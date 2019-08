Cận cảnh xe siêu rẻ Proton Saga mới chỉ 182 triệu đồng

Hãng xe Proton của Malaysia vừa cho ra mắt mẫu xe giá rẻ có tên Saga thế hệ hoàn toàn mới. Proton Saga 2019 mới được xem là bản nâng cấp cho mẫu xe hiện đang bán chạy nhất trong gia đình Proton tại thị trường này. Xe giá rẻ Proton Saga có kích thước 4.331×1.689×1.491 mm, chiều dài cơ sở 2.465 mm. Bản Standard MT và Standard AT sử dụng vành hợp kim 14 inch, còn bản Premium AT được trang bị mâm 15 inch. Dung tích bình nhiên liệu 40 lít, sức chứa khoang hành lý 420 lít. Về ngoại hình, phần đầu với bộ lưới tản nhiệt gồm 2 thanh ngang mạ crôm sáng đi kèm logo đặc trưng của hãng đính ở chính giữa. Đèn pha halogen, đèn ban ngày dạng LED. Ở bên cạnh cản trước có các lỗ thông hơi khá giống với những mẫu xe Mercedes-Benz AMG. Phần ăng-ten dài trên kính chắn gió được thay thế bằng dạng ăng-ten chích ong. Phiên bản Premium AT được trang bị cảm biến đỗ xe phía trước và cảm biến phía sau. Phần đuôi của xe nổi bật với cụm đèn hậu dạng hình thang vuông, cụm đèn pha xenon có hình dạng chữ L. Bộ la-zăng của xe Proton Saga 2019 mới được làm bằng chất liệu thép không rỉ, nó được thiết kế đa chấu dạng 5 chấu kép hai màu khá đẹp mắtvà sở hữu kích thước lên tới 14 cho đến 15 inch (tuỳ phiên bản). Về nội thất bên trong của mẫu xe giá rẻ này thiết kế khá đẹp mắt, không gian hàng ghế sau khá rộng do đã tăng kích thước thêm 74 mm. Tuy nhiên, là mẫu xe sedan giá rẻ nên Proton Saga 2019 sử dụng ghế bọc nỉ. Ngoài ra, xe được trang bị hệ thống giải trí là màn hình LCD 7 inch, trang bị đầu CD, hỗ trợ kết nối Bluetooth, Android Auto, nghe Radio, dàn âm thanh 2 loa (riêng phiên bản Premium AT có 4 loa) và có chức năng MirrorLink để ghép nối điện thoại thông minh Android dễ dàng. Proton Saga 2019 sử dụng động cơ I4 với dung tích 1.3L cho công suất tối đa 95 mã lực tại 5.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 120 Nm tại 4.000 vòng/phút. Phiên bản MT sử dụng hộp số sàn 5 cấp, còn bản AT trang bị hộp số tự động 4 cấp. Theo thông tin từ phái nhà sản xuất, mẫu xe giá rẻ Proton Saga số sàn có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 12,2 giây, nhanh hơn 0,8 giây so với trước, mức tiêu hao nhiên liệu của xe cũng khá ấn tượng - chỉ 5,4 lít/100 km ở bản số sàn và 5,6 lít/100 km ở bản CVT.Giá xe Proton Saga 2019 Standard MT bán ra 32.800 Ringgit (tương đương 182,53 triệu đồng). Giá của phiên bản Standard AT là 35.800 Ringgit (199,22 triệu đồng). Và với phiên bản Premium AT, mức giá đưa ra là 39.800 Ringgit (221,48 triệu đồng). Video: Chi tiết xe giá rẻ Proton Saga 2019 mới.

