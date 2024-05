Cận cảnh Toyota Hilux 2024 từ 668 triệu đồng vừa ra mắt Việt Nam

Toyota Việt Nam đã giới thiệu với khách hàng trong nước mẫu bán tải Hilux 2024. Theo bảng giá xe Toyota Hilux 2024 mới công bố, khách hàng có 3 phiên bản lựa chọn gồm 2.4 4x4MT giá 668 triệu đồng, 2.4 4x2AT (giá 706 triệu đồng) và cao nhất là 4x4AT Adventure (giá 99 triệu đồng). Xe có 6 màu sơn ngoại thất gồm Trắng ngọc trai, Bạc, Xám, Đen, Đỏ, Xanh. Riêng màu sơn ngoại thất trắng ngọc trai sẽ đắt hơn các màu khác 8 triệu đồng. Như vậy, Toyota Hilux 2024 mới đã chính thức quay trở lại sau hơn 2 năm ngừng bán (từ tháng 1/2022). Ở mô hình mới, Hilux đã cắt bỏ phiên bản 2.4 4x2MT. Riêng phiên bản 4x4AT Adventure được coi là đối thủ ngang tầm với Ranger Wildtrak (giá 979 triệu đồng). Xe được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan. Trước đó Toyota Việt Nam đã đưa về nước Hilux 4x2 AT giá 852 triệu đồng nhằm đáp ứng phần nào nhu cầu của thị trường về mẫu xe này trong khi chờ đợi phiên bản đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Thế nhưng, điều đó vô tình đẩy Hilux vào nhóm xe bán chậm do không đủ lực cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc. Màn ra mắt Toyota Hilux 2024 với đội hình hoàn chỉnh được dự đoán sẽ giúp Toyota cải thiện vị thế trong phân khúc xe bán tải dù thực chất đây chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời với nhiều thay đổi đáng chú ý. Hai phiên bản 2.4 4x2AT và 2.4 4x4MT đã có sự thay đổi diện mạo đáng kể khi sử dụng cản trước dạng tổ ong và cụm đèn sương mù đã được nâng cấp. Bên trong khoang lái của mẫu xe bán tải Toyota Hilux 2024 phiên bản 2.4 4x2AT và 2.8 4x4AT Adventure được nâng cấp hệ thống âm thanh với màn hình giải trí 9 inch cùng các nút điều chỉnh cảm ứng, kết nối điện thoại thông minh giúp khách hàng thuận lợi và dễ dàng thao tác trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, phiên bản Hilux 2.8 4x4AT Adventure còn được cập nhật hệ thống điều hòa 2 vùng tiện nghi, giúp cho mọi hành trình chinh phục của khách hàng trở nên thoải mái hơn bao giờ hết. Ngoài các nâng cấp đáng kể về hệ thống giải trí và tiện nghi, Hilux 2024 phiên bản 2.8 4x4AT Adventure còn được trang bị camera 360 độ, 6 cảm biến và Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA), khiến Hilux trở thành 1 chiếc bán tải đầy tin cậy đối với khách hàng trên mỗi hành trình.Toyota Hilux 2024 tại Việt Nam sử dụng động cơ tăng áp 2GD-FTV, dung tích 2.4L, cho công suất tối đa 174 mã lực tại 3400 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 400 Nm tại tốc độ tua máy 1600-2000 vòng/phút. Động cơ trên kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp. Với động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 của Hilux 2024, Toyota Việt Nam cũng khuyến cáo khách hàng lưu ý sử dụng đúng loại nhiên liệu nhằm tránh các rủi ro có thể gặp phải, gây ra những sự bất tiện cho khách hàng trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, để giảm thiểu rủi ro & hỗ trợ nhắc nhở khách hàng sử dụng đúng loại nhiên liệu, Toyota Việt Nam cũng thực hiện dán nhãn cảnh báo trên nắp bình nhiên liệu và khuyến cáo thông tin trong sách Hướng dẫn sử dụng xe để khách hàng sử dụng đúng nhiên liệu góp phần đảm bảo hoạt động an toàn của xe, mang lại sự yên tâm trong quá trình sử dụng. Video: Toyota Hilux 2021 tại thị trường Việt Nam.

