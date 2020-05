Chevrolet Monza 2020 "uống" 5 lít xăng/100 km từ 358 triệu đồng

Sau khi ra mắt vào hồi tháng 3 năm ngoái, Monza đã trở thành mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Chevrolet tại thị trường Trung Quốc. Hiện đã có hơn 140.000 chiếc Chevrolet Monza 2020 mới được bán cho khách hàng Trung Quốc. Thừa thắng xông lên, mới đây, hãng Chevrolet đã quyết định bổ sung công nghệ mild hybrid cho mẫu sedan cỡ C này tại thị trường Trung Quốc. Theo đó, Chevrolet Monza 2020 sẽ được trang bị công nghệ mild hybrid 48 V, hỗ trợ động cơ xăng 3 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.0 lít và 1,3 lít. Động cơ 1.0 lít tạo ra công suất tối đa 123 mã lực trong khi con số tương ứng của máy 1,3 lít là 161 mã lực. Hệ thống mild hybrid của Chevrolet Monza 2020 bao gồm 1 mô-tơ điện nhỏ, pin, mô-đun kiểm soát năng lượng và bộ điều khiển hybrid. Khi xe khởi động, mô-tơ 48 V trên Chevrolet Monza hybrid 2020 sẽ vận hành trước động cơ xăng để tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Trong lúc tăng tốc, mô-tơ và động cơ sẽ chạy đồng thời, từ đó giảm tải cho máy xăng để tiết kiệm năng lượng cũng như hạn chế phát thải khí độc hại. Nhờ công nghệ mild hybrid mới, Chevrolet Monza 2020 chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 4,7 lít/100 km với động cơ 1.0 lít. Ngoài 2 động cơ đi kèm công nghệ mild hybrid, mẫu sedan cỡ C này còn có máy xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1,5 lít. Tổng cộng, Chevrolet Monza 2020 có 4 phiên bản dùng công nghệ mild hybrid là RS 1.0, RS 1.3, Redline 1.0 và Redline 1.3. Bên cạnh động cơ tiết kiệm xăng, 4 phiên bản này còn có hệ thống thông tin giải trí MyLink+ mới. Tại thị trường Trung Quốc, giá xe Chevrolet Monza 2020 có mức bán ra khởi điểm từ 108.900 Nhân dân tệ (khoảng 15.400 USD hay 358 triệu đồng). Xe cạnh tranh với những mẫu sedan cỡ C đình đám khác như Honda Civic, Mazda3 và Toyota Corolla Altis. Video: Chi tiết Chevrolet Monza 2020 mới tại Trung Quốc.

