Chery Ant điện của Trung Quốc, phong cách Ý chỉ 511 triệu đồng

Chery là một thương hiệu chuyên bán những mẫu xe giá rẻ ở thị trường Trung Quốc, và có thực hiện sản xuất cả xe chạy xăng dầu truyền thống lẫn những mẫu xe chạy năng lượng mới theo đúng trào lưu. Trong số những mẫu xe chạy năng lượng mới đó, xe điện Chery Little Ant (eQ1) bé nhỏ sử dụng khung gầm điện thuần chủng LFS, đã chinh phục được nhiều người tiêu dùng với dáng vẻ phong cách, cân bằng về các mặt công suất, khả năng xử lý, và không gian thực dụng cho cấu hình 2/4 chỗ. Mới đây, Chery đã chính thức giới thiệu một mẫu SUV cỡ vừa chạy điện thuần chủng hoàn toàn mới mang tên Ant với mục đích đáp ứng những người mua có nhu cầu đi xa và đối mặt nhiều tình huống khó hơn Mặc dù cũng được đặt tên là Ant (nghĩa là: con kiến), nó khác biệt hoàn toàn so với Little Ant trước đó. Được chế tạo khung gầm mô-dun thông minh @LIFE của Chery, Ant là mẫu xe đầu tiên được chế tạo với thân vỏ khung nhôm hoàn toàn của thương hiệu. Bên cạnh đặc tính trọng lượng nhẹ, mạng lưới thông minh, tính linh động mô-dun và công nghệ điện tân tiến cũng là những điểm mấu chốt nổi bật của Chery Ant 2020 mới. Theo nhà sản xuất, xe mới được định vị là một mẫu SUV cỡ vừa chạy điện thuần chủng. Giá xe Chery Ant điện dao động từ 149.800 – 189.800 nhân dân tệ (tương đương 511 – 648 triệu đồng). Cự li di chuyển theo chu trình NEDC của tất cả mọi bản xe đều là 510 km. Thêm vào đó, Chery Ant có trang bị nhiều tính năng hỗ trợ người lái hiện đại như phanh chủ động, giữ làn đường, kiểm soát hành trình thích nghi, và tự động đỗ. Ở khía cạnh hình thức, Chery Ant mang dáng vẻ táo bạo và tiên phong phá cách, và được thiết kế bởi Pininfarina của Ý. So sánh với những mẫu xe trước đây của thương hiệu, nó giống như một sản phẩm tới từ một thế kỷ mới. Hệ thống đèn pha tách rời hiện đang là một yếu tố thiết kế phổ biến, và kích thước của chúng tỏ ra hài hòa với tổng thể hiệu ứng hình ảnh của phía đầu xe. Trong khi đó, các hốc gió bố trí bao quanh hai bên tấm cản va bên dưới càng làm tăng sự dữ dằn của mặt trước. Hơn nữa, chiếc xe còn mang nhiều chi tiết thiết kế nhỏ mà tinh tế, ví dụ lưới tản nhiệt khép kín có mang họa tiết cối xay gió phát điện, qua đó thể hiện khái niệm bảo vệ môi trường của một chiếc xe thuần điện. Kích thước cụ thể của Chery Ant là dài 4.630 mm, rộng 1.910 mm, cao 1.655 mm, và trục cơ sở 2.830 mm. Nhìn từ bên sườn, ta có thể thấy rằng xe mới có phần đầu và đuôi tính từ trục bánh ngắn hơn trước, qua đó giúp tối ưu hóa khoảng sáng gầm. Ở mặt phong cách, sườn xe có những đường nét uốn lượn lớn, và thiết kế đa đường cong và vòm bánh xe nâng cap cũng giúp tạo nên sức mạnh mà một chiếc SUV nên có. Bước vào trong xe, Chery Ant mang tới cho người dùng một cảm giác rộng rãi, công nghệ. Kỹ thuật phối hợp nhiều chất liệu khác nhau làm tăng cảm giác tinh vi của chiếc xe. Trên mặt táp lô xe là hệ thống hai màn hình nổi cỡ lớn, một dành cho bảng đồng hồ và một dành cho hệ thống thông tin giải trí. Cụm điều khiển trung tâm của xe có thiết kế thuận tiện cho người lái, và các chi tiết ốp gỗ làm nâng cao đẳng cấp. Về mặt công nghệ, chiếc xe có những tính năng hiện đại như nhận diện khuôn mặt Face ID trong “mili-giây”, nhận diện giọng nói thông minh iFLYTEK, điều khiển từ xa bằng điện thoại, và bộ biến tần độc quyền 220V nằm ngoài xe Cuối cùng là yếu tố công suất, Chery Ant áp dụng bố cục hê dẫn động cầu sau, trang bị một mô tơ điện sản sinh công suất tối đa 175 mã lực và 280 Nm mô-men xoắn cực đại. Xe có trang bị một cụm pin lithium-ion dung lượng 70,1 kWh, cung cấp cự li di chuyển 510 km. Theo kế hoạch sản xuất, Chery cũng sẽ cung cấp một phiên bản cự li dài hơn trong tương lai, và bổ sung thêm cả phiên bản dẫn động 2 cầu. Video: Chi tiết Chery Ant chạy điện của Trung Quốc.

