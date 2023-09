Cận cảnh Yamaha Exciter 155 VVA-ABS mới từ 54 triệu tại Việt Nam

Với phiên bản hoàn toàn mới, mẫu xe côn tay Exciter 2024 được cải tiến ấn tượng về thiết kế và trang bị thêm hệ thống chống bó cứng phanh ABS tăng tính an toàn. Từ ngoại hình đến động cơ uy lực đều được thiết lập toàn diện, Yamaha Exciter 155 VVA ABS 2024 mới càng củng cố được vị thế ngôi vương trong phân khúc xe côn tay thể thao cỡ nhỏ. Theo Yamaha Motor Việt Nam, phiên bản xe côn tay Yamaha Exciter 155 VVA ABS 2024 với những nâng cấp vượt trội: bổ sung hệ thống chống bó cứng phanh ABS, thiết kế mới năng động, sắc nét mà vẫn đậm chất R-DNA kế thừa từ mẫu xe huyền thoại YZF-R1, và cốt lõi hiệu suất cũng được cải thiện đáng kể so với phiên bản trước. Thiết kế mặt trước của xe được khắc họa bằng những đường nét sắc cạnh và năng động. 2 bên cánh của yếm trước tạo vẻ sắc nét. Thiết kế chia đôi đèn pha của Exciter 155 VVA - ABS mới đảm bảo về mặt hiệu năng chiếu sáng và đem đến một diện mạo hoàn toàn khác biệt. Các đường ngang ở góc bên phải tạo ra diện mạo R-series cho chiếc xe, gợi lên cảm giác thể thao và tốc độ. Phần phía sau ngắn hơn tạo cho toàn bộ cỗ máy một góc nhìn nghiêng về phía trước, nhấn mạnh tính chất tốc độ. Đèn hậu xe thiết kế mới vuốt gọn tương tự siêu môtô YZF-R1. Phát triển trên nền tảng động cơ R15 với công suất cực đại 17.9 mã lực mạnh hơn 17% so với phiên bản 150cc. Động cơ 155cc VVA, 4 van, SOHC, phun xăng điện tử, làm mát bằng dung dịch cho hiệu năng ổn định ở cả tốc độ trong đô thị và tốc độ cao trên đường trường. Đường kính và hành trình piston lần lượt là 58.0 x 58.7mm. Tỉ số nén 10.5:1 mang lại 13.2 kW sức mạnh tối đa tại vòng tua 9,500 vòng/phút. Tỉ số nén được tinh chỉnh mang lại cảm giác lái mượt mà ở tốc độ thấp. Mô-men xoắn cực đại 14.4 N•m tại vòng tua 8,000 vòng/phút. Xe được trang bị hệ thống nạp khí mới cho động cơ phản hồi nhạy hơn. Tối ưu các thông số cộng hưởng của buồng lọc gió, thể tích lớn 4.6 lít cho cảm giác tăng – giảm ga nhạy và đều hơn. Hiệu suất nạp cao hơn và giảm tiếng ồn. Màng lọc dầu giúp lọc sạch hiệu quả các hạt bụi nhỏ. Để tạo ra hệ thống nạp khí hoàn toàn mới tối ưu hiệu suất động cơ, Yamaha thử nghiệm các mẫu ống lọc gió thủ công để chọn ra mẫu tốt nhất. Hộp lọc gió thẳng đứng theo kiểu mới, ống nạp nhôm rộng, phễu nạp dài, thân bướm ga 28mm mới. Hộp số 6 cấp mới cũng là 1 trang bị ấn tượng của Exciter 155 ABS-VVA mới. Hộp số này giúp giảm cảm giác bào máy khi hoạt động cường độ cao, giảm tiếng ồn và với công tắc ngắt động cơ mới cũng giúp cho người dùng trong trường hợp khẩn cấp mà không cần dùng đến cụm ổ khóa. Ngoài ra, tay côn mới hành trình ngắn hơn 10mm so với phiên bản 150cc giúp có cảm giác tốt hơn. Ngoài ra, việc kết hợp với động cơ tiết kiệm nhiên liệu, Exciter mới chạy được xa hơn 30% so với phiên bản cũ, xấp xỉ 265km cho một lần đổ đầy. Với mẫu xe côn tay , Exciter 155 VVA - ABS mới này, Yamaha Motor Việt Nam kỳ vọng với những thay đổi hoàn toàn mới sẽ giúp dòng xe duy trì vị thế bán chạy nhất trong phân khúc xe côn tay cỡ nhỏ tại Việt Nam, như đã làm được trong nhiều năm qua. Tại thị trường Việt Nam, mức giá xe Yamaha Exciter 155 VVA ABS 2024 được niêm yết chính hãng từ 54 triệu đồng, phiên bản GP và giới hạn có ABS là 55 triệu đồng, hai phiên bản tiêu chuẩn và cao cấp không được trang bị hệ thông phanh ABS bán ra là 48 và 51 triệu đồng. Video: Giới thiệu xe côn tay Yamaha Exciter 155 VVA-ABS mới.

Với phiên bản hoàn toàn mới, mẫu xe côn tay Exciter 2024 được cải tiến ấn tượng về thiết kế và trang bị thêm hệ thống chống bó cứng phanh ABS tăng tính an toàn. Từ ngoại hình đến động cơ uy lực đều được thiết lập toàn diện, Yamaha Exciter 155 VVA ABS 2024 mới càng củng cố được vị thế ngôi vương trong phân khúc xe côn tay thể thao cỡ nhỏ. Theo Yamaha Motor Việt Nam, phiên bản xe côn tay Yamaha Exciter 155 VVA ABS 2024 với những nâng cấp vượt trội: bổ sung hệ thống chống bó cứng phanh ABS, thiết kế mới năng động, sắc nét mà vẫn đậm chất R-DNA kế thừa từ mẫu xe huyền thoại YZF-R1, và cốt lõi hiệu suất cũng được cải thiện đáng kể so với phiên bản trước. Thiết kế mặt trước của xe được khắc họa bằng những đường nét sắc cạnh và năng động. 2 bên cánh của yếm trước tạo vẻ sắc nét. Thiết kế chia đôi đèn pha của Exciter 155 VVA - ABS mới đảm bảo về mặt hiệu năng chiếu sáng và đem đến một diện mạo hoàn toàn khác biệt. Các đường ngang ở góc bên phải tạo ra diện mạo R-series cho chiếc xe, gợi lên cảm giác thể thao và tốc độ. Phần phía sau ngắn hơn tạo cho toàn bộ cỗ máy một góc nhìn nghiêng về phía trước, nhấn mạnh tính chất tốc độ. Đèn hậu xe thiết kế mới vuốt gọn tương tự siêu môtô YZF-R1. Phát triển trên nền tảng động cơ R15 với công suất cực đại 17.9 mã lực mạnh hơn 17% so với phiên bản 150cc. Động cơ 155cc VVA, 4 van, SOHC, phun xăng điện tử, làm mát bằng dung dịch cho hiệu năng ổn định ở cả tốc độ trong đô thị và tốc độ cao trên đường trường. Đường kính và hành trình piston lần lượt là 58.0 x 58.7mm. Tỉ số nén 10.5:1 mang lại 13.2 kW sức mạnh tối đa tại vòng tua 9,500 vòng/phút. Tỉ số nén được tinh chỉnh mang lại cảm giác lái mượt mà ở tốc độ thấp. Mô-men xoắn cực đại 14.4 N•m tại vòng tua 8,000 vòng/phút. Xe được trang bị hệ thống nạp khí mới cho động cơ phản hồi nhạy hơn. Tối ưu các thông số cộng hưởng của buồng lọc gió, thể tích lớn 4.6 lít cho cảm giác tăng – giảm ga nhạy và đều hơn. Hiệu suất nạp cao hơn và giảm tiếng ồn. Màng lọc dầu giúp lọc sạch hiệu quả các hạt bụi nhỏ. Để tạo ra hệ thống nạp khí hoàn toàn mới tối ưu hiệu suất động cơ, Yamaha thử nghiệm các mẫu ống lọc gió thủ công để chọn ra mẫu tốt nhất. Hộp lọc gió thẳng đứng theo kiểu mới, ống nạp nhôm rộng, phễu nạp dài, thân bướm ga 28mm mới. Hộp số 6 cấp mới cũng là 1 trang bị ấn tượng của Exciter 155 ABS-VVA mới. Hộp số này giúp giảm cảm giác bào máy khi hoạt động cường độ cao, giảm tiếng ồn và với công tắc ngắt động cơ mới cũng giúp cho người dùng trong trường hợp khẩn cấp mà không cần dùng đến cụm ổ khóa. Ngoài ra, tay côn mới hành trình ngắn hơn 10mm so với phiên bản 150cc giúp có cảm giác tốt hơn. Ngoài ra, việc kết hợp với động cơ tiết kiệm nhiên liệu, Exciter mới chạy được xa hơn 30% so với phiên bản cũ, xấp xỉ 265km cho một lần đổ đầy. Với mẫu xe côn tay , Exciter 155 VVA - ABS mới này, Yamaha Motor Việt Nam kỳ vọng với những thay đổi hoàn toàn mới sẽ giúp dòng xe duy trì vị thế bán chạy nhất trong phân khúc xe côn tay cỡ nhỏ tại Việt Nam, như đã làm được trong nhiều năm qua. Tại thị trường Việt Nam, mức giá xe Yamaha Exciter 155 VVA ABS 2024 được niêm yết chính hãng từ 54 triệu đồng, phiên bản GP và giới hạn có ABS là 55 triệu đồng, hai phiên bản tiêu chuẩn và cao cấp không được trang bị hệ thông phanh ABS bán ra là 48 và 51 triệu đồng. Video: Giới thiệu xe côn tay Yamaha Exciter 155 VVA-ABS mới.