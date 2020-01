Xem xe giá rẻ Mitsubishi Xpander màu độc nhất Việt Nam

Những chiếc xe ôtô đổi màu sơn đã không còn là điều quá hiếm gặp ở Việt Nam từ xe sang đến bình dân khi chủ nhân muốn tạo sự khác biệt và độc đáo không "đụng hàng". Tuy nhiên, những màu thường được chủ nhân biến đổi là Xanh rêu, Vàng, màu Vàng Cam... còn phối nhiều màu độc đáo tuỳ góc nhìn như chiếc Mitsubishi Xpander giá rẻ này thì quả là hiếm. Theo đó, chủ nhân chiếc xe hơi mới Mitsubishi Xpander đã tạo cho chiếc xe của mình sự đặc biệt không giống ai bằng "lớp áo" đổi màu theo từng góc nhìn. Màu độc đáo này được phối trộn giữa màu Tím và Xanh nước biển khá lạ mắt trên xe hơi, còn kiểu màu này không quá xa lạ với người Việt khi đã từng được phối màu vào quần áo hay cà vạt. Được biết, chủ nhân của chiếc Mitsubishi Xpander màu độc này là thợ sơn nên đây là sản phẩm do chính tay người này tạo ra. Ngoài việc biến đổi "màu áo", mẫu xe Mitsubishi Xpander này còn được làm mới bởi lớp nhựa ốp ở khu vực nắp bình xăng, đèn hậu, đèn pha, tay nắm cửa, cản sau, dòng chữ tên xe và thêm chữ "Limited" như bản giới hạn của nhà sản xuất. Ở bên trong khoang nội thất, chiếc Mitsubishi Xpander này đã được bọc da ghế và một vài chi tiết cũng khác biệt so với nguyên bản nhưng nhìn chung không làm thay đổi khả năng vận hàng của chiếc MPV này. Tính đến thời điểm này, đây là chiếc Mitsubishi Xpander sở hữu màu độc nhất Việt Nam. Hiện tại, giá xe Mitsubishi Xpander 2020 dao động từ 550-650 triệu đồng và chiếc xe chiếm được nhiều thiện cảm nhất của người tiêu dùng Việt thời gian gần đây. Theo dự đoán, khi được lắp ráp trong nước kể từ tháng 5/2020, Mitsubishi Xpander nhiều khả năng sẽ không còn đối thủ ngay cả Toyota Vios bởi lựa chọn xe 7 chỗ giá rẻ vẫn hơn chiếc sedan 5 chỗ theo quan niệm của nhiều người tiêu dùng Việt. Ngoài ra, Mitsubishi Xpander còn sở hữu nhiều yếu tố gây "nghiện" như khoang nội thất 7 chỗ rộng rãi nhờ trục cơ sở dài, thiết kế tương lai, đạt chuẩn an toàn 4 sao của ASEAN NCAP và đặc biệt mức giá hấp dẫn. Video: Soi Mitsubishi Xpander bản Low Rider hạ gầm tại Việt Nam.

