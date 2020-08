Cận cảnh Toyota Corolla Altis 2020 từ 741 triệu tại Việt Nam

Được mệnh danh là mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu, trải qua hơn 50 năm phát triển và cải tiến kể từ năm 1966, mẫu xe sedan Toyota Corolla Altis đã luôn giữ vững phong độ của mình với tổng doanh số bán lên tới 48 triệu xe, một con số ấn tượng với sự hiện diện trên khắp 154 quốc gia, vùng lãnh thổ cùng với danh hiệu mẫu xe bán chạy nhất thế giới trong 6 năm liên tiếp kể từ 2014. Không nằm ngoài xu hướng, kể từ lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam vào năm 1996, Corolla Altis đã luôn dành được sự mến mộ của người yêu xe với những con số biết nói, đạt 76.000 xe (tính đến hết tháng 7/2020). Khách hàng của Corolla Altis phần lớn là những người trẻ, thành đạt nhờ vào phong cách thiết kế hiện đại nhưng cũng không kém phần tiện nghi cùng khả năng vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu. Tại Việt Nam, Toyota Corolla Altis 2020 mới hiện đang nằm ở phân khúc Sedan hạng C, cạnh tranh cùng với các đối thủ như Kia Cerato, Hyundai Elantra, Honda Civic, Mazda 3. Và để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, màn ra mắt phiên bản mới Corolla Altis 2020 với những cải tiến vượt trội về thiết kế, tiện nghi hiện đại và các tính năng an toàn hứa hẹn sẽ là sự bùng nổ mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới đây. Theo tin tức cập nhật, ở phiên bản nâng cấp lần này, Toyota Corolla Altis 2020 sẽ chỉ có 2 sự lựa chọn phiên bản gồm 1.8E CVT và 1.8G CVT. Như vậy với mô hình cũ, Toyota Corolla Altis 2020 đã bị lược bỏ 3 phiên bản 1.8E MT, 2.0V và 2.0V Sport. Điều đó đồng nghĩa là phiên bản số sàn cũng như biến thể động cơ 2.0L sẽ không còn hiện diện trên mẫu xe Corolla Altis mới. So với mô hình đang bán, Toyota Corolla Altis 2020 có chiều dài 4.640 mm (dài hơn 20 mm so với bản cũ), rộng 1.775 mm, cao 1.460 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.700 mm. Ngoại hình của Toyota Corolla Altis 2020 vẫn được thiết kế theo ngôn ngữ "Keen Look" nhưng sở hữu một phong cách năng động và thể thao hơn nhờ được trang bị gói thiết kế X package hiện đại với cánh hướng gió trước/sau, cùng nẹp hông mới. Các chi tiết này không chỉ tạo nên những đường khí động học trẻ trung, năng động mà còn đảm bảo sự sang trọng, lịch lãm cho chiếc xe. Về phần nội thất, phiên bản 1.8G CVT của Toyota Corolla Altis 2020 được cải tiến và bổ sung nhiều tiện ích cho người sử dụng như: chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm; điều hòa tự động, ghế lái điều chỉnh điện 10 hướng, nội thất bọc da sang trọng; hệ thống chống trộm mã hóa khóa động cơ. Cả hai phiên bản Corolla Altis mới đều được trang bị màn hình giải trí tích hợp tính năng Apple CarPlay và Android Auto, hỗ trợ kết nối smartphone cho người dùng, gương gập tự động, gạt mưa tự động, gương chiếu hậu ngoài và gương chiếu hậu trong chống chói tự động, cửa gió cho hàng ghế sau. Động cơ trên Toyota Corolla Altis 2020 không đổi so với thế hệ cũ, vẫn là khối động cơ mang mã hiệu 2ZR-FE, 4 xi-lanh có dung tích 1.8L Dual VVT-i cho công suất cực đại 138 mã lực ở 6.400 vòng/phút, mô-men xoắn 173 Nm ở 4.000 vòng/phút, kết hợp cùng hộp số tự động vô cấp có chế độ lái thể thao Sport. Về trang bị an toàn tiêu chuẩn, thế hệ mới của Toyota Corolla Altis được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, bổ trợ phanh BA, hệ thống cân bằng điện tử VSC, hệ thống kiểm soát lực kéo TRC, camera lùi và 7 túi khí an toàn. Riêng phiên bản 1.8G CVT mới còn được bổ sung thêm tính năng khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống cân bằng góc chiếu tự động. Với những trang bị an toàn kể trên, Toyota Corolla Altis 2020 đã đạt được 5 sao theo tiêu chuẩn chất lượng an toàn ASEAN NCAP.Giá xe Toyota Corolla Altis 2020 tương ứng cho các phiên bản cụ thể như sau; phiên bản 1.8E CVT các màu khác có giá 741 triệu đồng, còn màu trắng ngọc trai là 741 triệu đồng. Phiên bản 1.8G CVT các màu khác được niêm yết ở mức 763 triệu đồng, thấp hơn 28 triệu đồng. Trong khi đó, màu trắng ngọc trai là 771 triệu đồng Video: Chi tiết Toyota Corolla thế hệ mới.

