Chi tiết Bentley Bentayga siêu sang bản giới hạn Extraordinary Journeys

Được đặt tên là Bentley Bentayga bản Extraordinary Journeys -Những hành trình phi thường, bộ sưu tập này gồm 5 chiếc Bentayga Azure LWB với chủ đề về 5 địa danh du lịch nổi tiếng thế giới bao gồm New Mexico, Scandinavia, Trung Quốc, New Zealand và Vương quốc Anh. Đầu tiên, chiếc Bentleys Bentayga New Mexico 2024 mang đến cảm giác ấm áp với màu sơn hai tông hổ phách và gỗ sồi già, đi kèm bộ mâm cùng màu thân xe. Bên trong, xe được bọc da màu nâu và mặt taplo được sơn một lớp màu giả hiệu ứng gỉ sét, gợi lên hình ảnh về dãy núi Sangre de Cristo. Bentayga Scandinavia có ngoại thất màu xanh Portofino kết hợp với la-zăng màu Dark Sapphire, trong khi bề mặt nội thất được bọc da Mulliner White kết hợp với các đường viền màu xanh. Mặt taplo được bọc da màu xanh dương đậm kết hợp với hiệu ứng ốp đá. Thiết kế và màu sắc của chiếc xe này gợi nhớ tới vùng biển tuyệt đẹp của khu vực Bắc Âu và lối sống Lagom giản dị mà tinh tế. Chiếc Bentayga Trung Quốc là đại diện cho sự thanh bình và thư giãn thông qua sức mạnh của thiên nhiên. Xe có lớp sơn ngoại thất màu nâu Arabica đi kèm bộ mâm màu bạc Pale Brodgar. Trong khi đó, nội thất xe được làm bằng da màu vải lanh với các điểm nhấn bằng gỗ sồi Burnt, các điểm nhấn bằng vải tuýt Odyssean, lớp ốp gỗ sồi cháy Piano. Chiếc xe này được lấy cảm hứng từ phía tây bắc của Trung Quốc, nơi Hành trình phi thường của Bentley vượt qua Dãy núi Helan, Alashan Gobi, sông Hoàng Hà và những cồn cát cao chót vót của sa mạc Tengri. Chiếc Bentayga “New Zealand” gợi nhờ về hành trình đặc biệt tới Đảo Nam, nơi có thung lũng Ahuriri, hồ Tekapo và dãy núi Alps hùng vĩ. Nội thất chiếc xe này có màu nâu chủ đạo kết hợp với các điểm nhấn màu be và lớp veneer màu xanh vân đá. Cuối cùng là chiếc Bentayga lấy cảm hứng từ Vương quốc Anh – quê hương của Bentley. Chiếc xe này sở hữu ngoại thất màu xanh Alpine Green kết hợp với mâm xe màu xám. Ở bên trong, khoang cabin được bọc da màu British Racing Green – gợi lên những ký ức về chiến thắng của Bentley trong các cuộc đua sức bền. Bên cạnh đó, thiết kế của phiên bản này cũng gợi nhớ đến Lake District. Đây là một trong những khu vực mà hành trình đặc biệt đi qua Crewe và đến các thung lũng ở Cairngorms của Scotland và nhà máy chưng cất rượu whisky The Macallan ở Speyside. David Parker, Giám đốc thương mại của Mulliner nhận định: “Với bộ sưu tập này, chúng tôi hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho các khách hàng đặc biệt và thể hiện khả năng cá nhân hóa Mulliner”. Ông Parker cho biết khách hàng có thể tùy biến chiếc Bentley của mình với cảm hứng sáng tạo được lấy từ chính trải nghiệm của họ. Hiện tại, cả 5 chiếc xe trong bộ sưu tập này đều chưa có giá bán. Tuy nhiên, con số chắc chắn không hề rẻ bởi một chiếc Bentley Bentayga Azure cơ bản đã có giá lên đến 250.000 USD (khoảng 6,3 tỷ đồng). Video: Bentley Bentayga siêu sang bản giới hạn Extraordinary Journeys.

