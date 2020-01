Chạm mặt siêu xe Ferrari 458 Spider hơn 15 tỷ ở Sài Gòn

Siêu xe Ferrari 458 chắc hẳn là một mẫu siêu xe không còn xa lạ với hầu hết dân mê và chơi xe tại Việt Nam. Tuy nhiên, để bắt gặp mẫu 458 phiên bản Spider trên đường phố lại là điều quá đỗi khó khăn. Lý do có lẽ khá đơn giản khi thực tế, trên cả nước hiện nay mới chỉ có 2 chiếc 458 Spider và cả 2 đều đang định cư ở Sài Gòn. Siêu phẩm Ferrari 458 Spider trong bài viết có nước sơn nguyên bản là màu trắng, về nước hồi tháng 7/2019 và được cho là thuộc sở hữu của một nữ hot girl tại Sài Thành. Tuy về nước đã một thời gian nhưng "siêu ngựa" nước Ý lại rất hiếm khi xuất hiện trên đường phố cùng chủ nhân. Chính vì vậy, lần trở lại với "bộ cánh" đen lì hoàn toàn mới này của 458 Spider đã khiến không ít dân mê xe khu vực tỏ ra thích thú và trầm trồ. Ra mắt tại Frankfurt Motor Show 2011, Ferrari 458 Spider là phiên bản mui trần của 458 Italia. Bộ đôi phiên bản nhà 458 đều được lấy cảm hứng thiết kế từ hai "anh lớn" Ferrari Enzo và Millechili concept. Mẫu xe này được thiết kế với tính khí động học tối đa như lưới tản nhiệt phía trước được thiết kế với khả năng giảm sức cản không khí, khe hút gió ở gần đèn trước, khe khuếch tán bên dưới cản sau có tác dụng giảm luồng gió phía đuôi xe, giúp xe tăng tốc nhanh hơn. Theo nhà sản xuất siêu xe nước Ý, mẫu xe 458 Spider chỉ mất 14 giây để đóng/mở bộ mui cứng nặng 25 kg. Ngoài ra, siêu xe này có thể đóng/mở mui ngay cả khi xe đang chạy. Về truyền động, Ferrari 458 Spider sở hữu khối động cơ V8 4.5L cho ra công suất tối đa 562 mã lực và 540 Nm mô-men xoắn. Đi kèm với đó còn là hộp số ly hợp kép 7 cấp. Từ đó, "siêu ngựa" mui trần này có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h với 3,4 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 320 km/h. So với 458 Italia, 458 Spider có gia tốc không đổi nhưng vận tốc tối đa bị giảm xuống để đảm bảo an toàn cho người điều khiển và hành khách (vận tốc tối đa của 458 Italia là 337 km/h). Tại thị trường Việt Nam, khi mới về nước giá xe Ferrari 458 khoảng 15 tỷ đồng. Video: Giới thiệu siêu xe Ferrari 458 Spider.

