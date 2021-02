Chi tiết BMW 3-Series Gran Sedan tại Thái Lan, từ hơn 2,2 tỷ đồng

Sau Ấn Độ, Thái Lan là thị trường tiếp theo có phiên bản trục cơ sở dài của mẫu BMW 3-Series G20. Mẫu xe mới có tên gọi BMW 3-Series Gran Sedan G28 (còn có tên Gran Limousine tại Ấn Độ) với duy nhất phiên bản 330Li M Sport, giá xe BMW 3-Series G20 mới là 2,899 triệu baht, tương đương 96.961 USD (tương đương 2,22 tỷ đồng). Giá bán của BMW 3-Series Gran Sedan G28 có giá đắt hơn so với 3-Series trục cơ sở tiêu chuẩn tại Thái Lan. Phiên bản 320d M Sport tiêu chuẩn có giá 2,549 triệu baht (85.254 USD - khoảng 1,96 tỷ đồng), phiên bản plug-in hybrid 330e M Sport có giá 2,799 triệu baht (93.616 USD - khoảng 2,16 tỷ đồng). Cả BMW 3-Series Gran Limousine ở Ấn Độ, 3-Series Gran Sedan G28 ở Thái Lan và 3-Series LWB tại Trung Quốc đều có cùng chiều rộng 1.827 mm và chiều cao 1.442 mm so với bản G20. Tuy nhiên, ba biến thể này dài hơn 110 mm, ở mức 4.819 mm, trục cơ sở 2.961 mm, trong khi bản 3-Series tiêu chuẩn là 2.851 mm. Về thông số kỹ thuật, BMW 330Li thế hệ mới được trang bị động cơ xăng 4 xy-lanh tăng áp 2.0L, cho công suất 255 mã lực tại 5.000-6.500 vòng/phút và mô-men xoắn 400 Nm từ 1.550 đến 4.400 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tải thông qua hộp số tự động 8 cấp Steptronic Sport và hệ dẫn động cầu sau. Biến thể này có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 6,2 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 250 km/h. Mẫu sedan hạng sang được trang bị gói nâng cấp M Sport với cản trước và cản sau M Aerodynamics thể thao, hệ thống ống xả có thiết kế cách điệu hơn. Bộ mâm hợp kim nhẹ M 18 inch, thiết kế 2 chấu kép, đi kèm với lốp 225/45 phía trước và 225/40 phía sau. Ngoài ra, xe còn có hệ thống đèn pha LED tự động, cửa sổ trời toàn cảnh, gói Shadow Line độ bóng cao của BMW Individual, cốp chỉnh điện, chức năng Comfort Access ra vào không cần chìa khóa, hệ thống hỗ trợ lái xe với màn hình hiển thị kính lái HUD, hỗ trợ đỗ xe nâng cao và kiểm soát hành trình. Bên trong, nội thất được bọc da Vernasca màu đen, ghế được bọc da màu nâu Cognac và những chi tiết trang trí màu đen carbon. Người dùng cũng có thể tùy chọn ghế da màu Macha với các chi tiết nội thất sơn màu bạc Cashmere Silver hoặc trắng Mineral White, đi kèm với ốp trang trí bằng nhôm Tetragon. Những tiện nghi khác có trên BMW 330Li M Sport như hệ thống đèn trang trí nội thất, điều hòa 3 vùng, ghế trước chỉnh điện và có chức năng nhớ vị trí, vô-lăng bọc da M Sport. Hệ thống khoang lái thông minh BMW Live Cockpit Professional, ConnectedDrive, điều khiển bằng cử chỉ, sạc không dây và hệ thống âm thanh vòm Harman Kardon. Về an toàn, BMW 330Li M Sport có 6 túi khí, bộ an toàn thụ động (kiểm soát ổn định, kiểm soát lực kéo, kiểm soát lực phanh, ABS, hỗ trợ phanh), hệ thống kiểm soát lực phanh khi vào cua, cảnh báo va chạm, kiểm soát khoảng cách đỗ xe và camera 360. Tuy nhiên xe lại không có những hệ thống an toàn chủ động như phanh khẩn cấp tự động hay kiểm soát hành trình thích ứng. Thái Lan là một trong số ít thị trường có phiên bản BMW 3-Series trục cơ sở kéo dài. Tại Việt Nam, BMW 3-Series G20 có 3 phiên bản gồm BMW 320i Sport Line, 320i Sport Line Plus và 330i M Sport, giá bán từ 1,9 tới 2,5 tỷ đồng. Video: Giới thiệu BMW 3-Series Gran Sedan thế hệ mới.

