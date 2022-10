Chi tiết BMW M2 2023 từ 62.000 USD, diện mạo gây tranh cãi

Mới đây, BMW M2 thế hệ mới đã chính thức ra mắt và thiết kế này chính là diện mạo của phiên bản thương mại mà BMW “chắp bút” cho mẫu xe này. Tuy nhiên, với trang bị động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng TwinPower Turbo 453 mã lực, hệ dẫn động cầu sau và hộp số sàn 6 cấp tiêu chuẩn hoặc hộp số tự động 8 cấp tùy chọn cũng sẽ là một điểm cộng hấp dẫn với những người chơi xe. Mẫu xe được sản xuất tại nhà máy của BMW ở Mexico cho toàn thế giới, giá xe BMW M2 2023 mới sẽ bắt đầu tại Hoa Kỳ với mức khởi điểm là 62.200 Đô chưa bao gồm các khoản phụ phí khác. BMW M2 2023 mới có phần cản trước được sửa đổi hoàn toàn với các lưới tản nhiệt không viền vuông vức, hai hốc gió bên cản cũng được thiết kế với những nét vuông vức khác biệt với sự mềm mại vốn có của những chiếc BMW. Khe hút gió hình chữ nhật ở giữa cản cũng được mở rộng nhằm tăng hiệu quả làm mát cho mẫu xe thể thao Đức. Chính những đường nét vuông vức này cũng tiếp tục được sử dụng cho phần cản sau khi hai bên cản cũng được thiết kế vuông vức, đèn phản quang phía sau được đặt ở chính giữa. Xe được trang bị tổng cộng bốn ống xả và được lắp đặt một cánh gió nhỏ phía sau được đặt trên nắp khoang hành lý. Tất nhiên, mặc dù thiết kế có thể là một chút OTT, nhưng rất nhiều chức năng của nó. Các cửa hút phía trước được cho là tối ưu hóa để làm mát hệ thống truyền lực và phanh. Sân đỗ phía sau, kết hợp với cánh lướt gió, tạo ra lực xuống thực sự cho trục sau. Ngoài ra còn có một mái nhà bằng sợi carbon tùy chọn, trong khi các tấm chắn bùn cơ bắp cho phép đường đi rộng hơn so với xe tiêu chuẩn. Về kích thước tổng thể, mẫu xe có chiều dài 4.580 mm, chiều rộng 1.887 mm và chiều cao 1.402 mm. Mẫu xe rộng hơn 2-Series Coupe tiêu chuẩn khoảng 50mm và dài hơn 104 mm so với phiên bản tiền nhiệm, rộng hơn 33 mm và thấp hơn 7,6 mm. Chiếc coupe thể thao có trọng lượng 1.730 kg với hộp số sàn hoặc 1.754 kg với hộp số tự động. Mẫu xe được trang bị bộ mâm hợp kim nhẹ M 19 inch ở bánh trước cùng lốp 275/35 ZR19 và 20 inch với lốp 285/30 ZR20 ở phía sau. Thiết kế 5 chấu kép được hoàn thiện với màu đen tuyền theo tiêu chuẩn hoặc có thể được lựa chọn một trong hai màu. Đối với M2 thế hệ mới, BMW M2 2023 vẫn giữ nguyên động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng 3.0 lít, không giảm dung tích và cũng không có hỗ trợ hybrid. Động cơ tăng áp S58 TwinPower phát triển công suất 453 mã lực tại 6.250 vòng/phút và mô-men xoắn 550 Nm được cung cấp trong khoảng 2.650–5.870 vòng/phút, trong khi redline là 7.200 vòng/phút. Những chiếc M2 được trang bị hộp số sàn sẽ có khả năng tăng tốc từ 0 - 96 km/h trong 4,1 giây, trong khi số tự động tám cấp nhanh hơn một chút, có thể đạt 96 km/h trong vòng 3,9 giây. M2 sẽ có khả năng đạt tốc độ tối đa giới hạn là 248 km/h hoặc nếu được trang bị Gói M Driver’s Package thì tốc độ tối đa xe có thể đạt được là 283 km/h. M2 thế hệ thứ hai ưu tiên tùy chỉnh trải nghiệm lái làm trang bị tiêu chuẩn. Hộp số tự động cung cấp ba chế độ khác nhau, trong khi chế độ lái Servotronic tiêu chuẩn và có thể được chuyển đổi giữa Comfort và Sport. Hệ thống treo thích ứng điều khiển điện từ được trang bị tiêu chuẩn, với hệ thống treo là một thông số khác có thể được thay đổi trong cài đặt. Chức năng DSC đã được tích hợp trong chính hệ thống quản lý động cơ thay vì là một đơn vị riêng biệt. Trong khi đó, người dùng có thể điều chỉnh cảm giác phanh theo ý muốn, tất cả đều có trong menu M Setup. M Drive Professional được trang bị tiêu chuẩn cho M2 thế hệ mới. Hệ thống này bao gồm một máy phân tích độ trôi cực kỳ gây nghiện và Kiểm soát lực kéo M 10 vị trí. Ngoài ra, bảng điều khiển có nút Chế độ M. Chế độ Sport sẽ điều chỉnh giảm bớt sự hoạt động của các tính năng an toàn, còn chế độ Track sẽ vô hiệu hóa hoàn toàn các tính năng này. Bể chứa dầu có hai khoang riêng biệt và một đoạn hút bổ sung cho phép máy bơm dầu điều khiển bằng thiết lập bản đồ để giữ cho chất bôi trơn chảy một cách hiệu quả ngay cả khi chịu tải trọng gia tốc ngang và dọc cao. M2 có hai tùy chọn cho hàng ghế trước. Tùy chọn đầu tiên là ghế M Sport bọc da chỉnh điện. Nhưng đối với những người mong muốn một trang bị thể thao hơn thì có thể lựa chọn ghế đua M Carbon. Mặc dù ghế M Carbon được BMW mô tả là đã sẵn sàng cho đường đua và giảm trọng lượng so với bộ ghế M Sport nhưng hững chiếc ghế M Carbon vẫn giữ được khả năng điều chỉnh điện, có sưởi và thậm chí còn có cả huy hiệu M2 được chiếu sáng. Một số chi tiết như vô lăng và lẫy chuyển số (trên xe số tự động) đều được làm bằng carbon. BMW M2 được trang bị phần mềm iDrive 8 mới nhất của BMW, có màn hình hiển thị thông tin 12,3 inch và màn hình điều khiển cong 14,9 inch. Hệ thống định vị bản đồ BMW Maps được trang bị tiêu chuẩn, nhưng nếu người dùngmuốn có màn hình hướng lên dành riêng cho M thì sẽ phải bổ sung thêm. Các tùy chọn khác bao gồm sạc không dây, eSIM 5G cá nhân và vô lăng sưởi cùng nhiều tùy chọn khác. M2 2023 sẽ được sản xuất tại nhà máy BMW San Luis Potosí ở Mexico và sẽ xuất xưởng vào khoảng tháng 4/2023. Video: BMW M2 2023 thế hệ mới chính thức lộ diện.

