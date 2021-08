Chán siêu xe, giới siêu giàu chọn tàu ngầm DeepFlight hơn 34 tỷ

Bạn đã bao giờ tự hỏi những người giàu có dự định gì với số tiền khổng lồ của họ? Mua biệt thự, xe sang, và du thuyền nhất định là những lựa chọn hàng đầu và ai cũng đoán được. Nhưng khi họ đã có đủ những thứ đó rồi thì sao? Câu trả lời có thể là một tàu ngầm cá nhân triệu đô để khám phá thế giới. Hồi năm 2008, một công ty có tên DeepFlight đã bước vào thị trường chỉ dành cho một số ít người này với một mẫu tàu ngầm hiêu suất cao được chế tạo cho các mục đích phiêu lưu và giải trí. Ngày nay, công ty đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới và có nhiều thiết kế tàu ngầm với đủ khả năng khác nhau. Một trong những sản phẩm nổi bật đáng nói đến nhất phải là tàu ngầm DeepFlight Dragon. Một điều thú vị về Dragon là nó chạy bằng điện. Được trang bị hệ thống đẩy truyền động trực tiếp DC tạo ra công suất 18,7 mã lực, cỗ máy này không chỉ im lặng mà còn hoàn toàn không gây ô nhiễm khi di chuyển trong môi trường biển. Theo nhà sản xuất, DeepFlight Dragon hoàn toàn mới có thể hoạt động trong 8 tiếng, nhưng chỉ cần 4 tiếng để sạc đầy. Đó là một thông số ấn tượng ngay cả khi so sánh với xe ôtô điện đô thị thông thường. Ở thời điểm ra mắt cách đây vài năm, giá tàu ngầm DeepFlight có mức bán ra đến 1,5 triệu USD (tương đương 34 tỷ đồng), số tiền gấp đôi ba lần một căn nhà trung bình tại Mỹ, thậm chí hơn thế nữa tùy theo khu vực. Bằng số tiền đó, khách hàng sẽ nhận được một tàu ngầm cá nhân dài 5 mét, dễ dàng đưa lên hầu hết du thuyền lớn hơn. Có chiều rộng chỉ 1,9 mét, nó chỉ phù hợp cho 2 người sử dụng, một người lái và một hành khách, và cũng chỉ có thể chở trọng tải 250 kg. Với trọng lượng chỉ 1.800 kg, bạn có thể kéo tàu ngầm này đi khắp nơi bằng một chiếc bán tải, SUV hoặc RV to khỏe nào đó. Bên cạnh đó, DeepFlight cũng có cung cấp giải pháp hạ thủy và thu hồi cho tàu của khách hàng. Bên trong tàu ngầm, các bộ điều khiển đã được thiết kế để dễ sử dụng nhất có thể, cho phép những chủ sở hữu thiếu kinh nghiệm vẫn có thể tận hưởng chuyến du ngoạn dưới nước vào buổi sáng. Đừng lo lắng rằng mình sẽ làm rối tung điều gì đó khi bạn đang di chuyển ở độ sâu 100 mét dưới biển bởi các tính năng và thông số an toàn có ở khắp mọi nơi. Hệ thống nổi khẩn cấp, khả năng tự điều chỉnh động hướng, bảo vệ độ sâu có thể lập trình để bạn không đi ra ngoài phạm vi được định sẵn, và hệ thống phát hiện lỗi chỉ là một vài trong số những tính năng an toàn mà bạn sẽ tìm thấy trên Dragon. Về tốc độ di chuyển, tốc độ tối đa của mẫu tàu ngầm đắt đỏ này chỉ là 4 hải lý/giờ (7,4 km/h). Nghe có vẻ là quá chậm, nhưng đây thực tế là tốc độ hợp lý để bạn có thể quan sát các sinh vật dưới biển. Đối với ngoại thất, DeepFlight Dragon mang một thiết kế tân tiến, trơn mượt, và có phần khiến người nhìn liên tưởng để một chiếc F1 dưới biển với những bộ đẩy thay thế bánh xe. Hai vị trí ngồi được sắp xếp theo cùng hàng dọc với lồng kính chụp phía trên, qua đó mang lại tầm nhìn bao quát. Ngoài việc được chào bán đến một số cá nhân giàu có, tàu ngầm Dragon còn được cung cấp dưới dạng dịch vụ du lịch biển sâu tại một số khách sạn sang trọng trên thế giới. Vì vậy, bạn có thể không cần phải chi ra 1,5 triệu USD để có cơ hội trải nghiệm phương tiện tân tiến này. Video: Giới thiệu trải nghiệm tàu ngầm cá nhân DeepFlight Dragon.

