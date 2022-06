Cận cảnh Mitsubishi Xpander 2022 tại Việt Nam , từ 555 đến 648 triệu đồng

Tiếp bước thành công của phiên bản tiền nhiệm với tổng doanh số gần 60.000 xe sau gần 4 năm giới thiệu, hôm nay (13/06) Mitsubishi Motors Việt Nam chính thức ra mắt mẫu xe Mitsubishi Xpander 2022 mới gồm 3 phiên bản gồm: Xpander Cross, Xpander AT Premium, Xpander AT, bên cạnh phiên bản MT hiện tại. Về thiết kế, mẫu xe MPV Mitsubishi Xpander 2022 vẫn sử dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield thế hệ mới đặc trưng của Mitsubishi. Lối thiết kế này mang đến cho xe ngoại hình cao ráo và mạnh mẽ. Về kích thước tổng thể, Mitsubishi Xpander đã dài thêm 75mm và đuôi thêm 45mm giúp xe cân đối hơn. Xe có khoảng sáng gầm là 225mm, tăng 20mm so với phiên bản cũ và lớn nhất so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Thay đổi rõ nhất ở ngoại thất là phần đèn pha được thiết kế lại, tạo hình chữ T-Shape nằm ngang với công nghệ LED thấu kính cho khả năng chiếu sáng tốt hơn. Mặt ca lăng thiết kế mới với các nan ngang xếp kín, sơn đen bóng. Lướt tản nhiệt dạng mắt lưới khỏe khoắn. Đèn định vị mới tích hợp đèn báo rẽ hoàn thiện vẻ ngoài trẻ trung của phần đầu xe. Phần thân và đuôi xe Mitsubishi Xpander 2022 với thiết kế đẹp hơn bản tiền nhiệm nhờ bố trí các thanh ngang thay vì đan chéo gây rối mắt. Đèn hậu LED cũng có hình đồ họa dạng T-Shape tạo điểm nhấn tinh tế cho phần đuôi xe. Bên cạnh đó, cửa cốp dày dặn, cản sau mở rộng giúp ngoại thất xe cứng cáp, mạnh mẽ toàn diện. Mâm bánh xe cứng cáp và đẹp mắt với 2 tông màu, được nâng cấp lên 17-inch, kết hợp thiết kế không viền giúp bánh xe trông thể thao và bắt mắt hơn. Sự gia tăng kích thước kết hợp với góc tiếp cận và góc thoát tốt giúp xe dễ dàng vượt qua các địa hình phức tạp. Hệ thống treo được cải tiến để nâng cao khả năng điều khiển và vận hành êm ái trên mọi cung đường: kích thước phuộc, van bên trong phuộc, lò xo phuộc trước và phuộc sau cũng được tinh chỉnh để tăng cường sự vững chãi. Xpander 2022 đảm bảo sự yên tĩnh bên trong khoang lái thông qua các vật liệu cách âm và hấp thụ tiếng ồn được nâng cấp. Sức hút của Xpander 2022 còn đến từ nội thất 2 tông màu đen - nâu sang trọng (AT Premium) và đen - xanh navy thể thao (Xpander Cross) hoàn toàn mới, mặt táp-lô với thiết kế theo phương ngang “Horizontal Axis” tạo không gian nội thất rộng rãi, sang trọng cùng vật liệu mềm, cao cấp trên táp lô và trang trí cửa xe mang lại cảm nhận tinh tế và đẳng cấp. Ngoài ra, Xpander 2022 còn được nâng cấp một số trang thiết bị, trong đó nổi bật là phanh tay điện tử và trang bị giữ phanh tự động (Auto Hold) cũng có trên Xpander mới. Vô lăng có thiết kế lại tích hợp nhiều phím chức năng. Màn hình cảm ứng trung tâm taplo được nâng kích thước từ 7 inch lên 9 inch hỗ trợ kết nối Apple Carplay, Android Auto, Bluetooth cùng tính năng điều khiển bằng cử chỉ mang lại trải nghiệm cho người dùng. Tựa tay của hàng ghế sau cũng đã được bổ sung thêm hộc để cốc tiện dụng. Hàng ghế trước được trang bị bệ tì tay cỡ lớn khá thoải mái. Một tiện ích đáng chú ý có thể kể đến là cổng USB Type C và thêm 2 cổng USB cho hàng ghế sau. Điều hòa của Xpander 2022 thế hệ mới cũng đã được đổi từ chỉnh cơ sang chỉnh tự động và bổ sung chế độ MAX COOL giúp làm mát nhanh chóng và thuận tiện. Cụm điều hòa hàng ghế sau cũng được tinh chỉnh với nút điều khiển màu bạc sang trọng và các cánh hướng gió sơn màu mới, đẹp mắt hơn. Mitsubishi Xpander 2022 vẫn tiếp tục sử dụng động cơ 1.5 lít công nghệ hút khí tự nhiên, sản sinh ra công suất tối đa 103 mã lực, mô men xoắn cực đại 141 Nm. Đi kèm hộp số tự động CVT (thay cho 4 cấp trước đây) hoặc hộp số sàn 5 cấp. Tất cả các phiên bản đều sử dụng hệ dẫn động cầu trước tiêu chuẩn. Về tính năng an toàn, Mitsubishi Xpander 2022 được trang bị hệ thống an toàn và hỗ trợ người lái như: Camera toàn cảnh 360 độ; Cảm biến lùi; Hệ thống ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử; Phanh tay điện tử; Hỗ trợ khởi hành ngang dốc và 2 túi khí. Điểm đáng chú ý, ở bản nâng cấp mới Xpander được trang bị thêm Hệ thống kiểm soát hành trình. Với 20 điểm nâng cấp giá trị và thực dụng, Xpander phiên bản 2022 theo đánh giá của nhiều người dùng thì nó đáp ứng toàn diện nhu cầu về mẫu xe gia đình: ngoại hình đậm chất Crossover ấn tượng, nội thất sang trọng, tinh tế và vận hành êm ái - ổn định. Mức giá xe Mitsubishi Xpander 2022 thế hệ mới tại Việt Nam được niêm yết chính hãng lần lượt là: Mitsubishi Xpander Cross giá 688 triệu đồng, Mitsubishi Xpander AT Premium giá 648 triệu đồng, Mitsubishi Xpander AT giá 588 triệu đồng. Ngoại trừ bản MT đắt hơn Avanza MT 7 triệu đồng, những bản còn lại của Mitsubishi Xpander 2022 tại Việt Nam đều đồng giá với Avanza AT, Veloz CVT và Veloz Top. Bằng cách thiết lập giá này, Mitsubishi xem Toyota là đối thủ chính ở phân khúc MPV. Mitsubishi chủ đích tách bạch hai nhóm khách hàng; Hai bản MT và AT dành cho nhóm khách chạy dịch vụ, cạnh tranh Avanza, các bản AT Premium và Cross nhiều công nghệ - trang bị hơn, hướng đến khách gia đình và là đối trọng của Veloz Cross. Trong lần mở bán Xpander 2022 từ 13/6 khách hàng đặt hàng trước xe trong tháng 6 sẽ nhận được quà tặng là camera hành trình cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Video: Đánh giá nhanh Mitsubishi Xpander 2022 tại Việt Nam.

Tiếp bước thành công của phiên bản tiền nhiệm với tổng doanh số gần 60.000 xe sau gần 4 năm giới thiệu, hôm nay (13/06) Mitsubishi Motors Việt Nam chính thức ra mắt mẫu xe Mitsubishi Xpander 2022 mới gồm 3 phiên bản gồm: Xpander Cross, Xpander AT Premium, Xpander AT, bên cạnh phiên bản MT hiện tại. Về thiết kế, mẫu xe MPV Mitsubishi Xpander 2022 vẫn sử dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield thế hệ mới đặc trưng của Mitsubishi. Lối thiết kế này mang đến cho xe ngoại hình cao ráo và mạnh mẽ. Về kích thước tổng thể, Mitsubishi Xpander đã dài thêm 75mm và đuôi thêm 45mm giúp xe cân đối hơn. Xe có khoảng sáng gầm là 225mm, tăng 20mm so với phiên bản cũ và lớn nhất so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Thay đổi rõ nhất ở ngoại thất là phần đèn pha được thiết kế lại, tạo hình chữ T-Shape nằm ngang với công nghệ LED thấu kính cho khả năng chiếu sáng tốt hơn. Mặt ca lăng thiết kế mới với các nan ngang xếp kín, sơn đen bóng. Lướt tản nhiệt dạng mắt lưới khỏe khoắn. Đèn định vị mới tích hợp đèn báo rẽ hoàn thiện vẻ ngoài trẻ trung của phần đầu xe. Phần thân và đuôi xe Mitsubishi Xpander 2022 với thiết kế đẹp hơn bản tiền nhiệm nhờ bố trí các thanh ngang thay vì đan chéo gây rối mắt. Đèn hậu LED cũng có hình đồ họa dạng T-Shape tạo điểm nhấn tinh tế cho phần đuôi xe. Bên cạnh đó, cửa cốp dày dặn, cản sau mở rộng giúp ngoại thất xe cứng cáp, mạnh mẽ toàn diện. Mâm bánh xe cứng cáp và đẹp mắt với 2 tông màu, được nâng cấp lên 17-inch, kết hợp thiết kế không viền giúp bánh xe trông thể thao và bắt mắt hơn. Sự gia tăng kích thước kết hợp với góc tiếp cận và góc thoát tốt giúp xe dễ dàng vượt qua các địa hình phức tạp. Hệ thống treo được cải tiến để nâng cao khả năng điều khiển và vận hành êm ái trên mọi cung đường: kích thước phuộc, van bên trong phuộc, lò xo phuộc trước và phuộc sau cũng được tinh chỉnh để tăng cường sự vững chãi. Xpander 2022 đảm bảo sự yên tĩnh bên trong khoang lái thông qua các vật liệu cách âm và hấp thụ tiếng ồn được nâng cấp. Sức hút của Xpander 2022 còn đến từ nội thất 2 tông màu đen - nâu sang trọng (AT Premium) và đen - xanh navy thể thao (Xpander Cross) hoàn toàn mới, mặt táp-lô với thiết kế theo phương ngang “Horizontal Axis” tạo không gian nội thất rộng rãi, sang trọng cùng vật liệu mềm, cao cấp trên táp lô và trang trí cửa xe mang lại cảm nhận tinh tế và đẳng cấp. Ngoài ra, Xpander 2022 còn được nâng cấp một số trang thiết bị, trong đó nổi bật là phanh tay điện tử và trang bị giữ phanh tự động (Auto Hold) cũng có trên Xpander mới. Vô lăng có thiết kế lại tích hợp nhiều phím chức năng. Màn hình cảm ứng trung tâm taplo được nâng kích thước từ 7 inch lên 9 inch hỗ trợ kết nối Apple Carplay, Android Auto, Bluetooth cùng tính năng điều khiển bằng cử chỉ mang lại trải nghiệm cho người dùng. Tựa tay của hàng ghế sau cũng đã được bổ sung thêm hộc để cốc tiện dụng. Hàng ghế trước được trang bị bệ tì tay cỡ lớn khá thoải mái. Một tiện ích đáng chú ý có thể kể đến là cổng USB Type C và thêm 2 cổng USB cho hàng ghế sau. Điều hòa của Xpander 2022 thế hệ mới cũng đã được đổi từ chỉnh cơ sang chỉnh tự động và bổ sung chế độ MAX COOL giúp làm mát nhanh chóng và thuận tiện. Cụm điều hòa hàng ghế sau cũng được tinh chỉnh với nút điều khiển màu bạc sang trọng và các cánh hướng gió sơn màu mới, đẹp mắt hơn. Mitsubishi Xpander 2022 vẫn tiếp tục sử dụng động cơ 1.5 lít công nghệ hút khí tự nhiên, sản sinh ra công suất tối đa 103 mã lực, mô men xoắn cực đại 141 Nm. Đi kèm hộp số tự động CVT (thay cho 4 cấp trước đây) hoặc hộp số sàn 5 cấp. Tất cả các phiên bản đều sử dụng hệ dẫn động cầu trước tiêu chuẩn. Về tính năng an toàn, Mitsubishi Xpander 2022 được trang bị hệ thống an toàn và hỗ trợ người lái như: Camera toàn cảnh 360 độ; Cảm biến lùi; Hệ thống ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử; Phanh tay điện tử; Hỗ trợ khởi hành ngang dốc và 2 túi khí. Điểm đáng chú ý, ở bản nâng cấp mới Xpander được trang bị thêm Hệ thống kiểm soát hành trình. Với 20 điểm nâng cấp giá trị và thực dụng, Xpander phiên bản 2022 theo đánh giá của nhiều người dùng thì nó đáp ứng toàn diện nhu cầu về mẫu xe gia đình: ngoại hình đậm chất Crossover ấn tượng, nội thất sang trọng, tinh tế và vận hành êm ái - ổn định. Mức giá xe Mitsubishi Xpander 2022 thế hệ mới tại Việt Nam được niêm yết chính hãng lần lượt là: Mitsubishi Xpander Cross giá 688 triệu đồng, Mitsubishi Xpander AT Premium giá 648 triệu đồng, Mitsubishi Xpander AT giá 588 triệu đồng. Ngoại trừ bản MT đắt hơn Avanza MT 7 triệu đồng, những bản còn lại của Mitsubishi Xpander 2022 tại Việt Nam đều đồng giá với Avanza AT, Veloz CVT và Veloz Top. Bằng cách thiết lập giá này, Mitsubishi xem Toyota là đối thủ chính ở phân khúc MPV. Mitsubishi chủ đích tách bạch hai nhóm khách hàng; Hai bản MT và AT dành cho nhóm khách chạy dịch vụ, cạnh tranh Avanza, các bản AT Premium và Cross nhiều công nghệ - trang bị hơn, hướng đến khách gia đình và là đối trọng của Veloz Cross. Trong lần mở bán Xpander 2022 từ 13/6 khách hàng đặt hàng trước xe trong tháng 6 sẽ nhận được quà tặng là camera hành trình cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Video: Đánh giá nhanh Mitsubishi Xpander 2022 tại Việt Nam.