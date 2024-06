Cận cảnh MG4 EV 2024 giá cao nhất 948 triệu đồng tại đại lý Việt

Theo đó, MG4 2024 chạy điện được phân phối dưới dạng nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc với 2 phiên bản là DEL và LUX, đi cùng giá bán tương ứng là 828 triệu và 948 triệu đồng. Mức giá này được cho là đắt hơn đáng kể so với đối thủ VinFast VF6 khi bán kèm pin (từ 776 - 866 triệu đồng). Sở dĩ giá xe MG4 EV 2024 bán ra khá cao tại Việt Nam vì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc. Dù mẫu ô tô điện này hiện đang được lắp ráp tại nhà máy ở Thái Lan nhưng MG lại không chọn nhập khẩu từ đây để tận dụng thuế nhập khẩu 0%. Bản thân thương hiệu MG cũng không kỳ vọng MG4 EV sẽ đạt doanh số cao tại Việt Nam do chưa có hạ tầng trạm sạc. Theo thương hiệu con của tập đoàn SAIC, MG4 EV nhắm đến những khách hàng đã sở hữu ôtô và muốn trải nghiệm thêm xe điện. Mẫu xe điện MG4 EV tại Việt Nam được định vị là mẫu hatchback điện cỡ B. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.287 x 1.836 x 1.504 mm, chiều dài cơ sở 2.705 mm và bán kính vòng quay tối thiểu 5,3 m. Mẫu xe điện của MG vốn được phát triển cho thị trường châu Âu nên các đường nét thiết kế cũng hướng đến nhóm khách hàng ở đây. Đầu xe gây ấn tượng với cụm đèn trước và sau góc cạnh, đều dùng công nghệ LED. Nắp capo của xe có đường gân chữ U đi cùng hệ thống tải nhiệt chủ động và kiểu dáng vuốt dần về sau nhằm tăng tính khí động học qua đó cải thiện tầm hoạt động. MG4 EV được trang bị bộ mâm có kích thước 17 inch. Xe còn có kính cửa sổ tối màu, ốp phần hông xe với vân sợi carbon. Đằng sau xe, MG4 EV được trang bị cánh gió mui chia đôi, đèn hậu hình chữ "Y" nối liền với nhau bằng dải đèn vắt ngang cửa cốp và cản sau tích hợp bộ khuếch tán gió cỡ lớn. Bên trong mẫu ô tô điện này là không gian nội thất 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi và phong cách thiết kế đơn giản. Hàng ghế sau tùy chỉnh gập 60:40 hoặc gập phẳng cho thể tích cốp từ 363 - 1.177 lít theo nhu cầu sử dụng. Để giá bán không bị đẩy lên quá cao, MG4 EV tại Việt Nam chỉ được trang bị ghế bọc nỉ, ghế/cửa cốp chỉnh cơ, điều hòa tự động 1 vùng và không có cửa gió dành cho hàng ghế sau. Những trang bị khác của xe gồm có vô lăng hai chấu dạng D-cut bọc da, tích hợp các nút điều khiển, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, sạc không dây... Trang bị an toàn của MG4 EV cũng không quá đa dạng, bao gồm 6 túi khí, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến áp suất lốp, cảnh báo/hỗ trợ giữ làn và hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng. "Trái tim" của mẫu xe này là mô-tơ điện mạnh 170 mã lực và 250 Nm ở phiên bản DEL. Hai con số tương ứng của bản LUX là 201 mã lực và 250 Nm. Xe dùng hệ dẫn động cầu sau và có 5 chế độ lái, bao gồm Tiêu chuẩn, Thể thao, Tùy chỉnh, Đường tuyết, Tiết kiệm. Chức năng One Pedal sẽ giúp người lái điều khiển xe chỉ bằng một bàn đạp. Ở phiên bản DEL tiêu chuẩn, xe dùng pin 51 kWh nên có quãng đường di chuyển sau một lần sạc đầy là 350 km. Trong khi đó, phiên bản LUX sở hữu pin có dung lượng 64 kWh, mang đến phạm vi di chuyển 450 km. Video: Ra mắt xe điện MG4 2024 tại Việt Nam.

