bản này xuống còn 799 triệu đồng. Video: MG RX5 - đối thủ của Mazda CX5 tại Việt Nam.

MG RX5 tại Việt Nam được định vị ở phân khúc SUV/CUV cỡ C. Mẫu xe SUV của Trung Quốc gắn mác Anh quốc này sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.571 x 1.855 x 1.719 mm. Nhìn chung, ngoại thất của MG RX5 2023 bản tiêu chuẩn vẫn giống hệt so với bản LUX cao cấp. Chỉ có một vài chi tiết khác biệt để dễ nhận biết như bản tiêu chuẩn không có những đường line màu xanh làm điểm nhấn ở xung quanh xe, mà thay vào đó là những đường mạ crom. Xe được trang bị bộ mâm đa chấu 18 inch và đèn full LED. Trong khi đó, bản LUX sẽ dùng mâm 19 inch. Phía đuôi xe vẫn có cánh gió nóc dạng tai mèo nhằm tăng tính ổn định cho xe khi chạy ở tốc độ cao, đồng thời khiến cho chiếc CUV mang dáng vẻ thể thao hơn. Về nội thất, so với các thị trường khác, MG RX5 STD tại Việt Nam cũng có nhiều trang bị khác biệt. Có thể kể đến như: bản tiêu chuẩn có ghế ngồi bọc nỉ, hàng ghế trước chỉnh cơ. Bản cao cấp có ghế ngồi bọc da và hàng ghế trước chỉnh điện. Khi về Việt Nam, MG RX5 STD 2023 bản tiêu chuẩn sẽ chỉ còn màn hình dạng analog kết hợp màn hình đa thông tin đơn sắc ở chính giữa thay vì đồng hồ Full LCD 12,3 inch. MG vẫn trang bị cho RX5 bản tiêu chuẩn màn hình giải trí trung tâm 14,1 inch nằm dọc, kết nối Apple CarPlay/Android Auto, cần số điện tử, ga tự động, điều hòa 2 vùng tự động, khởi động nút bấm và phanh tay điện tử. Tính năng sạc không dây đã được lược bỏ… Không rõ khi về Việt Nam, MG RX5 STD được trang bị những công nghệ an toàn nào, khả năng cao xe sẽ có cảm biến trước sau, ABS, BA, EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc, camera 360 độ. Về truyền động, MG RX5 dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5 lít, cho công suất tối đa 168 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275 Nm. Động cơ đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp, có thời gian chuyển số chỉ 0,2 giây. MG RX5 2023 vừa ra mắt đã được nhà phân phối mạnh tay ưu đãi 40 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn vì thế giá xe lúc này chỉ còn 699 triệu đồng. Đối với MG RX5 2023 bản cao cấp, hãng hiện cũng đang ưu đãi 30 triệu đồng tiền mặt, đưa mức giá của phiên bản này xuống còn 799 triệu đồng. Video: MG RX5 - đối thủ của Mazda CX5 tại Việt Nam.