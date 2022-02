CFMoto 800MT - ADV Trung Quốc "mượn" động cơ KTM chỉ 235 triệu đồng

CFMoto 800MT 2022 mới là mẫu xe ADV hạng trung và cận cao cấp mới nhất của thương hiệu xe Trung Quốc, mẫu xe môtô mới này thu hút sự chú ý của nhiều tín đồ việt dã bởi mức giá khá mềm ở phân khúc 800cc. Điểm gây chú ý của mẫu CFMoto 800MT của Trung Quốc chính là việc xe được trang bị động cơ tương tự dòng máy LC8 của thương hiệu KTM đình đám, hiện đang trang bị trên mẫu KTM 790 Adventure R. Sau khi ra mắt tại Trung Quốc và một số thị trường Châu Âu, mới đây mẫu xe môtô CFMoto 800MT đã chính thức đặt chân đến thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Philippines. So với các đối thủ cùng phân khúc, CFMoto 800MT thể hiện rõ sự hấp dẫn của mình bằng hiệu năng vận hành tốt, nhiều trang bị điện tử ấn tượng, và quan trọng nhất là mức giá vô cùng hấp dẫn. CFMoto 800MT có hai phiên bản gồm bản Sport trang bị vành nhôm đúc và bản Touring trang bị vành nan kèm lốp gai, ốp bảo vệ gầm máy. Cả hai phiên bản này đều sử dụng bộ vành kích thước 19 inch phía trước và 17 inch phía sau. Các tiện ích hỗ trợ cho sự thoải mái của khách hàng có thể kể đến tính năng sưởi yên xe và sưởi tay lái. Màn hình màu TFT của xe hỗ trợ nhiều tiện ích kết nối điện thoại thông minh và hiển thị bản đồ, hệ thống định vị dẫn đường GPS, ga điện tử với các chế độ lái. Hệ thống treo của cả hai phiên bản không có gì khác nhau, đều là hệ thống treo KYB với phuộc hành trình ngược ở trước và giảm xóc đơn sau, hệ thống phanh mang thương hiệu J.Juan. Đi kèm là hệ thống phanh an toàn cảm biến góc nghiêng ABS và hệ thống kiểm soát lực kéo do Bosch phát triển. Sức mạnh của cả hai bản CFMoto 800MT là Sport và Touring đều đến từ khối động cơ LC8, dung tích 799cc của xe mang đến công suất 94 mã lực và mômen xoắn cực đại 77,2 Nm. Mức giá xe CFMoto 800MT 2022 tại Philippines được công bố ở mức 528.500 Peso cho bản Sport và 579.780 Peso cho bản Touring (tương đương với giá 235 triệu đồng và 257 triệu đồng). Mức bán ra CFMoto 800MT này của thương hiệu Trung Quốc được đánh giá thấp hơn nhiều so với các đối thủ cùng phân khúc như KTM 790 Adventure, Triumph Tiger 900 hay BMW F850GS. Hiện chưa có thông tin mẫu xe ADV này sẽ về thị trường Việt Nam. Video: Giới thiệu CFMoto 800MT - mẫu xe ADV mới của Trung Quốc.

CFMoto 800MT 2022 mới là mẫu xe ADV hạng trung và cận cao cấp mới nhất của thương hiệu xe Trung Quốc, mẫu xe môtô mới này thu hút sự chú ý của nhiều tín đồ việt dã bởi mức giá khá mềm ở phân khúc 800cc. Điểm gây chú ý của mẫu CFMoto 800MT của Trung Quốc chính là việc xe được trang bị động cơ tương tự dòng máy LC8 của thương hiệu KTM đình đám, hiện đang trang bị trên mẫu KTM 790 Adventure R. Sau khi ra mắt tại Trung Quốc và một số thị trường Châu Âu, mới đây mẫu xe môtô CFMoto 800MT đã chính thức đặt chân đến thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Philippines. So với các đối thủ cùng phân khúc, CFMoto 800MT thể hiện rõ sự hấp dẫn của mình bằng hiệu năng vận hành tốt, nhiều trang bị điện tử ấn tượng, và quan trọng nhất là mức giá vô cùng hấp dẫn. CFMoto 800MT có hai phiên bản gồm bản Sport trang bị vành nhôm đúc và bản Touring trang bị vành nan kèm lốp gai, ốp bảo vệ gầm máy. Cả hai phiên bản này đều sử dụng bộ vành kích thước 19 inch phía trước và 17 inch phía sau. Các tiện ích hỗ trợ cho sự thoải mái của khách hàng có thể kể đến tính năng sưởi yên xe và sưởi tay lái. Màn hình màu TFT của xe hỗ trợ nhiều tiện ích kết nối điện thoại thông minh và hiển thị bản đồ, hệ thống định vị dẫn đường GPS, ga điện tử với các chế độ lái. Hệ thống treo của cả hai phiên bản không có gì khác nhau, đều là hệ thống treo KYB với phuộc hành trình ngược ở trước và giảm xóc đơn sau, hệ thống phanh mang thương hiệu J.Juan. Đi kèm là hệ thống phanh an toàn cảm biến góc nghiêng ABS và hệ thống kiểm soát lực kéo do Bosch phát triển. Sức mạnh của cả hai bản CFMoto 800MT là Sport và Touring đều đến từ khối động cơ LC8, dung tích 799cc của xe mang đến công suất 94 mã lực và mômen xoắn cực đại 77,2 Nm. Mức giá xe CFMoto 800MT 2022 tại Philippines được công bố ở mức 528.500 Peso cho bản Sport và 579.780 Peso cho bản Touring (tương đương với giá 235 triệu đồng và 257 triệu đồng). Mức bán ra CFMoto 800MT này của thương hiệu Trung Quốc được đánh giá thấp hơn nhiều so với các đối thủ cùng phân khúc như KTM 790 Adventure, Triumph Tiger 900 hay BMW F850GS. Hiện chưa có thông tin mẫu xe ADV này sẽ về thị trường Việt Nam. Video: Giới thiệu CFMoto 800MT - mẫu xe ADV mới của Trung Quốc.