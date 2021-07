Cận cảnh Mercedes-Benz GLE máy dầu, từ 3,8 tỷ đồng tại Thái Lan

Tại Thái Lan, Mercedes-Benz GLE 2021 lắp ráp sẽ được bán ra với duy nhất một phiên bản là GLE 300 d 4MATIC AMG Dynamic, giá từ 5,19 triệu bath (khoảng 3,8 tỷ đồng). Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.930 x 2.018 x 1.795 mm, chiều dài cơ sở đạt mức 2.995 mm, tăng 70 mm so với thế hệ cũ, nhờ đó mà GLE mới được bổ sung thêm hàng ghế thứ 3 (cấu hình 5+2). Về truyền động, Mercedes-Benz GLE 300 d bản Thái sử dụng động cơ tăng áp 2.0L 4 xi-lanh thẳng hàng sản sinh công suất 245 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500Nm, đi kèm hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4Matic. So với bản 450 tại Việt Nam (367 mã lực và 500 Nm) thì 300 d bản Thái yếu hơn đáng kể nhưng bù lại xe có tính tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn, đó là lý do khiến người tiêu dùng tại Thái Lan ưa chuộng các xe máy dầu hơn máy xăng (GLE, GLS, S-Class thế hệ mới tại Thái đều được phân phối bản máy dầu). Chiếc SUV hạng sang còn được trang bị gói trang trí ngoại thất thể thao AMG Line cùng bộ mâm đa chấu AMG 21 inch giúp làm nổi bật thêm kiểu dáng hiện đại và trẻ trung của GLE thế hệ mới. Di chuyển vào bên trong, GLE 300 d 4MATIC AMG Dynamic lắp ráp tại Thái Lan vẫn có đủ các tính năng cao cấp như trên xe nhập khẩu, bao gồm hệ thống thông tin giải trí MBUX 12,3 inch mới nhất, đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình HUD. Vô lăng của xe thiết kế dạng 3 chấu thể thao đa chức năng, hệ thống âm thanh Burmester, cửa sổ trời toàn cảnh, ghế bọc da cao cấp, rèm che nắng cửa phía sau, hàng ghế thứ 2 có thể ngả lưng, điều hòa tự động 4 vùng, trang trí nội thất ốp gỗ sồi, đèn nền nội thất... Có thể thấy, các tùy chọn sẵn có của GLE 300 d 4MATIC AMG Dynamic lắp ráp tại Thái nhiều hơn hẳn với so với tùy chọn trên bản GLE 450 4MATIC chính hãng tại Việt Nam. Trong khi nước bạn đã có thể tự lắp ráp GLE để đảm bảo nguồn cung thì tại Việt Nam, Mercedes-Benz GLE vẫn được bán ra theo hình thức nhập khẩu, trong đó GLE 450 4Matic là phiên bản được khách hàng quan tâm nhiều nhất. Giá xe Mercedes-Benz GLE tại Việt Nam từ 4,4 tỷ đồng, cao hơn khá nhiều so với các đối thủ như BMW X5 xDrive40i X Line giá từ 4,2 tỷ đồng. Video: Mercedes Benz GLE450 4Matic mới, giá từ 4,3 tỷ tại Việt Nam.

Tại Thái Lan, Mercedes-Benz GLE 2021 lắp ráp sẽ được bán ra với duy nhất một phiên bản là GLE 300 d 4MATIC AMG Dynamic, giá từ 5,19 triệu bath (khoảng 3,8 tỷ đồng). Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.930 x 2.018 x 1.795 mm, chiều dài cơ sở đạt mức 2.995 mm, tăng 70 mm so với thế hệ cũ, nhờ đó mà GLE mới được bổ sung thêm hàng ghế thứ 3 (cấu hình 5+2). Về truyền động, Mercedes-Benz GLE 300 d bản Thái sử dụng động cơ tăng áp 2.0L 4 xi-lanh thẳng hàng sản sinh công suất 245 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500Nm, đi kèm hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4Matic. So với bản 450 tại Việt Nam (367 mã lực và 500 Nm) thì 300 d bản Thái yếu hơn đáng kể nhưng bù lại xe có tính tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn, đó là lý do khiến người tiêu dùng tại Thái Lan ưa chuộng các xe máy dầu hơn máy xăng (GLE, GLS, S-Class thế hệ mới tại Thái đều được phân phối bản máy dầu). Chiếc SUV hạng sang còn được trang bị gói trang trí ngoại thất thể thao AMG Line cùng bộ mâm đa chấu AMG 21 inch giúp làm nổi bật thêm kiểu dáng hiện đại và trẻ trung của GLE thế hệ mới. Di chuyển vào bên trong, GLE 300 d 4MATIC AMG Dynamic lắp ráp tại Thái Lan vẫn có đủ các tính năng cao cấp như trên xe nhập khẩu, bao gồm hệ thống thông tin giải trí MBUX 12,3 inch mới nhất, đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình HUD. Vô lăng của xe thiết kế dạng 3 chấu thể thao đa chức năng, hệ thống âm thanh Burmester, cửa sổ trời toàn cảnh, ghế bọc da cao cấp, rèm che nắng cửa phía sau, hàng ghế thứ 2 có thể ngả lưng, điều hòa tự động 4 vùng, trang trí nội thất ốp gỗ sồi, đèn nền nội thất... Có thể thấy, các tùy chọn sẵn có của GLE 300 d 4MATIC AMG Dynamic lắp ráp tại Thái nhiều hơn hẳn với so với tùy chọn trên bản GLE 450 4MATIC chính hãng tại Việt Nam. Trong khi nước bạn đã có thể tự lắp ráp GLE để đảm bảo nguồn cung thì tại Việt Nam, Mercedes-Benz GLE vẫn được bán ra theo hình thức nhập khẩu, trong đó GLE 450 4Matic là phiên bản được khách hàng quan tâm nhiều nhất. Giá xe Mercedes-Benz GLE tại Việt Nam từ 4,4 tỷ đồng, cao hơn khá nhiều so với các đối thủ như BMW X5 xDrive40i X Line giá từ 4,2 tỷ đồng. Video: Mercedes Benz GLE450 4Matic mới, giá từ 4,3 tỷ tại Việt Nam.