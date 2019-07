Chân khoe vòng một bên "xế nổ" Triumph Bonneville Bobber

Là thành viên thuộc "gia đình" môtô hoài cổ Bonneville đến từ hãng xe Anh quốc, mẫu xe môtô Triumph Bonneville Bobber được ra mắt lần đầu tại triển lãm EICMA 2016 và ngay lập tức, nó được đón nhận nhiệt tình từ những người yêu xe môtô phân khối lớn trên thế giới.

Ý tưởng về một chiếc Triumph Bonneville phong cách Bobber và cũng có thể độ tay lái chopper đã được những người yêu xe và các hãng độ tự thực hiện từ rất lâu. Chính vì vậy hãng xe môtô Triumph phát triển Bonneville Bobber để đáp ứng nhu cầu thị trường những người đam mê phong cách cổ điển nhưng đầy "chất thơ" này. Có thể nói, Triumph Bonneville Bobber là mảnh ghép hoàn thiện bộ 3 phong cách cổ điển từng là trào lưu và phát triển đến tầm văn hóa trong giới chơi xe ở thế kỉ 20. So với toàn bộ các dòng Bonneville khác, phiên bản Bobber nổi bật với kiểu dáng của một chiếc cruiser theo phong cách bobber cá tính và "ngang tàng" hơn, nhưng vẫn giữ lại những nét cổ điển đậm chất "quý tộc" Anh. Ở phía trước, chiếc xe vẫn sử dụng đèn pha chóa tròn, nằm hai bên là các đèn xi-nhan nhỏ và đặc biệt là tay lái cao khá giống với một số mẫu xe môtô Harley-Davidson độ dáng chopper. Xe chỉ có duy nhất một đồng hồ báo công-tơ-mét, kèm theo một màn hình LCD đơn sắc nhỏ ở phía trong. So với các dòng cruiser từ những hãng đối thủ, Bonneville Bobber trông thanh lịch và gọn gàng hơn nhiều. Xe có chiều dài cơ sở 1510 mm, rộng 800 mm và cao 1025 mm, gương chiếu hậu gắn bên gù tương tự phiên bản tiêu chuẩn. Tuy nhiên với trọng lượng 228 kg, chiếc xe vẫn tương đối nặng. Dung tích bình xăng của xe là 9,1 lít. Mặc dù được phát triển dựa trên dòng xe trứ danh Bonneville nhưng phần khung sau Bobber đã được thay đổi mang hình dáng của các dòng Bobber Hardtail (khung cứng), giảm xóc sau của xe cũng được hãng xe Anh quốc khéo léo đặt dưới yên đơn với da bọc cao cấp trên đế đỡ bằng hợp kim nhôm tiện liền khối, ngay sau bình xăng dáng "hạt đậu" đặc trưng. Thay vì sử dụng cỡ vành 18 inch như "đàn anh" Bonneville T120, bánh căm phía trước của Bonneville Bobber đã nâng đường kính lên 1 inch, đi kèm lốp trước cỡ 100/90/19. Một điểm "cải lùi" của phiên bản Bobber đó là hệ thống phanh trước sử dụng đĩa đơn thay vì đĩa kép như Bonneville T120, do chiếc xe được sinh ra không nhằm để hướng tới tốc độ. Trong khi có bánh trước có đường kính vành tăng 1 inch so với Bonneville T120 thì ở phía sau, Bonneville Bobber lại giảm 1 inch, chỉ còn 15 inch để tạo dáng bobber. Lốp sau dùng bản 150/80/16 và cả 2 lốp xe đều là loại Avon Cobra cao cấp. Hệ thống phanh sau cũng dạng đĩa đơn (cả hai phanh trước sau đều được trang bị hệ thống chống bó cứng ABS). Nằm bên dưới bình xăng của Bonneville Bobber là động cơ 8 van làm mát bằng nước 1200 cc SOHC của Bonneville T120 thế hệ mới, nhưng được Triumph cân chỉnh lại để có mô-men xoắn lớn hơn ở vòng tua thấp. Cụ thể hơn, động cơ này đạt công suất tối đa 76 mã lực tại vòng tua 6100 rpm và mô-men xoắn cực đại lên tới 106 Nm đạt được chỉ ở 4000 rpm. Tại thị trường "quê nhà" Anh Quốc, giá xe Triumph Bonneville Bobber khởi điểm từ 10.625 Bảng (tương đương 303 triệu đồng). Chiếc Bonneville Bobber đầu tiên về tới thị trường Việt Nam vào năm 2017 có giá dự kiến sau khi tính đủ thuế và các chi phí khác là 24,5000 USD (khoảng 580 triệu đồng). Video: Ngắm Triumph Bonneville Bobber giá 580 triệu tại Hà Nội

