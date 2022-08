Cận cảnh Mercedes-Maybach S580 siêu sang hơn 16 tỷ ở Hà Nội

Mẫu xe siêu sang Mercedes-Maybach thế hệ mới với những thay đổi ngoại hình cũng như trang bị bên trong khoang lái đã có mặt khá nhiều tại các đại lý tư nhân Việt Nam để phục vụ các đại gia lắm tiền không thích chờ đợi, lý do là phía chính hãng đang rất "khan hàng" dòng Mercedes-Maybach S-Class 2022 mới. Hiện phía đại lý chính hãng đã đưa Mercedes-Maybach S-Class 2022 về Việt Nam với 2 phiên bản là S450 4Matic và S680 4Matic. Tuy nhiên mẫu xe Mercedes-Maybach S580 2022 mới không nằm trong danh sách phân phối chính hãng, vì vậy khách mua xe đều phải đặt hàng qua đơn vị tư nhân. Mercedes-Maybach S580 2022 được phát triển trên nền tảng W223 hoàn toàn mới giúp tối ưu các đường nét thiết kế cũng như trang bị tiện ích bên trong. Xe sở hữu thông số dài, rộng, cao của xe nhỉnh hơn hẳn bản tiêu chuẩn với các số đo lần lượt là 5.289 x 1.921 x 1.502 (mm). Chiều dài cơ sở đạt tới 3.395 mm. Điểm mới dễ nhận thấy nhất ở khu vực "mặt tiền" S580 2022 chính là bộ lưới tản nhiệt lớn với 27 thanh nan đặt dọc, được bao trọn bởi viền crom sáng bóng. Hệ thống chiếu sáng trước với đèn pha dạng multibeam LED cho khả năng chiếu sáng vượt trội, đèn ban ngày LED tạo hình móc câu sắc lẹm. Đèn hậu Mercedes-Maybach S 580 với loạt bóng LED nhỏ bên trong như bầu trời sao lấp lánh... Cửa sau của S580 2022 thiết kế rộng hơn so với thế hệ trước và tích hợp chức năng đóng/mở cửa bằng một nút bấm, đây là tính năng lần đầu xuất hiện trên dòng Mercedes-Maybach. Bộ la-zăng 21 inch với họa tiết lấy cảm hứng từ ly rượu champagne cũng là điểm mới ở khu vực thân xe. Bên trong nội thất Mercedes-Maybach S580 2022 gồm những trang bị đáng chú ý nhw; màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, hệ thống âm thanh Burmester cao cấp, hệ thống thông tin giải trí MBUX, ghế massage cho hành khách hay cửa sau tự động đóng/mở bằng nút bấm, nội thất bọc da cao cấp và ốp gỗ hay hệ thống đèn viền Ambient Light nhiều màu. S580 2022 thế hệ mới sẽ được trang bị tới 4 màn hình cho hành khách cũng như tài xế, trong đó 12,3 inch là màn hình của bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình giải trí phía trước có kích thước 12,8 cùng với đó là 2 màn hình giải trí cho hành khách lên đến 11,6 inch. Vốn là tuyệt phẩm được sinh ra để phục vụ các ông chủ giàu có, thành đạt nên mọi tinh hoa trên chiếc Mercedes-Maybach S580 2022 mới đều hội tụ ở hàng ghế thứ 2. Tại đây không thiếu bất kỳ tiện nghi xa xỉ nào với không gian vô cùng rộng rãi, cả hai ghế ngồi thiết kế độc lập và được bọc da cao cấp đi kèm chế độ ngả 43,5 độ. Để đảm bảo an toàn cao nhất cho khách hàng trên mọi hành trình di chuyển, nhà sản xuất đã trang bị cho Mercedes-Maybach S580 cả list dài các tính năng an toàn vượt trội như: Phanh khẩn cấp; phát hiện người đi bộ, ngăn va chạm ở tốc độ lên đến 160km/h; túi khí cho hàng ghế sau... So với Mercedes-Maybach S680, phiên bản Mercedes-Maybach S580 chỉ được trang bị động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít nên có thuế tốt hơn. Động cơ kết hợp cùng hệ thống mild hybrid 48 V giúp xe sản sinh công suất tối đa 496 mã lực, tăng 33 mã lực so với Mercedes-Maybach S560 4Matic. Mô-men xoắn cực đại 700 Nm. Đồng hành cùng chiếc xe siêu sang S580 thế hệ mới sẽ là hộp số 9 cấp, nhờ đó, xe tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 97 km/h chỉ trong vòng 4,7 giây. Một số tính năng lái thú vị trên xe bao gồm; hệ thống hỗ trợ lái bán tự động cấp độ 3, đánh lái bánh sau hay hệ thống treo khí nén được phát triển đặc biệt với chế độ Maybach mang đến sự êm ái tốt nhất.Giá xe Mercedes-Maybach S580 2022 khi về Việt Nam đang cao gấp 3 lần so với thị trường quốc tế. Nguyên nhân dẫn tới thực tế này là do xe nhập khẩu thường phải chịu nhiều khoản thuế, phí liên quan. Chiếc xe trong bài viết này đang được một đại lý tư nhân ở Hà Nội chào bán khoảng 16,68 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí sang tên, tiền biển số). Video: Giới thiệu chi tiết Mercedes-Maybach S580 2022.

Mẫu xe siêu sang Mercedes-Maybach thế hệ mới với những thay đổi ngoại hình cũng như trang bị bên trong khoang lái đã có mặt khá nhiều tại các đại lý tư nhân Việt Nam để phục vụ các đại gia lắm tiền không thích chờ đợi, lý do là phía chính hãng đang rất "khan hàng" dòng Mercedes-Maybach S-Class 2022 mới. Hiện phía đại lý chính hãng đã đưa Mercedes-Maybach S-Class 2022 về Việt Nam với 2 phiên bản là S450 4Matic và S680 4Matic. Tuy nhiên mẫu xe Mercedes-Maybach S580 2022 mới không nằm trong danh sách phân phối chính hãng, vì vậy khách mua xe đều phải đặt hàng qua đơn vị tư nhân. Mercedes-Maybach S580 2022 được phát triển trên nền tảng W223 hoàn toàn mới giúp tối ưu các đường nét thiết kế cũng như trang bị tiện ích bên trong. Xe sở hữu thông số dài, rộng, cao của xe nhỉnh hơn hẳn bản tiêu chuẩn với các số đo lần lượt là 5.289 x 1.921 x 1.502 (mm). Chiều dài cơ sở đạt tới 3.395 mm. Điểm mới dễ nhận thấy nhất ở khu vực "mặt tiền" S580 2022 chính là bộ lưới tản nhiệt lớn với 27 thanh nan đặt dọc, được bao trọn bởi viền crom sáng bóng. Hệ thống chiếu sáng trước với đèn pha dạng multibeam LED cho khả năng chiếu sáng vượt trội, đèn ban ngày LED tạo hình móc câu sắc lẹm. Đèn hậu Mercedes-Maybach S 580 với loạt bóng LED nhỏ bên trong như bầu trời sao lấp lánh... Cửa sau của S580 2022 thiết kế rộng hơn so với thế hệ trước và tích hợp chức năng đóng/mở cửa bằng một nút bấm, đây là tính năng lần đầu xuất hiện trên dòng Mercedes-Maybach. Bộ la-zăng 21 inch với họa tiết lấy cảm hứng từ ly rượu champagne cũng là điểm mới ở khu vực thân xe. Bên trong nội thất Mercedes-Maybach S580 2022 gồm những trang bị đáng chú ý nhw; màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, hệ thống âm thanh Burmester cao cấp, hệ thống thông tin giải trí MBUX, ghế massage cho hành khách hay cửa sau tự động đóng/mở bằng nút bấm, nội thất bọc da cao cấp và ốp gỗ hay hệ thống đèn viền Ambient Light nhiều màu. S580 2022 thế hệ mới sẽ được trang bị tới 4 màn hình cho hành khách cũng như tài xế, trong đó 12,3 inch là màn hình của bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình giải trí phía trước có kích thước 12,8 cùng với đó là 2 màn hình giải trí cho hành khách lên đến 11,6 inch. Vốn là tuyệt phẩm được sinh ra để phục vụ các ông chủ giàu có, thành đạt nên mọi tinh hoa trên chiếc Mercedes-Maybach S580 2022 mới đều hội tụ ở hàng ghế thứ 2. Tại đây không thiếu bất kỳ tiện nghi xa xỉ nào với không gian vô cùng rộng rãi, cả hai ghế ngồi thiết kế độc lập và được bọc da cao cấp đi kèm chế độ ngả 43,5 độ. Để đảm bảo an toàn cao nhất cho khách hàng trên mọi hành trình di chuyển, nhà sản xuất đã trang bị cho Mercedes-Maybach S580 cả list dài các tính năng an toàn vượt trội như: Phanh khẩn cấp; phát hiện người đi bộ, ngăn va chạm ở tốc độ lên đến 160km/h; túi khí cho hàng ghế sau... So với Mercedes-Maybach S680, phiên bản Mercedes-Maybach S580 chỉ được trang bị động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít nên có thuế tốt hơn. Động cơ kết hợp cùng hệ thống mild hybrid 48 V giúp xe sản sinh công suất tối đa 496 mã lực, tăng 33 mã lực so với Mercedes-Maybach S560 4Matic. Mô-men xoắn cực đại 700 Nm. Đồng hành cùng chiếc xe siêu sang S580 thế hệ mới sẽ là hộp số 9 cấp, nhờ đó, xe tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 97 km/h chỉ trong vòng 4,7 giây. Một số tính năng lái thú vị trên xe bao gồm; hệ thống hỗ trợ lái bán tự động cấp độ 3, đánh lái bánh sau hay hệ thống treo khí nén được phát triển đặc biệt với chế độ Maybach mang đến sự êm ái tốt nhất. Giá xe Mercedes-Maybach S580 2022 khi về Việt Nam đang cao gấp 3 lần so với thị trường quốc tế. Nguyên nhân dẫn tới thực tế này là do xe nhập khẩu thường phải chịu nhiều khoản thuế, phí liên quan. Chiếc xe trong bài viết này đang được một đại lý tư nhân ở Hà Nội chào bán khoảng 16,68 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí sang tên, tiền biển số). Video: Giới thiệu chi tiết Mercedes-Maybach S580 2022.