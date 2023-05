Chi tiết BMW M4 CSL độc nhất Singapore, chỉ 1.000 xe trên toàn cầu

BMW M4 CSL 2023 mới là mẫu xe hiệu năng cao CSL (Coupe Sport Leichtbau) hoàn hảo với thân hình nhẹ hơn. Chi tiết này từng xuất hiện trên BMW 3.0 CSL ra đời năm 1972. Ký hiệu "CSL" trên BMW M4 F82 thế hệ thứ 2 lại được hãng xe Đức cho biết là viết tắt của "Competition, Sport, Lightweight" - mang ý nghĩa xe đua thể thao trọng lượng nhẹ. BMW M4 CSL 2023 hiệu năng cao được nâng cấp mạnh mẽ cùng thiết kế được tối ưu trọng lượng đã tăng cường khả năng vận hành so với M4 Competition. Tổng khối lượng M4 CSL tầm 1,625 kg, nhẹ hơn 100 kg của M4 Competition. Để có được thông số lý tưởng, các kỹ sư BMW đã tăng cường chất liệu carbon cho xe và giảm một số trang bị tiện nghi.BMW M4 CSL thế hệ thứ 2 F82 được ra mắt nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập BMW M và M4 CSL mang thiết kế logo đặc biệt bố trí nhiều điểm. Nội thất M4 CSL có 3 màu sơn ngoại thất gồm trắng Alpine White, đen Black Sapphire và xám Frozen Brooklyn Grey. Hệ thống đèn LED ban ngày của M4 CSL có điểm tương đồng với M5 CS khi được đổi từ đèn trắng sang vàng. Chi tiết này tăng điểm nhấn của các mẫu xe đua phân hạng DTM. BMW M4 CSL có thiết kế đèn hậu hoàn toàn mới cùng công nghệ BMW Laser. Đặc biệt nắp capo làm từ chất liệu sợi carbon CFRP nổi bật với 2 hốc gió cỡ lớn tối ưu cung cấp không khí và giải nhiệt cho động cơ. Phần mui xe cũng được làm từ sợi carbon CFRP vừa giảm khối lượng, vừa hạ trọng tâm của M4 CSL. Đặc biệt là xe có dải tem đua màu đro, tương đồng với phần nắp capo. M4 CSL so với M4 tiêu chuẩn, có điểm khác biệt là nắp khoang hành lý có cánh gió dạng đuôi vịt "ducktail" - chi tiết từng xuất hiện trên chiếc M3 CSL năm 2003. M4 CSL trang bị bộ mâm thể thao tiêu chuẩn đa chấu 827M kích thước 19 inch ở bánh trước và 20 inch ở bánh sau, đi kèm đĩa phanh M Carbon Ceramic. Bên cạnh đó, khuếch tán gió cản sau chế tác từ sợi carbon cùng hệ thống ống xả thể thao được làm từ chất liệu hợp kim titanium, giúp giảm khối lượng xe thêm 4 kg. Nội thất BMW M4 CSL vẫn sở hữu thiết kế quen thuộc với bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số 12.3 inch và màn hình trung tâm 10.25 inch. Trong khi đó bản M3 CS có màn hình chính thiết kế liền khối 14.9 inch. Bộ ghế đua M Carbon có khối lượng nhẹ hơn 24 kg so với M4 Competition. BMW M4 CSL đã lược bỏ hàng ghế sau và bộ dây đai an toàn giúp xe nhẹ thêm 21 kg. BMW M4 CSL trang bị khối động cơ 6 xy-lanh M TwinPower Turbo với công nghệ thừa hưởng từ mẫu xe đua M4 GT3, công suất 550 mã lực và mô-men xoắn 650 Nm, kết hợp hộp số 8 cấp M Steptronic. Khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,7 giây, tốc độ tối đa 307 km/h. BMW M4 CSL thế hệ mới F82 được sản xuất giới hạn 1.000 chiếc toàn thế giới, mức giá khởi điểm 140.000 USD. Tại Singapore chỉ có 1 chiếc BMW M4 CSL nhập khẩu chính hãng nhưng không tiết lộ giá bán. Video: BMW M4 CSL - chiếc BMW thương mại nhanh nhất tại Nurburgring.

