Mercedes-AMG GT R màu "độc nhất" Hà Nội rao bán 11,5 tỷ đồng

Mới đây, thông tin về việc có 1 chiếc siêu xe Mercedes-AMG GT R hàng hiếm được một tay chơi tại Hà Nội rao bán với mức giá 11,5 tỷ đồng đã nhận được sự quan tâm của giới mê xe. Lý do, đây là chiếc Mercedes-AMG GT R đầu tiên tại Hà Nội ra biển số và cũng là xe duy nhất đang được chào bán hiện nay. Với mức giá rao từ 11,5 tỷ đồng, người bán khẳng định đã rẻ hơn 3 tỷ đồng so với mua mới. Được biết, giá xe Mercedes-AMG GT R hiện đang bán chính hãng tại Việt Nam từ 11,5 tỷ đồng, chưa bao gồm tùy chọn như màu sơn, gói carbon, ghế ngồi hay chi phí lăn bánh,... Như vậy, với độ hiếm và việc đã được trang bị nhiều phụ kiện đắt tiền... đã giải thích 1 phần nào thắc mắc của cư dân mạng vì sao xe "lướt" lại có giá rao bán bằng xe mới chính hãng. Chiếc xe Mercedes-AMG GT R đang rao bán, là xe duy nhất có màu trắng được nhập từ Mercedes-benz Việt Nam.Mercedes-AMG GT là 1 dòng xe thể thao hiệu suất cao của hãng xe sang đến từ Đức, đây có thể xem là "hậu bối" của Mercedes-Benz SLS AMG, tuy nhiên, phải đến khi phiên bản Mercedes-AMG GT R được ra mắt, và sau này là các câu chuyện khác của Mercedes-AMG GT R Pro hay Mercedes-AMG GT Black Series. Mercedes-AMG GT R sở hữu ngoại thất còn có nhiều chi tiết carbon như cản va trước, vỏ gương, ốp sườn, ốp chia gió bên hông, mui xe hay khuếch tán sau. Tất nhiên còn có cánh gió đuôi cố định của xe cũng bằng carbon. Bên trong xe, ngay bậc cửa được ốp carbon cùng dòng chữ AMG phát sáng, xe có ghế ngồi bọc da Alcantara với đường các chỉ nổi... Các chi tiết khác bên trong nội thất khá hiện đại bao gồm 2 màn hình lớn 12,3 inch và 10,25 inch, vô-lăng AMG bọc sợi Dinamica tích hợp nút cảm ứng hay bàn cảm ứng lớn trung tâm. Ghế xe là loại đua, mỏng và ôm người với dây đai an toàn thiết kế với tông màu nổi bật. Điểm ấn tượng trên xe Mercedes-AMG GT R còn có trang bị khung chống lật. Động cơ là yếu tố được quan tâm nhất trên Mercedes-AMG GT R. Theo đó, nhờ sở hữu động cơ “khủng” V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít với cách bố trí cụm turbo theo kiểu “hot inside V” đặc trưng, Mercedes-AMG GT R có khả năng sản sinh 577 mã lực tại vòng tua máy 6.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 700 Nm tại dải vòng tua máy 2.100 đến 5.500 vòng/phút. Khối động cơ V8 tăng áp kép này đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu sau, nó giúp cho Mercedes-AMG GT R chỉ mất hơn 3 giây để tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 318 km/h. Ngoài các trang bị an toàn cơ bản của Mercedes-Benz, AMG GT R còn có thêm các công nghệ phục vụ cho việc đua gồm hệ thống treo AMG Drive Control, hệ thống lái trợ lực điện thể thao AMG, Khóa vi sai chống trượt cho cầu sau AMG, điều khiển lực kéo 9 cấp độ AMG Traction Control,… Video: Chi tiết siêu xe Mercedes-AMG GT R chính hãng tại Việt Nam.

