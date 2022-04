Cận cảnh VinFast VF8 2022 tại Việt Nam, cao nhất hơn 1,2 tỷ đồng

Lần đầu ra mắt tại triển lãm Los Angeles Auto Show 2021 diễn ra vào tháng 11 năm ngoái, VinFast VF8 2022 mới hay còn được biết đến với cái tên trước đó là VFe35 chạy điện đã nhận được nhiều sự chú ý không chỉ bởi người dùng quốc tế mà cả những khách hàng tại Việt Nam. Được giới thiệu là một mẫu SUV hạng D có thiết kế "năng động", nhưng nhìn thực tế Vinfast VF8 chạy điện mới lại khá bề thế và bắt mắt. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.750 x 1.900 x 1.660 mm, tương đương nhiều mẫu SUV cỡ D chạy xăng truyền thống hiện nay. Có thể thấy rõ các đường gân dập nổi ở mặt trước, cũng như nắp capo và 2 khe hút gió 2 bên. Đèn pha của xe nhìn sắc và hiện đại, trong khi dải LED ban ngày chạy ngang bao quanh logo chữ V khá quen thuộc trên các mẫu xe của VinFast. Ngay chính giữa bên dưới là vị trí đặt cảm biến lidar để hỗ trợ các tính năng trợ lái thông minh (ADAS). Đèn hậu LED của VinFast VF8 hoàn toàn mới được thiết kế tương tự với "những người anh em" như VFe34 chạy điện hay Lux A2.0 và Lux SA 2.0... đang xuất hiện thị trường. Tuy vậy, điểm khác biệt là những nếp gấp ngang đuôi xe tạo nên vẻ cứng cáp và bề thế hơn. Một điểm đáng chú ý là mẫu xe có thêm đèn xi-nhan ngay trên vành hốc lốp, loại trang bị chưa từng xuất hiện trên SUV cỡ D. Mâm xe thiết kế dạng 5 chấu kép với kích thước 20 inch đi kèm lốp 245/45 của Goodyear. Gương chiếu hậu chỉnh/gập điện, phía bên dưới có sự xuất hiện của 1 chiếc camera thuộc gói camera 360 độ... Bên trong nội thất của xe bài trí đơn giản, đặc trưng của các dòng xe ôtô điện bao gồm; ghế ngồi được bọc da, ghế lái chỉnh điện. Khác với Vinfast VFe35, VF8 không được trang bị cụm đồng hồ. Trong khi đó, vô-lăng tích hợp nhiều nút chức năng điều khiển hệ thống giải trí và ga tự động. Chính giữa trung tâm bảng táp lô của xe là một màn hình lớn mà theo công bố trước đây là kích thước 15,4 inch, tích hợp các tính năng thông minh, như trợ lý ảo, kết nối mua sắm trực tuyến, chơi điện tử, cá nhân hóa các thông báo và có cả tiện ích văn phòng. Khu vực chuyển số của VinFast VF8 2022 chạy điện tại Việt Nam có thiết kế dạng nút bấm mang phong cách như nhiều dòng xe thể thao của châu Âu, Mỹ. Khóa của xe được đặt tại khu vực này. VinFast VF8 tại Việt Nam sẽ được trang bị động cơ điện sản sinh công suất 402 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 640 Nm, đi kèm hệ dẫn động 4 bánh và đem lại khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong vòng 5,5 giây theo công bố của nhà sản xuất. Hai phiên bản Eco và Plus của VinFast VF8 sẽ có khác biệt về dung lượng pin, trong đó bản Eco sẽ có phạm vi hoạt động tối đa là 460 km còn bản Plus sẽ lên tới 510 km. Xe sẽ được phân phối theo hình thức cho thuê pin, chia làm 2 hình thức là linh hoạt hoặc cố định. Trong đó, gói thuê pin linh hoạt của VF8 có giá là 990.000 đồng/tháng cho quãng đường tối đa là 500 km/tháng, phí thuê pin phải trả khi đi quá mức trên là là 1.980 đồng/km. Còn đối với gói thuê pin cố định, người dùng sẽ phải trả 2.189.000 đồng/tháng nhưng có thể sự dụng thoải mái và không giới hạn số km. Mức giá xe VinFast VF8 tại Việt Nam khởi điểm từ 1,057 tỷ đồng cho bản Eco và cao nhất lên tới 1,237 tỷ đồng ở bản Plus. Mẫu xe SUV điện VinFast VF8 hiện đang đem về cho nhà sản xuất "made in Vietnam" nhiều đơn đặt hàng hơn so với "đàn anh" VF9. Theo nhiều người trải nghiệm mẫu xe này tại nhà máy Vinfast cho biết - VF8 có kích thước định vị ở phân khúc D và vừa tầm với người Việt hơn so với VF9. Video: Chi tiết VinFast VF8 2022 "bằng xương bằng thịt" tại Việt Nam.

