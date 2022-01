Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trải nghiệm xe điện VinFast VF8

Ngày 26/1/2022 vừa qua, Chủ tịch nước Nguyên Xuân Phúc đã tới thăm nhà máy sản xuất của VinFast để tặng quà cho các công nhân làm việc cũng như tham quan nhà máy sản xuất ôtô thương hiệu Việt Nam. Trong khuôn khổ sự kiện, Chủ tịch nước đã nhấn mạnh sự phát triển mạnh mẽ của Vingroup, trong đó có VinFast là kết quả của Nghị quyết Trung ương 10 về phát triển kinh tế tư nhân. Được định vị ở phân khúc SUV cỡ D, VinFast VF8 2022 mới đã chính thức được nhận đặt hàng vào ngày 6/1/2022 vừa qua trong khuôn khổ triển lãm Điện tử Tiêu dùng CES 2022. Theo VinFast, mẫu xe ôtô điện VF8 mang trên mình hàng loạt tính năng vận hành cao, thông minh. Trong đó, ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) được xem là hệ thống hỗ trợ lái điện tử, cho phép các phương tiện xử lý các tình huống an toàn, tiện lợi với nhiều chế độ hiện đại. VinFast VF8 mang trong mình hệ truyền động mạnh mẽ, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản của chiếc xe điện tầm cỡ thế giới. Xe sử dụng động cơ 2 motor 150kW bố trí ở 2 trục trước và sau, sản sinh công suất tối đa 260kW - 300kW, mô-men xoắn tối đa 500 - 640Nm (tương ứng với bản Eco và Plus). Xe tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong thời gian 5,5 giây. Bên cạnh đó, hệ thống dẫn động 2 cầu toàn thời gian AWD làm tăng hiệu suất động cơ, cho phép xe vận hành mượt mà, tăng độ bám đường ở mọi tình huống. Mẫu SUV điện cỡ trung còn ứng dụng hệ thống pin công suất lớn, cho độ bền cao, giúp tăng hiệu suất vận hành. Mỗi lần sạc đầy, xe có thể di chuyển quãng đường tối đa 460 km hoặc 510 km. Thời gian sạc khoảng 8 giờ. Sạc siêu nhanh từ (từ 10 - 70%) chưa đầy 24 phút. Cũng tại sự kiện này, chiếc VinFast VF8 "bằng xương, bằng thịt" đã lộ diện. Đích thân ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup cầm lái VinFast VF8, chở Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm quan nhà máy. Đây cũng là lần đầu tiên người tiêu dùng trong nước được diện kiến VinFast VF8. Hiện giá xe Vinfast VF8 chạy điện này có mức bán ra khởi điểm là 1,057 tỷ đồng cho bản Eco và 1,237 tỷ đồng cho bản Plus. Theo số liệu được hãng xe Việt công bố, VinFast VF8 và VF9 (SUV điện cỡ E) đã đem về 24.308 đơn đặt hàng trên toàn cầu, trong đó có tới 15.237 đơn dành cho VF8. Hiện tại, VinFast vẫn đang áp dụng chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng đặt sớm 2 mẫu xe điện VF8 và VF9. Theo đó, với số tiền cọc ban đầu là 10 triệu đồng, người dùng sẽ được tặng voucher mua xe trị giá 150 triệu đồng cho VF8 và 250 triệu đồng cho VF9, tặng kèm gói tính năng hỗ trợ người lái ADAS và dịch vụ thông minh Smart Service trị giá 132 triệu đồng cùng gói nghỉ dưỡng tại biệt thự biển Vinpearl cho 4 người trong 7 ngày. Video: Chủ tịch nước Nguyên Xuân Phúc trải nghiệm hàng ghế sau của VinFast VF8 (Nguồn VTV).

Ngày 26/1/2022 vừa qua, Chủ tịch nước Nguyên Xuân Phúc đã tới thăm nhà máy sản xuất của VinFast để tặng quà cho các công nhân làm việc cũng như tham quan nhà máy sản xuất ôtô thương hiệu Việt Nam. Trong khuôn khổ sự kiện, Chủ tịch nước đã nhấn mạnh sự phát triển mạnh mẽ của Vingroup, trong đó có VinFast là kết quả của Nghị quyết Trung ương 10 về phát triển kinh tế tư nhân. Được định vị ở phân khúc SUV cỡ D, VinFast VF8 2022 mới đã chính thức được nhận đặt hàng vào ngày 6/1/2022 vừa qua trong khuôn khổ triển lãm Điện tử Tiêu dùng CES 2022. Theo VinFast, mẫu xe ôtô điện VF8 mang trên mình hàng loạt tính năng vận hành cao, thông minh. Trong đó, ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) được xem là hệ thống hỗ trợ lái điện tử, cho phép các phương tiện xử lý các tình huống an toàn, tiện lợi với nhiều chế độ hiện đại. VinFast VF8 mang trong mình hệ truyền động mạnh mẽ, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản của chiếc xe điện tầm cỡ thế giới. Xe sử dụng động cơ 2 motor 150kW bố trí ở 2 trục trước và sau, sản sinh công suất tối đa 260kW - 300kW, mô-men xoắn tối đa 500 - 640Nm (tương ứng với bản Eco và Plus). Xe tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong thời gian 5,5 giây. Bên cạnh đó, hệ thống dẫn động 2 cầu toàn thời gian AWD làm tăng hiệu suất động cơ, cho phép xe vận hành mượt mà, tăng độ bám đường ở mọi tình huống. Mẫu SUV điện cỡ trung còn ứng dụng hệ thống pin công suất lớn, cho độ bền cao, giúp tăng hiệu suất vận hành. Mỗi lần sạc đầy, xe có thể di chuyển quãng đường tối đa 460 km hoặc 510 km. Thời gian sạc khoảng 8 giờ. Sạc siêu nhanh từ (từ 10 - 70%) chưa đầy 24 phút. Cũng tại sự kiện này, chiếc VinFast VF8 "bằng xương, bằng thịt" đã lộ diện. Đích thân ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup cầm lái VinFast VF8, chở Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm quan nhà máy. Đây cũng là lần đầu tiên người tiêu dùng trong nước được diện kiến VinFast VF8. Hiện giá xe Vinfast VF8 chạy điện này có mức bán ra khởi điểm là 1,057 tỷ đồng cho bản Eco và 1,237 tỷ đồng cho bản Plus. Theo số liệu được hãng xe Việt công bố, VinFast VF8 và VF9 (SUV điện cỡ E) đã đem về 24.308 đơn đặt hàng trên toàn cầu, trong đó có tới 15.237 đơn dành cho VF8. Hiện tại, VinFast vẫn đang áp dụng chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng đặt sớm 2 mẫu xe điện VF8 và VF9. Theo đó, với số tiền cọc ban đầu là 10 triệu đồng, người dùng sẽ được tặng voucher mua xe trị giá 150 triệu đồng cho VF8 và 250 triệu đồng cho VF9, tặng kèm gói tính năng hỗ trợ người lái ADAS và dịch vụ thông minh Smart Service trị giá 132 triệu đồng cùng gói nghỉ dưỡng tại biệt thự biển Vinpearl cho 4 người trong 7 ngày. Video: Chủ tịch nước Nguyên Xuân Phúc trải nghiệm hàng ghế sau của VinFast VF8 (Nguồn VTV).