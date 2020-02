Cận cảnh Mitsubishi Xpander 2020 từ 345 triệu đồng tại Indonesia

Không quá ồn ào như lần ra mắt đầu tiên, chiếc MPV cỡ nhỏ 7 chỗ giá rẻ của hãng xe Nhật Bản được ra mắt âm thầm tại một trung tâm thương mại tại thủ đô Jakarta – Indonesia. Mitsubishi Xpander 2020 mới thực chất là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) với một số thay đổi nhỏ. Thông thường, các hãng ôtô Nhật Bản sẽ tung ra phiên bản nâng cấp của xe sau khoảng 3 năm. Do đó, việc mẫu xe MPV Mitsubishi Xpander mới có mặt trên thị trường khoảng hơn 2 năm mà đã được bổ sung thêm phiên bản nâng cấp đã khiến không ít người cảm thấy ngạc nhiên. Về kích thước xe không thay đổi, một số điểm mới nổi bật trên Mitsubishi Xpander 2020 mới có thể kể đến như lưới tản nhiệt tái thiết kế với 2 nan mạ crom, đèn pha LED mới có phạm vi chiếu sáng rộng hơn. Trong khi đó, Mitsubishi Xpander bản cũ đang bán ra tại thị trường Việt Nam dùng lưới tản nhiệt 3 nan nằm ngang và có thiết kế phẳng hơn. Một điểm thay đổi nữa của Mitsubishi Xpander 2020 chính là dải đèn LED định vị ban ngày, bên cạnh đó mâm xe được làm mới với 2 tông màu kích cỡ 16 inch. Ăng-ten vây cá mập và cửa kính phía sau lắp thêm hệ thống dây nhiệt nhằm tránh tình trạng kính bị mờ khi đi trong sương mù. Bên trong, ghế tài xế có một bệ tì tay có thể xếp gọn, đây là chi tiết từng gây tranh cãi trên mẫu Xpander cũ do bệ trung tâm quá thấp, không thể dùng để tì tay cho 2 ghế phía trước. Ngoài ra, hãng xe Nhật bổ sung thêm tùy chọn ghế màu be cho biến thể Ultimate và Exceed, trong khi đó, biến thể Sport có tùy chọn ghế màu đen nhằm tăng tính thể thao. Một số nâng cấp khác bên trong Mitsubishi Xpander facelift 2020 như màn hình giải trí kích thước 7 inch kết nối điện thoại giờ đã có trên bản Sport. Hệ thống an toàn bổ sung cảm biến lùi. Tổng thể thiết kế khoang nội thất hầu như không mấy thay đổi so với trước. Mitsubishi Xpander 2020 vẫn sử dụng động cơ 1.5L, 4 xy-lanh, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141Nm tại 4.000 vòng/phút. Dẫn động cầu trước, kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp. Công nghệ và tính năng còn lại không thay đổi. Xe trang bị tiêu chuẩn gồm 2 túi khí, các hệ thống chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và cảnh báo phanh khẩn cấp. Bản cao cấp nhất có chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm và ga tự động Cruise Control. Xe có đến 8 biến thể ở Indonesia, giá xe Mitsubishi Xpander 2020 từ 215,8 triệu Rupiah đến 272,1 triệu Rupiah (tương đương từ 345,8 đến 436 triệu đồng đồng). Video: Chi tiết Mitsubishi Xpander 2020 mới tại Indonesia.

