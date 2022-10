Chevrolet Silverado HD 2024 "hạng nặng", đối thủ Ford F-250 và F-350

Dự kiến ra mắt vào quý đầu tiên của năm tới, mẫu xe bán tải cỡ lớn Chevrolet Silverado HD 2024 mới đã được thương hiệu ôtô Mỹ nâng cấp lớn về kiểu dáng; động cơ diesel; cải tiến khả năng và nội thất hoàn toàn mới trên các phiên bản tập trung vào người tiêu dùng. Về ngoại hình, mẫu xe bán tải Chevrolet Silverado HD 2024 nhận được khá nhiều thay đổi khiến xe trở nên bắt mắt hơn chẳng hạn như cụm đèn chiếu sáng kép phía trước đi cùng dãy LED chạy ban ngày hình chữ C nổi bật, đèn sương mù đặt dọc, đèn hậu được tái thiết kế và bổ sung họa tiết chào chủ xe khi bấm chìa khóa. Lưới tản nhiệt và cản trước được sửa đổi lại mạnh mẽ hơn. Móc kéo sau kiểu mới được trang bị tiêu chuẩn. Chevrolet cũng cung cấp Silverado HD 2024 với các tùy chọn mâm lốp mới, bao gồm mâm 20 inch mạ chrome cho phiên bản LTZ, bộ lốp địa hình kèm mâm 18 inch bóng bẩy cho bản 3500HD trục sau kép (6 bánh) hoặc bộ lốp địa hình kèm mâm 20 inch cho các phiên bản cao cấp. Ngoài ra, riêng bản High Country có thể lắp đặt thêm gói trang trí ngoại thất Midnight Edition gồm các chi tiết như lưới tản nhiệt mạ chrome đen, huy hiệu màu đen và bệ bước trợ lực điện màu đen, cùng mâm 20 hoặc 22 inch với lớp sơn đen bóng. Các lựa chọn màu sơn ngoại thất được bổ sung thêm 6 màu mới gồm xám Sterling Grey, xám tro Dark Ash, đỏ Radiant Red, nâu đỏ ánh kim Auburn Metallic, xanh ánh kim Lakeshore Blue Metallic và vàng đồng ánh kim Meteorite Metallic. Những thay đổi lớn hơn tiếp tục diễn ra bên trong cabin khi ngay từ bản LT đã có nội thất hoàn toàn mới với thiết kế hiện đại, sử dụng các vật liệu chất lượng cao hơn và có nhiều công nghệ cải tiến. Bảng đồng hồ giờ đây là màn hình kỹ thuật số 12,3 inch mới và hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 13,4 inch lớn hơn trước đây, tích hợp hệ điều hành mới từ Google, đầy đủ các dịch vụ mà không cần kết nối với điện thoại như trước đây. Các điểm nổi bật khác bao gồm bảng điều khiển hiện đại; thiết bị chuyển mạch chất lượng cao hơn và bảng điều khiển trung tâm được tân trang lại với bộ sạc điện thoại thông minh không dây... Phiên bản High Country cao cấp với bề mặt táp-lô được bọc da và trang trí bằng gỗ đích thực. Những tiện ích khác bao gồm tựa đầu thêu và ghế trước bọc da Ares độc đáo với đường chỉ khâu có màu tương phản nổi bật, tích hợp hệ thống sưởi và làm mát. Dàn âm thanh Bose 7 loa với lưới loa bằng thép không gỉ giúp xe thêm phần sang trọng. Chevrolet Silverado HD 2024 có đầy đủ các lựa chọn động cơ xăng hoặc động cơ dầu diesel. Tuy nhiên, nếu như động cơ xăng là loại V8 6,6 lít quen thuộc với thông số công suất 401 mã lực (299 kW / 407 PS) và mô-men xoắn cực đại 628 Nm không thay đổi, thì phiên bản dùng động cơ diesel Duramax được cải tiến thêm phần mạnh mẽ hơn. Cụ thể, động cơ Duramax 6,6 lít nay sở hữu bộ tăng áp được cải tiến và tối ưu hóa, sản sinh công suất 470 mã lực (350 kW / 477 PS) và mô-men xoắn cực đại 1.320 Nm, tăng lần lượt 25 mã lực (19 kW / 25 PS) và 88 Nm so với phiên bản cũ. Xe cũng được trang bị hộp số tự động Allison 10 cấp, với khả năng tận dụng công suất cực đại của xe tốt hơn hộp số 6 cấp cũ. Các công nghệ hỗ trợ an toàn cũng tốt hơn trước chẳng hạn như tính năng Cảnh báo điểm mù phía bên mở rộng khu vực giám sát vùng khuất, hay công nghệ Trailer trong suốt của Chevrolet được cải tiến để hoạt động với các bánh thứ năm và rơ moóc. Hệ thống Cảnh báo GCW có tác dụng đưa ra cảnh báo cho tài xế nếu trọng lượng xe và rơ moóc vượt quá mức quy định.Giá xe Chevrolet Silverado HD 2024 chưa công bố, xe sẽ được bán ra thị trường sẽ là 2500HD và 3500HD vào nửa đầu năm 2023, cạnh tranh trực tiếp với Ford F-250 và F-350. Hãng xe Mỹ cũng hứa hẹn sẽ cho ra mắt thêm bản ZR2 thiên hướng thể thao cho Chevrolet Silverado HD 2024 nhằm trở thành đối trọng với Ford Raptor. Video: Giới thiệu mẫu xe Chevrolet Silverado HD 2024.

