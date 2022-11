Cận cảnh limousine Hồng Kỳ N701 của ông Tập Cận Bình tại G20

Hôm nay, ngày 15/11/2022, Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã chính thức diễn ra tại đảo Bali, Indonesia. Mặc dù, chính phủ Indonesia đã chuẩn bị 962 chiếc xe ôtô điện phục vụ G20 với đủ thương hiệu để đưa đón các lãnh đạo, tuy nhiên, vẫn có những nhà lãnh đạo sử dụng xe đưa đón riêng. Ví dụ như Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron... Nếu như ông Biden sử dụng xe bọc thép chống đạn do Cadillac sản xuất, Tổng thống Pháp đi lại bằng SUV hạng sang Mercedes-Benz G-Class thì ông Tập lại dùng 2 chiếc limousine mới mang tên Hồng Kỳ N701 chạy điện mới. Sáng ngày 14/11/2022, ông Tập cùng phu nhân đã đặt chân đến sân bay quốc tế Ngurah Rai tại Bali và được đón bằng một chiếc Hồng Kỳ N701. N701 tất nhiên chỉ là tên mã của mẫu xe limousine do thương hiệu nội địa Trung Quốc Hồng Kỳ (Hongqi) sản xuất. Hồng Kỳ N701 đã từng lần đầu tiên xuất hiện trong chuyến thăm chính thức Hồng Kông của ông Tập vào hồi tháng 7 năm nay. Đồng thời, đây là chiếc limousine mới được ra đời để thay thế đàn anh Hồng Kỳ N501. Tương tự những mẫu xe dành cho các nguyên thủ quốc gia khác, Hồng Kỳ N701 của ông Tập Cận Bình cũng được giữ kín thông số kỹ thuật. Tuy nhiên, mẫu xe limousine này được dự đoán là có chiều dài lên đến hơn 5 m. Phần lớn chiều dài của Hồng Kỳ N701 đương nhiên đều tập trung vào hàng ghế sau. Không chỉ đồ sộ, Hồng Kỳ N701 còn sở hữu thiết kế ngoại thất hiện đại hơn N501 và khá giống với xe siêu sang Rolls-Royce. Có thể thấy điều đó qua thiết kế đầu xe của Hồng Kỳ N701 với lưới tản nhiệt hình chữ nhật cỡ lớn, đi kèm các nạn mạ crôm nằm dọc theo phong cách thác nước. Lưới tản nhiệt này được bao quanh bằng viền mạ crôm dày dặn và nối liền với cụm đèn pha thanh mảnh ở hai bên. Chưa hết, mẫu xe limousine được phát triển dành riêng cho Chủ tịch Trung Quốc còn có nẹp mạ crôm ôm lấy nắp ca-pô và nằm vắt ngang bên trong hốc gió trung tâm trên cản trước. Những chi tiết này khiến phần đầu xe vừa rộng vừa cao cấp hơn. Trên nắp ca-pô của N701 cũng có logo hình lá cờ đỏ đặc trưng của thương hiệu Hồng Kỳ. Không dừng ở đó, mẫu xe nguyên thủ này còn được trang bị bộ vành hợp kim cỡ lớn với nắp trục bánh màu đỏ. Trong khi đó, sau chắn bùn trước xuất hiện logo hình lá cờ đỏ của thương hiệu Hồng Kỳ. Tiếp đến là những chi tiết mạ crôm như đường chân kính, cột B, tay nắm cửa và nẹp trên cửa. Ở phía sau, mẫu xe limousine này đi kèm đèn hậu LED nối với nhau bằng nẹp mạ crôm ở giữa. Bên dưới còn có nẹp mạ crôm vắt ngang trên cản sau và 2 ống đầu xả giả hình thang. Bên dưới còn có nẹp mạ crôm vắt ngang trên cản sau và 2 ống đầu xả giả hình thang. Chưa rõ mẫu xe mới của Chủ tịch Trung Quốc được trang bị động cơ nào. Có thể xe sẽ dùng động cơ xăng V12 hoặc V8. Hiện hãng Hồng Kỳ có cả 2 loại động cơ này. Động cơ V8 là loại tăng áp, dung tích 4.0L dùng cho Hồng Kỳ LS7, tạo ra công suất tối đa 360 mã lực và mô-men xoắn cực đại 550 Nm. Trong ki đó, động cơ xăng V12 là loại có dung tích 6.0L, sản sinh công suất tối đa 408 mã lực hoặc 375 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 550 Nm. Theo một số nguồn tin, Hồng Kỳ sẽ sản xuất 50 chiếc N701 cho Chủ tịch Trung Quốc trong thời gian 10 năm. Tương tự Cadillac của tập đoàn General Motors, Hồng Kỳ cũng là thương hiệu được giao trọng trách phát triển xe nguyên thủ trong suốt nhiều năm qua. Trong quá khứ, Hồng Kỳ từng sản xuất những mẫu xe khác cho chính phủ Trung Quốc như L9 hoặc L5. Đó là chưa kể đến mẫu xe diễu hành với cửa sổ trời cỡ lớn cũng do Hồng Kỳ chế tạo. Được thành lập năm 1999, G20 là một trong những diễn đàn quan trọng nhất thế giới. Trong Hội nghị này, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận những vấn đề quốc tế, từ ứng phó biến đổi khí hậu đến xử lý khoản nợ ở nước ngoài. Hội nghị năm nay sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ 15-16/11/2022. Video: Hồng Kỳ N701 của ông Tập Cận Bình xuất hiện tại Indonesia.

Hôm nay, ngày 15/11/2022, Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã chính thức diễn ra tại đảo Bali, Indonesia. Mặc dù, chính phủ Indonesia đã chuẩn bị 962 chiếc xe ôtô điện phục vụ G20 với đủ thương hiệu để đưa đón các lãnh đạo, tuy nhiên, vẫn có những nhà lãnh đạo sử dụng xe đưa đón riêng. Ví dụ như Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron... Nếu như ông Biden sử dụng xe bọc thép chống đạn do Cadillac sản xuất, Tổng thống Pháp đi lại bằng SUV hạng sang Mercedes-Benz G-Class thì ông Tập lại dùng 2 chiếc limousine mới mang tên Hồng Kỳ N701 chạy điện mới. Sáng ngày 14/11/2022, ông Tập cùng phu nhân đã đặt chân đến sân bay quốc tế Ngurah Rai tại Bali và được đón bằng một chiếc Hồng Kỳ N701. N701 tất nhiên chỉ là tên mã của mẫu xe limousine do thương hiệu nội địa Trung Quốc Hồng Kỳ (Hongqi) sản xuất. Hồng Kỳ N701 đã từng lần đầu tiên xuất hiện trong chuyến thăm chính thức Hồng Kông của ông Tập vào hồi tháng 7 năm nay. Đồng thời, đây là chiếc limousine mới được ra đời để thay thế đàn anh Hồng Kỳ N501. Tương tự những mẫu xe dành cho các nguyên thủ quốc gia khác, Hồng Kỳ N701 của ông Tập Cận Bình cũng được giữ kín thông số kỹ thuật. Tuy nhiên, mẫu xe limousine này được dự đoán là có chiều dài lên đến hơn 5 m. Phần lớn chiều dài của Hồng Kỳ N701 đương nhiên đều tập trung vào hàng ghế sau. Không chỉ đồ sộ, Hồng Kỳ N701 còn sở hữu thiết kế ngoại thất hiện đại hơn N501 và khá giống với xe siêu sang Rolls-Royce. Có thể thấy điều đó qua thiết kế đầu xe của Hồng Kỳ N701 với lưới tản nhiệt hình chữ nhật cỡ lớn, đi kèm các nạn mạ crôm nằm dọc theo phong cách thác nước. Lưới tản nhiệt này được bao quanh bằng viền mạ crôm dày dặn và nối liền với cụm đèn pha thanh mảnh ở hai bên. Chưa hết, mẫu xe limousine được phát triển dành riêng cho Chủ tịch Trung Quốc còn có nẹp mạ crôm ôm lấy nắp ca-pô và nằm vắt ngang bên trong hốc gió trung tâm trên cản trước. Những chi tiết này khiến phần đầu xe vừa rộng vừa cao cấp hơn. Trên nắp ca-pô của N701 cũng có logo hình lá cờ đỏ đặc trưng của thương hiệu Hồng Kỳ. Không dừng ở đó, mẫu xe nguyên thủ này còn được trang bị bộ vành hợp kim cỡ lớn với nắp trục bánh màu đỏ. Trong khi đó, sau chắn bùn trước xuất hiện logo hình lá cờ đỏ của thương hiệu Hồng Kỳ. Tiếp đến là những chi tiết mạ crôm như đường chân kính, cột B, tay nắm cửa và nẹp trên cửa. Ở phía sau, mẫu xe limousine này đi kèm đèn hậu LED nối với nhau bằng nẹp mạ crôm ở giữa. Bên dưới còn có nẹp mạ crôm vắt ngang trên cản sau và 2 ống đầu xả giả hình thang. Bên dưới còn có nẹp mạ crôm vắt ngang trên cản sau và 2 ống đầu xả giả hình thang. Chưa rõ mẫu xe mới của Chủ tịch Trung Quốc được trang bị động cơ nào. Có thể xe sẽ dùng động cơ xăng V12 hoặc V8. Hiện hãng Hồng Kỳ có cả 2 loại động cơ này. Động cơ V8 là loại tăng áp, dung tích 4.0L dùng cho Hồng Kỳ LS7, tạo ra công suất tối đa 360 mã lực và mô-men xoắn cực đại 550 Nm. Trong ki đó, động cơ xăng V12 là loại có dung tích 6.0L, sản sinh công suất tối đa 408 mã lực hoặc 375 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 550 Nm. Theo một số nguồn tin, Hồng Kỳ sẽ sản xuất 50 chiếc N701 cho Chủ tịch Trung Quốc trong thời gian 10 năm. Tương tự Cadillac của tập đoàn General Motors, Hồng Kỳ cũng là thương hiệu được giao trọng trách phát triển xe nguyên thủ trong suốt nhiều năm qua. Trong quá khứ, Hồng Kỳ từng sản xuất những mẫu xe khác cho chính phủ Trung Quốc như L9 hoặc L5. Đó là chưa kể đến mẫu xe diễu hành với cửa sổ trời cỡ lớn cũng do Hồng Kỳ chế tạo. Được thành lập năm 1999, G20 là một trong những diễn đàn quan trọng nhất thế giới. Trong Hội nghị này, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận những vấn đề quốc tế, từ ứng phó biến đổi khí hậu đến xử lý khoản nợ ở nước ngoài. Hội nghị năm nay sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ 15-16/11/2022. Video: Hồng Kỳ N701 của ông Tập Cận Bình xuất hiện tại Indonesia.