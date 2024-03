Toyota Hilux tại Việt Nam từ 668 triệu đồng, đắt ngang Ford Ranger

Dù đã có mặt tại thị trường Việt Nam sau một thời gian vắng mặt, tuy nhiên Toyota Hilux đã quay lại nhưng lại không gây được chú ý về mặt doanh số. Theo ý kiến từ các thành viên tại các hội nhóm thì mức giá của Toyota Hilux 2024 mới được mang về Việt Nam có phần cao hơn so với mặt bằng chung. Trước tình thế đó, đã có nhiều tin đồn Toyota sẽ có những cải thiện cho thế hệ kế tiếp. Và mới đây hãng xe Nhật đã có biết phiên bản nâng cấp sẽ dự kiến ra mắt vào quý 2 năm nay, mức giá xe Toyota Hilux 2024 tại Việt Nam từ 668 triệu đồng, ngoài ra sẽ có tới 3 phiên bản khác nhau. Cụ thể phiên bản tiêu chuẩn sẽ là 4x2 MT và kế đến là 4x2 AT. Hai phiên bản này sẽ dùng chung động cơ diesel 2.4L, sản sinh công suất 148 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Ở thời điểm hiện tại bản 4.2 AT đang bán tại Việt Nam với mức giá lên đến 852 triệu đồng. Phiên bản còn lại là 4x4 AT Adventure, phiên bản này được trang bị động cơ diesel 2.8L, cho công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm. Cấu hình vận hành này thường xuất hiện trên các phiên bản cao cấp của Toyota Hilux tại nhiều thị trường khác nhau. Vì chỉ là phiên bản nâng cấp nhẹ, nên tổng thể mẫu xe bán tải Toyota Hilux 2024 về Việt Nam không có quá nhiều sự thay đổi. Thay vào đó hãng sẽ tinh chỉnh lại một chút ở phần cản trước, bổ sung thêm một số chi tiết mang tính trang trí, kèm theo đó là mâm hợp kim 17 inch mới. Theo các tư vấn bán hàng, Toyota Hilux bản 4x4 AT Adventure sẽ được trang bị thêm nhiều tiện ích như: cảnh báo điểm mù, camera toàn cảnh, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và màn hình hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh không dây. Với mức giá dự kiến từ 668 triệu đồng, thì Toyota Hilux có phần dễ tiếp cận hơn so với thời điểm trước khi có sự tương đương với hai đối thủ trực tiếp gồm Ford Ranger từ 665 triệu đồng hay Mitsubishi Triton từ 650 triệu đồng, chỉ cao hơn Mazda BT-50 từ 554 triệu đồng hay Isuzu D-Max từ 650 triệu đồng. Trong năm 2023, Toyota Hilux có doanh số không quá nổi bật khi chỉ có 134 xe được bàn giao và không có xe nào bán ra trong tháng đầu năm 2024. Trước thời điểm chưa tạm dừng phân phối, Hilux thường xuyên đứng thứ 2 phân khúc và chỉ xếp sau Ford Ranger. Video: Đanh giá Toyota Hilux 2021 tại Việt Nam.

