Cận cảnh Toyota Corolla Cross HEV GR Sport 2024 giá 852 triệu đồng

Mẫu xe SUV cỡ B - Toyota Corolla Cross HEV GR Sport 2024 mới ra mắt tại Thái Lan sở hữu thiết kế mang phong cách thể thao, với nhiều chi tiết khác biệt so với các phiên bản còn lại. Chỉ riêng phiên bản này được trang bị mặt ca lăng sơn đen họa tiết hình tổ ong, trong khi các phiên bản 1.8L Sport Plus, HEV Premium và HEV Premium Luxury có lưới tản nhiệt dạng không viền giống Lexus RX. Cản trước và cản sau ở bản GR Sport cũng có thiết kế khác các phiên bản thông thường. Các chi tiết như hốc đèn sương mù trước, viền hốc gió trung tâm, ốp gương chiếu hậu, nóc, baga nóc, ăng ten vây cá mập và cánh gió mui trên phiên bản HEV GR Sport đều được sơn đen bóng. Ngoài ra, mẫu xe SUV Toyota Corolla Cross HEV GR Sport 2024 còn có hốc đèn sương mù với thiết kế giả khe gió ở hai góc đầu xe. Về nội thất, Corolla Cross HEV GR Sport 2024 được trang bị đồng hồ lái LCD kích thước 12,3 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Không chỉ vậy, xe còn được bổ sung phanh tay điện tử và tính năng giữ phanh tự động. Các trang bị đáng chú ý khác bao gồm sạc không dây công suất 15W, cổng USB Type C, đèn viền nội thất, cửa sổ trời toàn cảnh, cốp điện và camera hành trình. Hệ thống tính năng an toàn của xe cũng được nâng cấp với phanh tự động khi đỗ xe, camera toàn cảnh, ga tự động thông minh hoạt động ở mọi dải tốc độ, 8 cảm biến trước/sau. Toyota Corolla Cross HEV GR Sport 2024 được lắp động cơ hybrid với máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.8L đi kèm mô-tơ điện, cho tổng công suất là 122 mã lực. Đi kèm với đó là hộp số e-CVT và hệ dẫn động cầu trước. Tại thị trường Thái Lan, mức giá xe Toyota Corolla Cross HEV GR Sport 2024 bán ra khởi điểm 1,254 triệu Baht (khoảng 852 triệu đồng). Tuy nhiên, nhiều khả năng phiên bản này sẽ không được mở bán tại Việt Nam. Theo một số nguồn tin, Toyota Corolla Cross 2024 sẽ ra mắt Việt Nam vào tháng 5 năm nay với 2 phiên bản là V và HV. Xe dự kiến có giá bán không chênh lệch quá nhiều so với phiên bản hiện tại. Video: Xem chi tiết Toyota Corolla Cross HEV GR Sport 2024.

