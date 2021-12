Chery eQ1 EV - ôtô điện chạy 400 km/lần xạc, chỉ 234 triệu đồng

Thương hiệu xe Chery của Trung Quốc đã lên kế hoạch quay trở lại thị trường Malaysia vào năm sau. Chery dự định sẽ tập trung bán xe dùng động cơ đốt trong tại thị trường Đông Nam Á này. Ngoài ra, Chery cũng hi vọng có thể thâm nhập phân khúc ôtô điện vì loại phương tiện này sẽ được chính phủ Malaysia miễn thuế vào năm sau. Để làm được điều đó, thương hiệu Chery dự định sẽ giới thiệu mẫu xe ôtô điện giá rẻ eQ1 EV tại thị trường Malaysia "càng sớm càng tốt" để tận dụng chính sách miễn thuế. Rất có thể mẫu xe này sẽ ra mắt thị trường Đông Nam Á vào năm sau. Chery eQ1 EV không phải là mẫu xe hoàn toàn mới vì đã có mặt trên thị trường Trung Quốc trong một thời gian. Gần đây, Chery eQ1 EV 2022 mới đã được nâng cấp đáng kể, cả về thiết kế lẫn trang bị kỹ thuật. Theo hãng Chery, có tổng cộng 168 chi tiết hoàn toàn mới đã được bổ sung cho mẫu ôtô điện này. Bên cạnh thân vỏ làm hoàn toàn bằng nhôm mới, Chery eQ1 EV còn có phiên bản mạnh hơn với mô-tơ điện sản sinh công suất tối đa 55 kW (khoảng 74 mã lực). Phiên bản mới này có thể tăng tốc từ 0-50 km/h trong thời gian dưới 5 giây và đạt vận tốc tối đa 120 km/h. Ngoài ra, Chery eQ1 EV còn có phiên bản dùng mô-tơ điện mạnh 30 kW (40 mã lực) và 120 Nm. Phiên bản này có vận tốc tối đa chỉ khoảng 100 km/h. Khi mua Chery eQ1 EV, khách hàng có thể chọn 1 trong 2 loại pin là 30,6 kWh và 38 kWh. Cụm pin 30,6 kWh cho phép xe chạy được 301 km sau khi sạc đầy. Con số tương ứng của phiên bản dùng pin 38 kWh là 408 km. Tuy nhiên, phạm vi hoạt động thực tế của Chery eQ1 EV sẽ thấp hơn những con số này. Theo Chery, pin của mẫu ôtô điện này là do hãng tự phát triển. Trong khi đó, mô-tơ điện của eQ1 EV do liên doanh giữa Chery và hãng Yaskawa Electric của Nhật Bản sản xuất. Ở thị trường Trung Quốc, Chery eQ1 EV có những trang bị đáng chú ý như hệ thống đỗ xe tự động bằng 1 nút bấm, hệ thống điều khiển từ xa bằng 1 nút bấm, bật điều hòa từ xa, màn hình LCD 10 inch độ phân giải cao, hệ thống ra lệnh bằng giọng nói AI và hệ thống kết nối Baidu Car-Life+4GWi-Fi. Hiện giá xe Chery eQ1 EV 2022 tại thị trường Malaysia vẫn chưa được hé lộ. Trong khi đó, ở Trung Quốc, giá xe dao động từ 66.800 - 80.000 Nhân dân tệ (khoảng 234 - 280 triệu đồng). Đây là giá bán sau khi được áp dụng ưu đãi của chính phủ Trung Quốc. Dự kiến, Chery eQ1 EV sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc vào Malaysia. Trong khi đó, các mẫu xe dùng động cơ đốt trong của Chery sẽ được lắp ráp tại Malaysia. Như vậy, trong thời gian tới, tại Đông Nam Á sẽ có nhiều mẫu ô tô điện giá rẻ được phân phối như Wuling Hongguang Mini EV, Kiwi EV tại Indonesia và Pocco DD, Pocco MM ở Thái Lan. Video: Chi tiết xe ôtô điện Chery eQ1 EV mới tại Trung Quốc.

