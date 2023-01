Cận cảnh Nissan X-Trail e-Power 2023 "uống" chỉ 5,07 lít xăng/100 km

Nissan X-Trail e-Power 2023 mới đã chính thức ra mắt thị trường Nhật Bản vào hồi tháng 7 năm ngoái. Sau gần nửa năm, mẫu SUV cỡ C này mới chính thức cập bến Đông Nam Á, cụ thể là Singapore. Trong triển lãm Ô tô Singapore 2023, hãng Nissan đã mang X-Trail e-Power mới đến trưng bày và giới thiệu. Xe được trang bị công nghệ truyền động e-Power của hãng Nissan. Đây là công nghệ hiện đang được dùng cho nhiều mẫu xe Nissan như Kicks e-Power, Note e-Power và Serena e-Power. Tuy nhiên, khác với Nissan Kicks e-Power đang bán tại Việt Nam, X-Trail e-Power mới được trang bị động cơ xăng VC-Turbo 3 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 142 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Động cơ xăng sẽ đóng vai trò máy phát điện để sạc cụm pin điện áp cao 1,8 kWh. Trong khi đó, nhiệm vụ truyền động cho xe thuộc về mô-tơ điện. Ở phiên bản dẫn động 1 cầu, Nissan X-Trail e-Power 2023 dùng mô-tơ điện hoàn toàn mới có mã BM46, nằm trên cầu trước. Mô-tơ điện này sản sinh công suất tối đa 203 mã lực và mô-men xoắn cực đại 320 Nm. Ở phiên bản dẫn động 4 bánh toàn thời gian e-4orce, xe có thêm mô-tơ điện với mã MM48 nằm trên cầu sau. Mô-tơ điện này bổ sung 135 mã lực và 195 Nm cho xe. Sự kết hợp giữa động cơ xăng và mô-tơ điện mang đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng, theo đó xe chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 19,7 km/lít (5,07 lít/100 km) với phiên bản dẫn động 1 cầu và 18,4 km/lít (5,4 lít/100 km) với phiên bản dẫn động 4 bánh. Bên cạnh hệ truyền động hybrid tiết kiệm xăng, Nissan X-Trail e-Power 2023 còn có chế độ vận hành chỉ dùng một bàn đạp e-Power Step. Ở chế độ này, người lái chỉ cần dùng bàn đạp ga để tăng, giảm tốc cho xe, mang đến sự nhàn nhã và thoải mái hơn. Về thiết kế, xe còn có những trang bị ngoại thất đáng chú ý như đèn pha LED, dải đèn LED định vị ban ngày, lưới tản nhiệt V-Motion, đèn sương mù trước, vành hợp kim 19 inch với thiết kế 5 chấu, sơn 2 màu thể thao và đèn hậu LED. Bên trong xe, Nissan X-Trail e-Power 2023 gây ấn tượng với vô lăng bọc da, vát đáy thể thao, bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD 12,3 inch và hệ thống thông tin giải trí Nissan Connect đi kèm màn hình cảm ứng 12,3 inch đặt nổi trên mặt táp-lô. Chưa hết, mẫu SUV cỡ C này còn có cần số điện tử giống Nissan Kicks e-Power 2023, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời có nhớ, tính năng ra lệnh bằng giọng nói, màn hình hiển thị thông tin kính lái 10,8 inch, hệ thống âm thanh Bose 9 loa và cổng USB Type A/Type C. Tiện nghi thôi chưa đủ, Nissan X-Trail e-Power 2023 còn tạo sự yên tâm bằng gói công nghệ an toàn chủ động ProPilot. Thêm vào đó là camera 360 độ, công nghệ tự đỗ xe thông minh ProPilot Park và đèn pha LED thích ứng. Hiện giá xe Nissan X-Trail e-Power 2023 tại thị trường Singapore chưa được công bố. Cũng chưa rõ sau Singapore, mẫu xe này có ra mắt những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam hay không. Video: Nissan X-Trail e-Power 2023 "đối thủ " CX-5, CR-V, Tucson.

