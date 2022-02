Chi tiết Mercedes-Benz C300 2022 khoảng 2,39 tỷ đồng tại Việt Nam?

Trong thời gian ngắn sắp tới, Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) sẽ sớm bán ra dòng C-Class thế hệ mới, phân phối duy nhất phiên bản Mercedes-Benz C300 AMG Line nhập khẩu trực tiếp từ Đức với giá bán khoảng 2,399 tỷ đồng, tức cao hơn khoảng 400 triệu đồng so với phiên bản C300 hiện tại đang lắp ráp trong nước. Mercedes-Benz C300 AMG Line 2022 nhập khẩu về nước với số lượng giới hạn chỉ 200 xe, trước khi dòng C-Class thế hệ mới được lắp ráp trong nước dự kiến rơi vào thời điểm quý III năm nay. Mặc dù giá xe Mercedes-Benz C300 C300 AMG Line 2022 thế hệ mới có mức bán ra khá cao so với thế hệ cũ. Tuy nhiên với số lượng giới hạn 200 xe hứa hẹn C300 AMG 2022 sẽ sớm “cháy hàng” tại thị trường Việt. Đây là một lựa chọn dành cho khách hàng có điều kiện kinh tế khá giả, chịu chơi, ưa thích sở hữu một chiếc Mercedes-Benz nhập khẩu, số lượng xe ở ngoài thị trường có hạn, đảm bảo độ độc đáo và ít bị “đụng hàng”. Phiên bản C300 AMG Line 2022 thế hệ mới sử dụng động cơ 4cyl dung tích 2.0L tăng áp mới (mã M254) cho công suất 255 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm, sử dụng kết hợp với hệ truyền động mild hybrid sử dụng mô-tơ điện. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau (RWD), thông qua hộp số tự động 9 cấp. Mercedes-Benz C-Class thế hệ mới sở hữu thiết kế đẹp mắt và sắc sảo, mang phong cách S-Class thế hệ mới. Khoang nội thất xe sở hữu màn hình trung tâm 11.9 inch, đồng hồ hỗ trợ lái kích thước 12,3 inch, “chạy” hệ thống MBUX thế hệ mới nhất, tích hợp thêm trợ lý ảo thông minh. Nội thất Mercedes-Benz C-Class thế hệ mới không có nhiều nút bấm, ít các phím chức năng. Tại thị trường Việt, Mercedes-Benz C-Class là dòng xe bán chạy nhất trong phân khúc sedan hạng sang cỡ nhỏ do có lợi thế về giá bán, vì đây là dòng xe duy nhất trong phân khúc được lắp ráp trong nước. Phiên bản C300 AMG Line 2022 lắp bán ra trong thời gian tới hứa hẹn sẽ hấp dẫn khách hàng đang tìm mua sedan hạng sang cỡ nhỏ yêu thích công nghệ hiện đại và ưa chuộng xe nhập. Video: Chi tiết Mercedes-Benz C300 C300 AMG Line 2022 mới.

