Chi tiết 3 phiên bản Mazda2 2023 tại đại lý Việt, từ 415 triệu đồng

Mazda2 2023 phiên bản mới đã bắt đầu về Việt Nam vào hồi tháng 7 năm nay. Tuy nhiên, mãi đến giữa tháng 9/2023, thông tin và hình ảnh chính thức của Mazda2 nâng cấp mới được cập nhật trên trang chủ của Mazda Việt Nam. Khác với xe ở Thái Lan, phiên bản nâng cấp này chỉ áp dụng cho Mazda2 Sedan ở Việt Nam. Theo thông tin đăng trên trang chủ của Mazda Việt Nam, Mazda2 Sedan 2023 có 3 phiên bản là 1.5L AT, 1.5 Luxury và 1.5L Premium. So với phiên bản cũ, Mazda2 Sedan 2023 chỉ thay đổi nhẹ về thiết kế ngoại thất. Trong khi đó, Mazda2 Sport với kiểu dáng hatchback vẫn giữ nguyên thiết kế cũ. Cụ thể, Mazda2 Sedan 2023 được bổ sung lưới tản nhiệt, cản trước và vành la-zăng mới. Ở bản 1.5L AT tiêu chuẩn, xe dùng lưới tản nhiệt gần như đóng kín, lấy cảm hứng từ ô tô điện và vành hợp kim 15 inch sơn màu xám. Trong khi đó, 2 bản 1.5L Luxury và 1.5L Premium được trang bị lưới tản nhiệt tổ ong với điểm nhấn màu đỏ cùng vành hợp kim 16 inch phối 2 màu theo phong cách thể thao hơn. Trang bị của Mazda2 Sedan 2023 nhìn chung không có gì thay đổi so với phiên bản cũ. Xe vẫn dùng đèn pha LED với tính năng tự động cân bằng góc chiếu, đèn định vị ban ngày dạng Halogen, gương chiếu hậu chỉnh điện/tích hợp đèn báo rẽ và đèn hậu Halogen ở bản 1.5L AT tiêu chuẩn. Ở bản 1.5L Luxury và 1.5L Premium, xe có thêm đèn LED định vị ban ngày, đèn pha tự động bật tắt, gương chiếu hậu gập điện/chỉnh điện cũng như gạt mưa tự động. Bên trong xe, Mazda2 Sedan 2023 bản 1.5L AT chỉ có ghế bọc nỉ, ghế trước chỉnh cơ, màn hình analog + kỹ thuật số, hệ thống âm thanh 4 loa, khởi động nút bấm và cửa sổ chỉnh điện bên ghế lái. So với bản tiêu chuẩn, 2 bản còn lại có thêm ghế bọc da pha nỉ, màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch, hệ thống âm thanh 6 loa, lẫy chuyển số sau vô lăng, điều hòa tự động 1 vùng và gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động. Trang bị an toàn của bản tiêu chuẩn cũng khá cơ bản với 2 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp EBA, cảnh báo phanh khẩn cấp ESS, cân bằng điện tử DSC, kiểm soát lực kéo chống trượt TCS và hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA. Bản 1.5L Luxury có thêm hệ thống kiểm soát hành trình, camera lùi và cảm biến cảnh báo va chạm phía sau. Riêng bản 1.5L Premium sẽ được trang bị 6 túi khí. Dù ở phiên bản nào, Mazda2 Sedan 2023 cũng dùng động cơ xăng Skyactiv-G 4 xi-lanh, dung tích 1.5L với công suất tối đa 110 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm như cũ. Động cơ này đi với hộp số tự động 6 cấp. Giá xe Mazda2 Sedan 2023 ở Việt Nam là 415 triệu đồng cho bản 1.5L AT, 499 triệu đồng cho bản 1.5L Luxury và 519 triệu đồng cho bản 1.5 Premium. Video: Mazda2 2023 tại Việt nam có gì hay?

Mazda2 2023 phiên bản mới đã bắt đầu về Việt Nam vào hồi tháng 7 năm nay. Tuy nhiên, mãi đến giữa tháng 9/2023, thông tin và hình ảnh chính thức của Mazda2 nâng cấp mới được cập nhật trên trang chủ của Mazda Việt Nam. Khác với xe ở Thái Lan, phiên bản nâng cấp này chỉ áp dụng cho Mazda2 Sedan ở Việt Nam. Theo thông tin đăng trên trang chủ của Mazda Việt Nam, Mazda2 Sedan 2023 có 3 phiên bản là 1.5L AT, 1.5 Luxury và 1.5L Premium. So với phiên bản cũ, Mazda2 Sedan 2023 chỉ thay đổi nhẹ về thiết kế ngoại thất. Trong khi đó, Mazda2 Sport với kiểu dáng hatchback vẫn giữ nguyên thiết kế cũ. Cụ thể, Mazda2 Sedan 2023 được bổ sung lưới tản nhiệt, cản trước và vành la-zăng mới. Ở bản 1.5L AT tiêu chuẩn, xe dùng lưới tản nhiệt gần như đóng kín, lấy cảm hứng từ ô tô điện và vành hợp kim 15 inch sơn màu xám. Trong khi đó, 2 bản 1.5L Luxury và 1.5L Premium được trang bị lưới tản nhiệt tổ ong với điểm nhấn màu đỏ cùng vành hợp kim 16 inch phối 2 màu theo phong cách thể thao hơn. Trang bị của Mazda2 Sedan 2023 nhìn chung không có gì thay đổi so với phiên bản cũ. Xe vẫn dùng đèn pha LED với tính năng tự động cân bằng góc chiếu, đèn định vị ban ngày dạng Halogen, gương chiếu hậu chỉnh điện/tích hợp đèn báo rẽ và đèn hậu Halogen ở bản 1.5L AT tiêu chuẩn. Ở bản 1.5L Luxury và 1.5L Premium, xe có thêm đèn LED định vị ban ngày, đèn pha tự động bật tắt, gương chiếu hậu gập điện/chỉnh điện cũng như gạt mưa tự động. Bên trong xe, Mazda2 Sedan 2023 bản 1.5L AT chỉ có ghế bọc nỉ, ghế trước chỉnh cơ, màn hình analog + kỹ thuật số, hệ thống âm thanh 4 loa, khởi động nút bấm và cửa sổ chỉnh điện bên ghế lái. So với bản tiêu chuẩn, 2 bản còn lại có thêm ghế bọc da pha nỉ, màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch, hệ thống âm thanh 6 loa, lẫy chuyển số sau vô lăng, điều hòa tự động 1 vùng và gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động. Trang bị an toàn của bản tiêu chuẩn cũng khá cơ bản với 2 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp EBA, cảnh báo phanh khẩn cấp ESS, cân bằng điện tử DSC, kiểm soát lực kéo chống trượt TCS và hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA. Bản 1.5L Luxury có thêm hệ thống kiểm soát hành trình, camera lùi và cảm biến cảnh báo va chạm phía sau. Riêng bản 1.5L Premium sẽ được trang bị 6 túi khí. Dù ở phiên bản nào, Mazda2 Sedan 2023 cũng dùng động cơ xăng Skyactiv-G 4 xi-lanh, dung tích 1.5L với công suất tối đa 110 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm như cũ. Động cơ này đi với hộp số tự động 6 cấp. Giá xe Mazda2 Sedan 2023 ở Việt Nam là 415 triệu đồng cho bản 1.5L AT, 499 triệu đồng cho bản 1.5L Luxury và 519 triệu đồng cho bản 1.5 Premium. Video: Mazda2 2023 tại Việt nam có gì hay?