Cận cảnh Mercedes-Maybach GLS Edition 100 chính hãng độc nhất Việt Nam

Là mẫu xe mang ý nghĩa đặc biệt cùng số lượng rất giới hạn, Mercedes-Maybach GLS 600 Edition 100 siêu sang đã tạo nên sức hút tuyệt đối với giới yêu xe trên toàn thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Trong đầu quý 3/2022 này, chiếc xe GLS 600 Edition 100 duy nhất có mặt tại thị trường Việt Nam sẽ được trao đến tay khách hàng. Là mẫu xe đánh dấu hành trình 100 năm của thương hiệu huyền thoại Maybach, chiếc xe SUV Mercedes-Maybach GLS 600 Edition 100 mang trong mình diện mạo đẳng cấp nhất cùng những điểm nhận diện mang tính biểu tượng. Về ngoại hình, chiếc SUV siêu sang này hội tụ đầy đủ những ngôn ngữ thiết kế đặc trưng như cản trước hình vây cá hay mặt lưới tản nhiệt ấn tượng. Một trong những điểm sáng quan trọng nhất trên mẫu xe phiên bản giới hạn này chính là thiết kế ngoại thất khi xe được sơn hai tone màu High-tech Silver/Nautical Blue bằng phương pháp thủ công. Ngoài ra, mẫu GLS 600 này càng mang nhiều tầng ý nghĩa khi sở hữu logo chữ M đôi mang tính biểu tượng của Maybach cùng dòng chữ 'Edition 100' ở chân được làm nổi bật ở cột chữ D, hay trên các chi tiết trang trí nội thất và bảng điều khiển. Bộ mâm màu xám khói 5 chấu được đúc nguyên khối vốn nổi tiếng trên những chiếc Maybach sedan nay được ưu ái trang bị cho mẫu SUV bản giới hạn này. Bánh xe và ngưỡng cửa cũng được gắn huy hiệu Edition 100. Nội thất bên trong của mẫu xe SUV siêu sang này cũng được thiết kế tương tự như "người anh em" S-Class, được hoàn thiện với thiết kế chất liệu da đặc biệt mang hai tông màu Trắng Crystal và Xám Bạc Pearl. Ngoài ra, Mercedes-Maybach GLS Edition 100 cũng có khoang sau hạng nhất được cách âm chống ồn với hệ thống âm thanh vòm Burmester 4D, có chức năng sưởi và mát xa cho ghế, cùng màn hình công nghệ cao phục vụ cho thông tin giải trí. Không chỉ dừng tại đó, hãng xe sang Đức cũng hợp tác với Robbe & Berking để cung cấp các ly sâm-panh bằng bạc có dấu khắc đặc biệt. GLS 600 Edition 100 cao hơn 33 cm so với chiếc sedan, mang đến không gian nội thất rộng rãi độc đáo với chỗ để chân dài tối đa 1.1 mét và hệ thống treo khí nén. Chiếc xe này còn sở hữu khả năng cách âm ấn tượng giúp tạo nên một không gian sang trọng và cách biệt. Để vận hành, Mercedes-Maybach GLS Edition 100 trang bị động cơ V8 4.0L tăng áp kép, cho ra công suất tới 557 mã lực, có sẵn hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian 4Matic, cùng các công nghệ tân tiến tương tự có ở bản GLS 600 Maybach. Do được chế tác thủ công, mỗi chiếc Mercedes-Maybach GLS Edition 100 xuất xưởng là cả quá trình sản xuất phức tạp và kỳ công của đội ngũ kỹ sư bậc thầy. Mỗi chiếc Maybach sẽ tiêu tốn 4-5 tuần cho các công đoạn chế tác khắt khe nhất. Bên cạnh đó, một chiếc bạt phủ cao cấp với logo 2 chữ M cùng một hộp đựng chìa khóa và giấy tờ được chế tác thủ công bằng da màu trắng pha lê (hoặc đen) do Mercedes-Maybach đặc biệt tạo riêng và trang bị kèm theo xe càng làm tăng tính độc quyền của phiên bản này. Mặc dù không tiết lộ giá xe Mercedes-Maybach GLS Edition 100 chính hãng tại Việt Nam, nhưng theo đồn đoán của giới thạo xe thì con số chắc chắn sẽ cao hơn giá bán niêm yết của Mercedes-Maybach GLS 600 là 11,5 tỷ đồng do Mercedes Việt Nam công bố. Video: 100 năm Maybach sản xuất xe ôtô Mercedes.

