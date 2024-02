Cận cảnh Suzuki Ertiga Cruise 2024 từ 449 triệu đồng, bán ở Việt Nam?

Trong triển lãm Ô tô Quốc tế Indonesia (IIMS) 2024, hãng Suzuki đã vén màn phiên bản mới của dòng MPV cỡ nhỏ Ertiga, mang tên Suzuki Ertiga Cruise 2024 mới. Xe được định vị như phiên bản cao cấp nhất của dòng xe này, Ertiga Cruise sẽ thay thế đàn anh Ertiga Sport. Tương tự Suzuki Ertiga Sport tại Việt Nam, mẫu xe MPV Suzuki Ertiga Cruise 2024 cũng được trang bị bộ body kit theo phong cách thể thao nhằm phân biệt với bản thường. Tuy nhiên, bộ body kit của Suzuki Ertiga Cruise 2024 đã được làm mới so với Ertiga Sport. Cụ thể, Suzuki Ertiga Cruise 2024 được trang bị cánh lướt gió trước, bên sườn và phía sau mới. Bên cạnh đó là cản trước và cản sau khác biệt cùng cánh gió mui hầm hố hơn. Suzuki Ertiga Cruise 2024 màu trắng sẽ đi kèm phần nóc được sơn màu tương phản với thân xe. Trừ những thay đổi kể trên, Suzuki Ertiga Cruise 2024 không có gì khác so với Ertiga Sport, từ vành la-zăng đến các tính năng nội thất. Tại thị trường Indonesia, mẫu xe này được trang bị ghế bọc nỉ, vô lăng vát đáy thể thao, màn hình đa thông tin trong bảng đồng hồ, mặt táp-lô ốp giả sợi carbon, màn hình thông tin giải trí 8 inch đặt nổi cũng như hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Suzuki Ertiga Cruise 2024 là động cơ với công nghệ mild hybrid mang tên Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) giống XL7 Hybrid mới. Xe được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 103 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 138 Nm tại tua máy 4.400 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Động cơ đi kèm với pin lithium-ion có dung lượng 10 Ah (khoảng 1.200W) và máy phát điện tích hợp bộ đề (ISG). SHVS đóng vai trò hỗ trợ tăng tốc, giảm tải cho động cơ xăng và giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn. Ngoài ra, hãng Suzuki còn trang bị tính năng tự động ngắt động cơ tạm thời cho xe. Tại thị trường Indonesia, giá xe Suzuki Ertiga Cruise 2024 cho 4 bản trang bị dao động từ 288 - 301 triệu Rupiah (khoảng 449 - 469 triệu đồng). Sau Indonesia, mẫu xe này có thể sẽ tiếp tục được giới thiệu ở những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam. Video: Giới thiệu chi tiết Suzuki Ertiga 2024 thế hệ mới.

