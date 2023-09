Chi tiết Hyundai Palisade tại Việt Nam, cao nhất gần 1,6 tỷ đồng

Hyundai Palisade 2024 mới ra mắt tại thị trường Việt Nam là mẫu SUV đầu bảng trong phân khúc sản phẩm SUV của Hyundai Motor. Chiếc xe ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường về một mẫu SUV cao cấp, sở hữu những tính năng hiện đại, không gian tiện nghi cùng khả năng vận hành bền bỉ tin cậy. Mẫu xe SUV Hyundai Palisade 2024 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.995 x 1.975 x 1,785 mm, chiều dài cơ sở 2.900mm cùng khoảng sáng gầm xe là 203 mm. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt kích thước lớn, tạo hình thác nước Cascading Grill. Thiết kế lưới tản nhiệt này cũng áp dụng phong cách khí động học tham số Parametric Dynamics như Hyundai Tucson, giúp tạo nên thiết kế vững chãi. Hệ thống đèn chiếu sáng full LED Projector và đèn LED ban ngày DRL mang thiết kế T-Shape đặc trưng đặt dọc bao quanh lưới tản nhiệt, tạo thành một khối liền mạch. Bánh xe hợp kim kích thước 18 hoặc 20 inches (tùy phiên bản) tạo hình mạnh mẽ, kết hợp cùng bộ vòm bánh xe cơ bắp nổi khối tạo nên vẻ khỏe khoắn. Cản trước được thiết kế tạo hiệu quả khí động, đồng thời tăng vẻ mạnh mẽ cho xe. Phần đuôi xe thiết kế gọn gàng, không cầu kì nổi bật với cụm đèn hậu LED thiết kế to bản chạy dọc, kết hợp cùng bộ cản sau cỡ lớn và ống xả kép giúp tăng dáng vẻ mạnh mẽ cho xe. Cụm đèn hậu được tạo hình chữ H, đồng bộ về đường nét thiết kế với cụm đèn phía trước, giúp tăng thêm vẻ tinh tế. Dù sở hữukích thước to lớn, nhưng Palisade vẫn là một chiếc xe sở hữu thiết kế khí động học với hệ số cản gió chỉ 0,33Cd. Con số này có được nhờ thiết kế cột A mảnh và thoát gió kết hợp cùng khu vực tản nhiệt phía trước được tối ưu hóa với rãnh dẫn khí dọc thân xe, phối hợp cùng cánh lướt gió ở phần nóc và bộ khuyếch tán gió ở cản sau. Hyundai Palisade được sở hữu không gian nội thất hiện đại với nhiều vật liệu cao cấp. Xe được trang bị vật liệu da kết hợp các chi tiết vật liệu thân thiện môi trường và nhôm định hình, tạo nên một không gian cao cấp. Xe được trang bị ghế ngồi công thái học không trọng lực, được làm theo công nghệ tiêu chuẩn ghế ngồi của phi hành gia NASA và bọc da Nappa (bản cao cấp). Đồng thời, xe được trang bị ghế “Captain” ở hàng ghế thứ hai, giúp cho Palisade có được một không gian tối ưu tốt nhất để nghỉ ngơi hoặc làm việc. Màn hình trung tâm của xe là có kích thước 12,3 inches, hiển thị camera 360 với chất lượng hình ảnh sắc nét, hỗ trợ Apple Carplay/Android Auto đi cùng hệ thống giải trí 12 loa Infinity với tổng công suất 550W, hỗ trợ công nghệ Clari-Fi and Quantum Logic độc quyền. Xe còn được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, trần xe bọc da lộn. Màn hình thông tin của xe cũng có kích thước 12,3 inch hỗ trợ điều chỉnh, cài đặt các tham số vận hành... Như nhiều mẫu xe khác của Hyundai gần đây được trang bị chuyển số nút bấm “Shift by wire”, kết hợp lẫy chuyển số sau vô lăng. Palisade được trang bị màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD có độ phân giải 480p, có diện tích hiển thị tương đương 10 inches. Các trang bị khác có thể kể đến như chìa khóa thông minh khởi động nút bấm kết hợp khởi động từ xa, phanh tay điện tử, cốp mở điện, rèm chắn nắng cho hàng ghế sau, điều hòa tự động, cửa gió điều hòa và cổng sạc cho 3 hàng ghế, kính chiếu hậu trong xe là loại chống chói điện tử ECM,… Hyundai Palisade có duy nhất một lựa chọn động cơ dầu R 2.2 (mã hiệu D4HB) cho công suất tối đa 200 mã lực tại 3.800 vòng/phút cùng Momen xoắn cực đại 440Nm ngay từ 1.750 vòng/phút, hộp số tự động 8 cấp. Xe được tích hợp thống Drive Mode với 4 chế độ: Eco - Comfort - Sport - Smart. Đi cùng là hệ thống dẫn động 4 bánh thông minh HTRAC có thể điều chỉnh biến thiên tỉ số phân bổ lực kéo trên các bánh.Đồng thời, HTRAC trên Palisade được bổ sung 3 chế độ địa hình Terrain Mode: Snow (Tuyết), Sand (Cát), Mud (Bùn đất). Trang bị an toàn SmartSense với các công nghệ như: Hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, hệ thống phân bổ lực phanh EBD, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi xe RCCA, hệ thống thống cảnh báo va chạm khi ra khỏi xe SEA, hệ thống chống bỏ quên người ngồi hàng ghế sau ROA... Ngoài ra xe con được trang bị hệ thống hỗ trợ giữ làn đường LFA & LKA, hệ thống phòng tránh va chạm trước FCA, hệ thống điều khiển hành trình thông minh Smart Cruise Control, hệ thống cảnh báo người lái mất tập trung DAW, hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động, hệ thống giám sát & phòng tránh va chạm điểm mù BVM & BCA. Tại Việt Nam, giá xe Hyundai Palisade 2024 được phân phối với 4 phiên bản khác nhau cùng 7 lựa chọn màu sắc (Trắng, đen, đỏ đô, xanh lục bảo, xanh bóng đêm, xanh dương, xám kim loại) bán ra từ 1.469 tỷ đồng cho bản Exclusive 7 chỗ, Exclusive 6 chỗ là 1.479 đồng, Prestige 7 chỗ là 1, 559 tỷ đồng và Prestige 6 chỗ là 1,589 tỷ đồng. Video: Chốt giá ngang Santafe, Hyundai Palisade có gì hay?

