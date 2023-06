Chán siêu xe, Cường Đô la chuyển qua "xế độp" hơn nửa tỷ đồng

Nói đến các tay chơi siêu xe hàng đầu tại Việt Nam, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến tay chơi siêu xe Cường Đô la. Trong 16 năm chơi siêu xe, tay chơi phố núi sở hữu hàng chục siêu xe, xe thể thao đủ loại của nhiều thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới Hình ảnh Cường Đô la từ lâu đã gắn liền với các siêu xe, tuy nhiên, trong ngày 7/6/2023 vừa qua đã có một Cường Đô la rất khác khi không còn check-in cùng các siêu xe đắt tiền hay ngồi hàng ghế sau các xe sang dành cho doanh nhân, thay vào đó anh lại đội mũ bảo hiểm để dạo phố Sài thành cùng chiếc xe đạp hàng thửa. Theo thông tin tìm hiểu, chiếc xe đạp của Cường Đô la là Trek Slash 9.9 Project On, đây không phải là hàng có sẵn mà mua từng phụ tùng để lắp ghép lại. Trong đó, bộ khung Trek Slash 9.9 Project One đã có giá bán hơn 250 triệu đồng, chưa dừng lại đó, đây là chiếc duy nhất mang màu sơn bạc ánh kim tại Việt Nam. Tiếp đến là các đồ chơi như phuộc trước của RockShox ZEB Ultimate, Flight Attendant, 170mm, phuộc sau RockShox Super Deluxe Ultimate, Flight Attendant,... Ngoài ra bộ truyền động đến từ XX SL Eagle AXS Transmission dùng kết nối không dây để thay đổi tỉ số truyền khoảng 70 triệu đồng, bộ vành lắp trên xe là Syncros Silverton SL với điểm nhấn là bộ tem Syncros có màu sơn đen mờ, giá tiền cho bộ vành này là 120 triệu đồng. Chưa hết, cốt yên tăng giảm của Rockshox Reverb AXS Dropper Post có giá bán trên 20 triệu đồng, ngoài ra là thắng Sram Guide Ultimate, yên Bontrager Verse Comp, tay lái Bontrager RSL MTB, tay nắm Bontrager XR Trail Comp, trục giữa Ceramicspeed BSA Bottom Bracket for SRAM DUB MTB. Một số thông tin cho biết, Cường Đô la phải chi hơn 500 triệu đồng để lắp ráp chiếc xe Trek Slash 9.9 Project On độc nhất Việt Nam. Với nhiều người số tiền trên có thể chọn mua các xe ôtô như Toyota Vios, Hyundai Accent, Kia Sonet, Hyundai Grand i10 hay Mazda2. Video: Chi tiết xe đạp Trek Slash Project One "hàng thửa".

Nói đến các tay chơi siêu xe hàng đầu tại Việt Nam, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến tay chơi siêu xe Cường Đô la. Trong 16 năm chơi siêu xe, tay chơi phố núi sở hữu hàng chục siêu xe, xe thể thao đủ loại của nhiều thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới Hình ảnh Cường Đô la từ lâu đã gắn liền với các siêu xe, tuy nhiên, trong ngày 7/6/2023 vừa qua đã có một Cường Đô la rất khác khi không còn check-in cùng các siêu xe đắt tiền hay ngồi hàng ghế sau các xe sang dành cho doanh nhân, thay vào đó anh lại đội mũ bảo hiểm để dạo phố Sài thành cùng chiếc xe đạp hàng thửa. Theo thông tin tìm hiểu, chiếc xe đạp của Cường Đô la là Trek Slash 9.9 Project On, đây không phải là hàng có sẵn mà mua từng phụ tùng để lắp ghép lại. Trong đó, bộ khung Trek Slash 9.9 Project One đã có giá bán hơn 250 triệu đồng, chưa dừng lại đó, đây là chiếc duy nhất mang màu sơn bạc ánh kim tại Việt Nam. Tiếp đến là các đồ chơi như phuộc trước của RockShox ZEB Ultimate, Flight Attendant, 170mm, phuộc sau RockShox Super Deluxe Ultimate, Flight Attendant,... Ngoài ra bộ truyền động đến từ XX SL Eagle AXS Transmission dùng kết nối không dây để thay đổi tỉ số truyền khoảng 70 triệu đồng, bộ vành lắp trên xe là Syncros Silverton SL với điểm nhấn là bộ tem Syncros có màu sơn đen mờ, giá tiền cho bộ vành này là 120 triệu đồng. Chưa hết, cốt yên tăng giảm của Rockshox Reverb AXS Dropper Post có giá bán trên 20 triệu đồng, ngoài ra là thắng Sram Guide Ultimate, yên Bontrager Verse Comp, tay lái Bontrager RSL MTB, tay nắm Bontrager XR Trail Comp, trục giữa Ceramicspeed BSA Bottom Bracket for SRAM DUB MTB. Một số thông tin cho biết, Cường Đô la phải chi hơn 500 triệu đồng để lắp ráp chiếc xe Trek Slash 9.9 Project On độc nhất Việt Nam . Với nhiều người số tiền trên có thể chọn mua các xe ôtô như Toyota Vios, Hyundai Accent, Kia Sonet, Hyundai Grand i10 hay Mazda2. Video: Chi tiết xe đạp Trek Slash Project One "hàng thửa".