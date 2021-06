Cận cảnh Peugeot 3008 2021 từ 989 triệu đồng tại Việt Nam

Ngày 26/6/2021, Trường Hải (Thaco) nhà phân phối chính thức thương hiệu Peugeot đã chính thức giới thiệu mẫu Crossover Peugeot 3008 2021 nâng cấp đến khách hàng Việt Nam thông qua hình thức online. Là bản nâng cấp giữa vòng đời, 3008 thế hệ mới không có quá nhiều đột phá về thiết kế mà mẫu xe này chỉ thay đổi nhẹ diện mạo so với trước. Về ngoại hình, mẫu xe crossover Peugeot 3008 2021 gây ấn tượng mạnh với người dùng nhờ hệ thống lưới tản nhiệt tạo hình 3D tràn viền thể hiện phong cách mới như xe sang. Trong khi đó, đèn chiếu sáng trước của bản AT sẽ sử dụng công nghệ LED, riêng bản AL được bổ sung thêm bóng Projector LED mang đến khả năng chiếu sáng tốt hơn cho 3008. Điểm cải tiến tiếp theo của mẫu xe mới Peugeot 3008 2021 đến từ dải LED ban ngày dạng nanh sư tử kéo dài xuống tận cản dưới như thiết kế của "đàn em" 2008 đã ra mắt trước đó giúp phần đầu xe trở nên dữ dằn và hầm hố hơn. Đây là chi tiết thiết kế đặc trưng của những mẫu xe Peugeot mới. Hông xe Peugeot 3008 2021 không khác biệt quá nhiều, mâm xe 18 inch tạo hình mới, gương chiếu hậu sơn đen gia tăng tính thể thao. Ở phần đuôi Peugeot 3008 2021 vẫn đặc trưng với cụm đèn hậu LED dạng móng vuốt sư tử. Đáng chú ý, Peugeot 3008 2021 còn được bổ sung tính năng cốp điện có chế độ đá cốp rảnh tay, cảm biến đỗ xe trước sau trên bản AL, còn bản AT chỉ có cảm biến lùi. Bên trong khoang lái, ngôn ngữ thiết kế i-Cockpit hiện đại vẫn được duy trì trên Peugeot 3008 2021 với sự cải tiến đến màn hình kỹ thuật số 12,3 inch sau vô-lăng D-Cut 2 đấy thể thao. Đối với Peugeot 3008 2021 bản AL, xe được trang bị màn hình giải trí trung tâm được nâng cấp lên loại 10 inch, trong khi đó bản AT duy trì màn hình 8 inch giống mô hình trước đây. Peugeot 3008 2021 được trang bị ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện và không gian vẫn được đảm bảo như trước đây. Những tiện nghi khác của Peugeot 3008 mới gồm: hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập, sạc không dây chuẩn Qi... Nếu chọn bản AL cao cấp, người dùng sẽ có thêm những trang bị khác như ghế hành khách phía trước chỉnh điện, gương chiếu hậu chống chói tự động, đèn viền trang trí nội thất và cửa sổ trời toàn cảnh. Động cơ Peugeot 3008 2021 không thay đổi, vẫn là loại 1.6L tăng áp cho công suất 165 mã lực và mô-men xoắn 245 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Peugeot 3008 mới được trang bị 5 chế độ lái. Về an toàn, hãng xe Pháp trang bị cho Peugeot 3008 2021 loạt công nghệ an toàn tiên tiến bao gồm: hệ thống nhận diện biển báo tốc độ, cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo mất tập trung, nhắc nhở thời gian lái xe, camera lùi 180 độ giả lập hai bên và 6 túi khí. Nhà sản xuất Thaco cũng cũng công bố mức giá xe Peugeot 3008 2021 sẽ được bán với 2 phiên bản bao gồm AT (Active) và AL (Allure) với mức lần lượt 1,009 tỷ đồng và 1,109 tỷ đồng. Được biết, với những khách hàng tiên phong đặt xe trong thời gian đầu sẽ được ưu đãi, Peugeot 3008 2021 AT có giá chỉ 989 triệu đồng và bản AL giá 1,089 tỷ đồng. Đây sẽ là yếu tố giúp Peugeot 3008 2021 có sức cạnh tranh hơn với những đối thủ đến từ Nhật Bản hay Hàn Quốc. Với sự cải tiến của bản mới, Peugeot 3008 2021 vẫn sẽ là đối thủ sừng sỏ của Hyundai Tucson, Mazda CX-5, Toyota Corolla Cross... tại Việt Nam. Video: Giới thiệu chi tiết Peugeot 3008 2021 mới tại Việt Nam.

