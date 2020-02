Chạm mặt “của lạ” Suzuki Ignis giá rẻ tại Việt Nam

Mẫu xe giá rẻ Suzuki Ignis mang biển “NG” Ngoại Giao này khả năng cao là xe nhập từ thị trường châu Âu. Xe được trang bị động cơ xăng 4cyl thẳng hàng dung tích 1.2L (1.242cc) cho công suất tối đa 90 mã lực (66 kW) tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 120 Nm đạt được từ 4.200 vòng/phút. Hiệu suất đủ để đưa chiếc xe cỡ nhỏ Suzuki Ignis có trọng lượng giao động từ 825 – 870kg tăng tốc từ 0 – 100km/h chỉ trong 11,5 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 165 km/h. Xe sử dụng kết hợp với hộp số sàn 5 cấp (5MT), đi cùng với hệ dẫn động bốn bánh ALLGRIP Auto 4-wheel Drive thông minh tự động phân bổ mô-men xoắn xuống cầu sau khi nhận thấy cầu trước mất/giảm độ bám đường. Suzuki Ignis là một chiếc hatchback cỡ nhỏ đô thị mang kiểu dáng hộp lấy cảm hứng từ SUV. Ngoại thất xe được trang bị đèn pha halogen tích hợp LED ban ngày tạo hình chữ U khá đẹp. Hai bên viền nắp ca-pô còn có thêm khe gió thể thao. Tổng thể xe hài hoà với bộ mâm hợp kim kích thước 16 inch (175/60R16). Hệ thống treo phía trước của xe theo kiểu Mcpherson và phía sau là dạng đa liên kết với lò xo. Hệ thống phanh trước sau Đĩa/Tang trống. Suzuki Ignis sở hữu kích thước (DxRxC) lần lượt: 3.700 x 1.660 x 1.595mm, đi cùng với chiều dài cơ sở 2.435mm. Làm so sánh, Suzuki Ignis ngắn hơn một chút so với Suzuki Swift thế hệ mới (DxRxC: 3.840x1.735x1.495mm + 2.450mm).Suzuki Ignis cỡ nhỏ là một mẫu xe đô thị, người lái rất dễ xoay sở trong thành phố đông đúc khi nó có bán kính quay vòng tối thiểu 4.7m, và dễ dàng “leo trèo” với khoảng sáng gầm xe khá cao 180mm. Nội thất Suzuki Ignis thiết kế hướng đến sự đơn giản thực dụng. Bảng táp-lô điều khiển trung tâm 2 tông màu với ngăn lưu trữ và ngăn đựng cốc, trang bị màn hình 7 inch Suzuki SmartPlay Studio hỗ trợ AM / FM, CD, USB, Bluetooth, 06 loa giải trí. Vô lăng tích hợp kiểm soát hành trình (cruise control), hệ thống điều hoà tự động, chìa khoá thông minh Keyless Entry và khởi động bằng nút bấm, gương chiếu hậu chỉnh điện,… Ra mắt vào năm 2016, Suzuki Ignis được trang bị gói công nghệ TECT (Total Effective Control Technology) của hãng Suzuki. Xe được trang bị nhiều tính năng an toàn như: túi khí kép phía trước, phanh ABS với EBD, neo ghế trẻ em ISOFIX, camera lùi, cảnh báo tốc độ cao,… Video: Chi tiết xe giá rẻ Suzuki Ignis 2020 mới.

