Cận cảnh Toyota Hilux bản đặc biệt xám xi măng giá 848 triệu đồng

Nhân kỷ niệm 60 năm gia nhập thị trường Thái Lan, hãng Toyota đã phát triển phiên bản đặc biệt của hàng loạt mẫu xe. Một trong số đó có cả dòng xe bán tải Toyota Hilux 2022 màu xám mới. Đến nay, Toyota Hilux 2022 bản đặc biệt đã có mặt tại đại lý chính hãng ở thị trường Thái Lan. Chiếc xe này được phát triển dựa trên Toyota Hilux Revo-D phiên bản Double Cab 2.8 Rocco AT 4x4 và mang trên mình "bộ cánh" ngoại thất xám xi măng hàng hiếm. Theo Toyota Thái Lan, số lượng Hilux Revo-D Rocco 60th Anniversary được dán đề-can màu xám xi-măng Laminated Gray như thế này khá giới hạn. Thậm chí, mỗi showroom Toyota ở Thái Lan chỉ được phân phối đúng 1 chiếc Toyota Hilux Revo-D Rocco 60th Anniversary màu xám xi-măng. Những chiếc còn lại chủ yếu được sơn màu trắng với nóc đen. Cũng như phiên bản đặc biệt của Fortuner, Camry, Yaris và Corolla Cross, Toyota Hilux Revo-D Rocco 60th Anniversary sở hữu một số thay đổi về ngoại thất. Điều này được thể hiện rõ qua những chi tiết ngoại thất màu đen như lưới tản nhiệt, logo "Hilux" trên cửa trước và logo "Revo" trên cửa thùng sau. Chưa hết, Toyota Hilux Revo-D Rocco 60th Anniversary có có những chi tiết ngoại thất màu xám đậm như tay nắm cửa, ốp gương ngoại thất và bộ vành hợp kim 18 inch. Cuối cùng là logo "60th Anniversary" trên cửa trước. Trong khi đó, nội thất của xe không có gì thay đổi so với Toyota Hilux Revo-D phiên bản Double Cab 2.8 Rocco AT 4x4. Xe cũng có những trang bị như đèn pha LED, ghế bọc da pha nỉ, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, màn hình màu TFT 4,2 inch trong bảng đồng hồ và màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto. Bên cạnh đó Toyota Hilux Revo-D Rocco 60th Anniversary màu xám còn sở hữu những trang bị an toàn như camera 360 độ, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Động cơ của Toyota Hilux Revo-D Rocco 60th Anniversary là máy dầu 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.8L, sản sinh công suất tối đa 204 mã lực tại tua máy 3.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 500 Nm tại dải tua máy 1.600 - 2.800 vòng/phút. Động cơ đồng hành với hộp số tự động 6 cấp sang số tuần tự, hệ dẫn động 4 bánh và khóa vi sai trên cầu sau. Tại thị trường Thái Lan, giá xe Toyota Hilux Revo-D Rocco 60th Anniversary khởi điểm từ 1,301 triệu Baht (khoảng 848 triệu đồng) vfa chỉ có đúng 270 chiếc. Cách đây không lâu, hãng Toyota cũng đã tung ra Hilux 2023 ở thị trường Thái Lan với tổng cộng 19 bản trang bị và giá bán dao động từ 720.000 - 1.301.000 Baht (469 - 848 triệu đồng). Hiện nay, Toyota Hilux đã chính thức bị ngừng bán tại Việt Nam vì động cơ không đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Ngoài Hilux, Toyota Việt Nam còn "khai tử" của mẫu xe hạng A Wigo ở Việt Nam. Video: Giới thiệu mẫu xe bán tải Toyota Hilux 2022 mới.

