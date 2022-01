Chevrolet Silverado EV RST First Edition "cháy hàng" sau 12 phút

Chỉ sau một giờ kể từ khi chính thức ra mắt, Chevrolet đã bắt đầu nhận đơn đặt trước cho các mẫu bán tải chạy điện của mình. Mặc dù Chevrolet Silverado EV RST First Edition cháy hàng chỉ sau 12 phút nhưng hai phiên bản WT và RST hiện vẫn có sẵn. Theo kế hoạch, Chevrolet Silverado EV RST First Edition chạy điện sẽ bắt đầu được bàn giao đến tay khách hàng sớm nhất vào quý III/2023, trong khi phiên bản tiêu chuẩn WT sẽ có mặt trên thị trường sớm hơn vào đầu năm 2023. Đối thủ cạnh tranh gần nhất với Chevrolet Silverado EV là Ford F-150 Lightning với số lượng đơn đặt hàng trước đã lên đến con số 200.000 vào tháng 12 năm ngoái. Đối mặt với nhu cầu cực lớn từ phía khách hàng, Ford thậm chí còn phải mở thêm cơ sở sản xuất và tăng sản lượng của F-150 Lightning hàng năm lên 150.000 chiếc - gấp đôi so với kế hoạch ban đầu. Về mức giá xe Chevrolet Silverado EV RST First Edition dự kiến khởi điểm từ 106.695 USD (khoảng 2,42 tỷ đồng). Phiên bản này có hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian dưới dạng tiêu chuẩn với sức mạnh 664 mã lực 1.056 Nm momen xoắn. Cùng với chế độ Wide Open Watts, sức mạnh này cho phép RST First Edition tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong vòng chưa đầy 4,5 giây. Phạm vi hoạt động của phiên bản này là khoảng 400 dặm (~ 644 km) cho một lần sạc đầy. Chevrolet Silverado EV RST First Edition được trang bị hệ thống đánh lái 4 bánh cùng hệ thống treo khí nén thích ứng có khả năng nâng hạ gầm thêm 50mm. Ngoài ra, xe còn có hệ thống lái bán tự động Super Cruise cho phép vận hành rảnh tay trên hơn 321.869 km tuyến đường cố định ở Mỹ và Canada. Video: Giới thiệu Chevrolet Silverado EV RST hoàn toàn mới.

Chỉ sau một giờ kể từ khi chính thức ra mắt, Chevrolet đã bắt đầu nhận đơn đặt trước cho các mẫu bán tải chạy điện của mình. Mặc dù Chevrolet Silverado EV RST First Edition cháy hàng chỉ sau 12 phút nhưng hai phiên bản WT và RST hiện vẫn có sẵn. Theo kế hoạch, Chevrolet Silverado EV RST First Edition chạy điện sẽ bắt đầu được bàn giao đến tay khách hàng sớm nhất vào quý III/2023, trong khi phiên bản tiêu chuẩn WT sẽ có mặt trên thị trường sớm hơn vào đầu năm 2023. Đối thủ cạnh tranh gần nhất với Chevrolet Silverado EV là Ford F-150 Lightning với số lượng đơn đặt hàng trước đã lên đến con số 200.000 vào tháng 12 năm ngoái. Đối mặt với nhu cầu cực lớn từ phía khách hàng, Ford thậm chí còn phải mở thêm cơ sở sản xuất và tăng sản lượng của F-150 Lightning hàng năm lên 150.000 chiếc - gấp đôi so với kế hoạch ban đầu. Về mức giá xe Chevrolet Silverado EV RST First Edition dự kiến khởi điểm từ 106.695 USD (khoảng 2,42 tỷ đồng). Phiên bản này có hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian dưới dạng tiêu chuẩn với sức mạnh 664 mã lực 1.056 Nm momen xoắn. Cùng với chế độ Wide Open Watts, sức mạnh này cho phép RST First Edition tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong vòng chưa đầy 4,5 giây. Phạm vi hoạt động của phiên bản này là khoảng 400 dặm (~ 644 km) cho một lần sạc đầy. Chevrolet Silverado EV RST First Edition được trang bị hệ thống đánh lái 4 bánh cùng hệ thống treo khí nén thích ứng có khả năng nâng hạ gầm thêm 50mm. Ngoài ra, xe còn có hệ thống lái bán tự động Super Cruise cho phép vận hành rảnh tay trên hơn 321.869 km tuyến đường cố định ở Mỹ và Canada. Video: Giới thiệu Chevrolet Silverado EV RST hoàn toàn mới.