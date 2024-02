Cận cảnh Toyota Hilux 2024 nâng cấp từ 685 triệu đồng, sắp về Việt Nam

Không chỉ Úc mà thị trường Indonesia cũng đón nhận phiên bản nâng cấp nhẹ của dòng xe bán tải Hilux. Tuy nhiên, khác với xe ở thị trường Úc, Toyota Hilux 2024 mới dành cho Indonesia không có hệ truyền động mild hybrid mới. Thay vào đó, mẫu xe bán tải này ở thị trường Indonesia tiếp tục dùng máy dầu như cũ. Cụ thể hơn, Toyota Hilux 2024 tại Indonesia được trang bị động cơ diesel có mã 2GD-FTV với 4 xi-lanh, dung tích 2.4L, cho công suất tối đa 144 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Động cơ đi kèm với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh 4x4 tiêu chuẩn. Trong khi đó, Toyota Hilux 2024 ở Úc dùng động cơ diesel 1GD-FTV 4 xi-lanh, dung tích 2.8L quen thuộc, cho công suất tối đa 150 kW (khoảng 204 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 6 cấp, ắc quy phụ 12V, pin lithium-ion 48V bổ sung, mô-tơ kiêm máy phát điện nhỏ và "những bộ phận khác". Mô-tơ điện nằm phía trước nối với động cơ bằng dây đai đồng thời có công suất tối đa chỉ 16 mã lực và mô-men xoắn cực đại 65 Nm. Theo hãng Toyota, động cơ mild hybrid này giúp giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ đến 10% cho Hilux, tùy theo phiên bản. Tương tự xe ở thị trường Úc, Toyota Hilux 2024 dành cho Indonesia cũng được cải tiến nhẹ ở khu vực ngoại thất. Tại đây, xe được bổ sung lưới tản nhiệt với mắt lưới tổ ong mới. Tiếp đến là cản trước thể thao hơn với hốc đèn sương mù trước thay đổi so với phiên bản cũ và có thêm ốp gầm màu bạc bên dưới. Những thay đổi này giúp khu vực đầu xe của Toyota Hilux 2024 trông khỏe khoắn và hiện đại hơn. Trong khi đó, những khu vực còn lại của mẫu xe bán tải Nhật Bản không có gì thay đổi. Tùy theo phiên bản, xe sẽ dùng vành thép hoặc mâm hợp kim đa chấu 17 inch. Nâng cấp tiếp theo của Toyota Hilux 2024 tại thị trường Indonesia nằm ở cần gạt nước phía sau dành cho 2 bản cao. Riêng bản cao cấp nhất có thêm 2 cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía trước và 4 cảm biến sau. Ông Jimmi Suwandy, Giám đốc marketing của Toyota Indonesia, cho biết những thay đổi kể trên nhằm giúp Hilux trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn với cả người mua xe để chở hàng và chạy off-road. Nhờ đó, Toyota Hilux sẽ trở thành giải pháp di chuyển phù hợp với nhu cầu của tất cả mọi người. Những trang bị còn lại của Toyota Hilux 2024 ở thị trường Indonesia không có gì khác trước với nội thất bọc da, vô lăng chỉnh 4 hướng, bảng đồng hồ analog tích hợp màn hình đa thông tin, màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch và chìa khóa cơ. Tại thị trường Indonesia, giá xe Toyota Hilux 2024 cho 3 phiên bản là E, G và V có mức bán ra dao động từ 442,2 - 526,55 triệu Rupiah (khoảng 685 - 816 triệu đồng). So với xe đang bán ở Việt Nam, Toyota Hilux 2024 ở Indonesia vẫn rẻ hơn. Toyota Hilux tại Việt Nam hiện chỉ có 1 phiên bản là 2.4 4x2 AT với giá bán lên đến 852 triệu đồng. Điều này khiến mẫu xe bán tải nhà Toyota có doanh số cộng dồn chỉ 134 chiếc trong cả năm 2023, thấp hơn rất nhiều so với những đối thủ như Ford Ranger (16.085 xe) và Mitsubishi Triton (2.572 xe). Video: Chi tiết bán tải Toyota Hilux 2.4L Diesel 2024.

