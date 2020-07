Cận cảnh Lexus LM300h 2020 hơn 10 tỷ đồng tại Hà Nội

Sau thời gian gần như "bất động" bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19, thị trường ôtô Việt Nam đang dần sôi động trở lại để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng. Không chỉ các "ông lớn" phân phối xe chính hãng liên tục tung sản phẩm mới, ngay cả các đại lý tư nhân cũng nhộn nhịp hơn khi nhập về nhiều "siêu phẩm độc" như Lexus LM300h 2020 mới. Mới đây, một đại lý tư nhân ở Hà Nội vừa đưa về nước chiếc xe đa dụng MPV hạng sang Lexus LM300h 2020 - một trong những chiếc xe đầu tiên cập bến thị trường Việt Nam. Điểm đặc biệt trên chiếc MPV của Lexus khi sở hữu 4 ghế ngồi VIP thay vì 7 chỗ như những biến thể thông thường người dùng từng diện kiến. Lexus LM300h 2020 vẫn còn khá xa lạ với đại bộ phần người tiêu dùng Việt bởi đây không phải là dòng xe do TMV phân phối chính hãng. Dẫu vậy, thương hiệu xe sang Nhật Bản lại quyết định mở bán chính hãng dòng minivan hạng sang này. Được biết, xứ sở chùa vàng là điểm đến đầu tiên thuộc khu vực Đông Nam Á đón nhận Lexus LM300h, trong bối cảnh ưu tiên của Lexus tại đây vẫn là các dòng xe SUV và sedan. Tuy nhiên, Lexus LM300h 2020 sinh ra cũng có lý do bởi xe sẽ hướng đến những đối tượng khách hàng cần một chiếc xe gia đình rộng rãi và đẳng cấp. Hơn nữa, với phiên bản 4 chỗ, Lexus LM300h còn phục vụ những ông chủ đích thực, một khía cạnh mà Lexus LX570 đang làm rất ấn tượng tại Việt Nam. Toyota Alphard chính là nguyên bản để thương hiệu Lexus phát triển LM300 và thoạt nhìn, khách hàng có thể nhận ra 2 mẫu xe này có nhiều nét hao hao giống nhau. Tuy nhiên, nhờ được gắn logo Lexus - thương hiệu xe sang mà chiếc LM300 đã trở nên đẳng cấp hơn rất nhiều và những trang bị cũng rất tương xứng từ trong ra ngoài. Về ngoại thất, Lexus LM300h hoàn toàn mới vừa về Việt Nam sở hữu thiết kế giống Alphard nhưng đã "qua tay" Lexus nên được chăm chút tỉ mỉ hơn. Bằng chứng là phần đầu xe đã trau chuốt với những nét đặc trưng của thương hiệu Lexus. Đầu tiên sự đẳng cấp của LM300h thể hiện ở phần lưới tản nhiệt con suốt với hoạ tiết cầu kỳ hơn, logo 3D màu xanh xanh ở vị trí trung tâm biểu hiện cho phiên bản Hybrid kèm camera quan sát phía trước. Toàn bộ phần viền được mạ crom và ngay cả hốc gió phía trước tích hợp đèn sương mù cũng tương tự. Thuộc phiên bản cao cấp nên hệ thống chiếu sáng của Lexus LM300h là công nghệ LED toàn phần với tính năng điều chỉnh góc đánh lái tự động, bật/tắt theo cảm biến ánh sáng... Đây cũng là điểm khác biệt hoàn toàn so với Alphard đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Phần thân xe Lexus LM300h All New có bộ la-zăng đa chấu màu titan thể hiện sự cao cấp để phù hợp với một thương hiệu hạng sang. "Dàn chân" của xe có kích thước 17 inch, ngay phần cửa xe có dải crom cùng dòng chữ "Hybird" biểu hiện loại động cơ trên chiếc MPV hạng sang này. Đuôi xe Lexus LM300h nổi bật nhờ cụm đèn hậu LED nối liền to bản và dải đèn xi-nhan thiết kế dạng đuổi đầy bắt mắt. Cụm đèn hậu này cũng cho thấy sự sang trọng khác biệt so với bản gốc giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm để phân biệt đẳng cấp giữa LM300h và Alphard. Chiếc ôtô mới Lexus LM300h mà chúng tôi đa giới thiệu đến bạn đọc thuộc phiên bản Royal Lounge với 4 chỗ ngồi VIP đặc biệt cao cấp. Phía sau, xe chỉ có 2 ghế ngồi bọc da và khả năng chỉnh điện hoàn toàn chính là điểm nhấn. Không chỉ phù hợp với tư thế ngồi thông thường, ghế trên LM300h còn có thể ngả ra sau gần như hoàn toàn để biến thành chiếc giường mini cho những chuyến đi đường dài. Ở đây, không gian giải trí còn thuyết phục người dùng khó tính nhất bởi màn hình trước mặt có kích thước tương đương những chiếc tivi. Lexus LM300h tại Việt Nam sở hữu 2 ghế ngồi trước đều chỉnh điện, tính năng nhớ 3 vị trí ghế lái xuất hiện. Vô-lăng trên xe vẫn rất quen thuộc trên hầu hết các xe Lexus khi được bọc da, ốp gỗ kết hợp đầy đủ phím bấm chức năng. Đáng tiếc, cụm đồng hồ phía sau hiện vẫn là dạng Analog. "Trái tim" xe Lexus LM300h 2020 sử dụng động cơ Hybrid bao gồm máy Atkinson 2.5L cho công suất tối đa 141 mã lực, mô-men xoắn cực đại 270 Nm. Động cơ trên kết hợp hộp số e-CVT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Ngoài ra, xe còn một bộ pin Niken cho công suất 67 mã lực và mô-men 139Nm. Với sự kết hợp trên, mẫu xe này cho ra tổng công suất 208 mã lực. Là bản full option nên Lexus trang bị cho LM300h 2020 các công nghệ an toàn tân tiến hàng đầu như: Hệ thống quản lý vận hành thông minh VDIM, hệ thống đảm bảo an toàn trước va chạm PCS, hỗ trợ theo dõi làn đường LTA, hỗ trợ chuyển làn với giám sát điểm mù BSM, điều khiển hành trình bằng radar DRCC, kiểm soát ổn định thân xe VSC, kiểm soát lực kéo TRC, phanh ABS/EBD/BA, cảnh báo áp suất lốp, cảnh báo giao thông phía sau RCTA...Được biết, giá xe Lexus LM300h 2020 đang được chào bán với giá hơn 10 tỷ đồng tại đại lý tư nhân Hà Nội. Video: Chi tiết MPV hạng sang Lexus LM300h 2020 mới.

Sau thời gian gần như "bất động" bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19, thị trường ôtô Việt Nam đang dần sôi động trở lại để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng. Không chỉ các "ông lớn" phân phối xe chính hãng liên tục tung sản phẩm mới, ngay cả các đại lý tư nhân cũng nhộn nhịp hơn khi nhập về nhiều "siêu phẩm độc" như Lexus LM300h 2020 mới. Mới đây, một đại lý tư nhân ở Hà Nội vừa đưa về nước chiếc xe đa dụng MPV hạng sang Lexus LM300h 2020 - một trong những chiếc xe đầu tiên cập bến thị trường Việt Nam. Điểm đặc biệt trên chiếc MPV của Lexus khi sở hữu 4 ghế ngồi VIP thay vì 7 chỗ như những biến thể thông thường người dùng từng diện kiến. Lexus LM300h 2020 vẫn còn khá xa lạ với đại bộ phần người tiêu dùng Việt bởi đây không phải là dòng xe do TMV phân phối chính hãng. Dẫu vậy, thương hiệu xe sang Nhật Bản lại quyết định mở bán chính hãng dòng minivan hạng sang này. Được biết, xứ sở chùa vàng là điểm đến đầu tiên thuộc khu vực Đông Nam Á đón nhận Lexus LM300h, trong bối cảnh ưu tiên của Lexus tại đây vẫn là các dòng xe SUV và sedan. Tuy nhiên, Lexus LM300h 2020 sinh ra cũng có lý do bởi xe sẽ hướng đến những đối tượng khách hàng cần một chiếc xe gia đình rộng rãi và đẳng cấp. Hơn nữa, với phiên bản 4 chỗ, Lexus LM300h còn phục vụ những ông chủ đích thực, một khía cạnh mà Lexus LX570 đang làm rất ấn tượng tại Việt Nam. Toyota Alphard chính là nguyên bản để thương hiệu Lexus phát triển LM300 và thoạt nhìn, khách hàng có thể nhận ra 2 mẫu xe này có nhiều nét hao hao giống nhau. Tuy nhiên, nhờ được gắn logo Lexus - thương hiệu xe sang mà chiếc LM300 đã trở nên đẳng cấp hơn rất nhiều và những trang bị cũng rất tương xứng từ trong ra ngoài. Về ngoại thất, Lexus LM300h hoàn toàn mới vừa về Việt Nam sở hữu thiết kế giống Alphard nhưng đã "qua tay" Lexus nên được chăm chút tỉ mỉ hơn. Bằng chứng là phần đầu xe đã trau chuốt với những nét đặc trưng của thương hiệu Lexus. Đầu tiên sự đẳng cấp của LM300h thể hiện ở phần lưới tản nhiệt con suốt với hoạ tiết cầu kỳ hơn, logo 3D màu xanh xanh ở vị trí trung tâm biểu hiện cho phiên bản Hybrid kèm camera quan sát phía trước. Toàn bộ phần viền được mạ crom và ngay cả hốc gió phía trước tích hợp đèn sương mù cũng tương tự. Thuộc phiên bản cao cấp nên hệ thống chiếu sáng của Lexus LM300h là công nghệ LED toàn phần với tính năng điều chỉnh góc đánh lái tự động, bật/tắt theo cảm biến ánh sáng... Đây cũng là điểm khác biệt hoàn toàn so với Alphard đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Phần thân xe Lexus LM300h All New có bộ la-zăng đa chấu màu titan thể hiện sự cao cấp để phù hợp với một thương hiệu hạng sang. "Dàn chân" của xe có kích thước 17 inch, ngay phần cửa xe có dải crom cùng dòng chữ "Hybird" biểu hiện loại động cơ trên chiếc MPV hạng sang này. Đuôi xe Lexus LM300h nổi bật nhờ cụm đèn hậu LED nối liền to bản và dải đèn xi-nhan thiết kế dạng đuổi đầy bắt mắt. Cụm đèn hậu này cũng cho thấy sự sang trọng khác biệt so với bản gốc giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm để phân biệt đẳng cấp giữa LM300h và Alphard. Chiếc ôtô mới Lexus LM300h mà chúng tôi đa giới thiệu đến bạn đọc thuộc phiên bản Royal Lounge với 4 chỗ ngồi VIP đặc biệt cao cấp. Phía sau, xe chỉ có 2 ghế ngồi bọc da và khả năng chỉnh điện hoàn toàn chính là điểm nhấn. Không chỉ phù hợp với tư thế ngồi thông thường, ghế trên LM300h còn có thể ngả ra sau gần như hoàn toàn để biến thành chiếc giường mini cho những chuyến đi đường dài. Ở đây, không gian giải trí còn thuyết phục người dùng khó tính nhất bởi màn hình trước mặt có kích thước tương đương những chiếc tivi. Lexus LM300h tại Việt Nam sở hữu 2 ghế ngồi trước đều chỉnh điện, tính năng nhớ 3 vị trí ghế lái xuất hiện. Vô-lăng trên xe vẫn rất quen thuộc trên hầu hết các xe Lexus khi được bọc da, ốp gỗ kết hợp đầy đủ phím bấm chức năng. Đáng tiếc, cụm đồng hồ phía sau hiện vẫn là dạng Analog. "Trái tim" xe Lexus LM300h 2020 sử dụng động cơ Hybrid bao gồm máy Atkinson 2.5L cho công suất tối đa 141 mã lực, mô-men xoắn cực đại 270 Nm. Động cơ trên kết hợp hộp số e-CVT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Ngoài ra, xe còn một bộ pin Niken cho công suất 67 mã lực và mô-men 139Nm. Với sự kết hợp trên, mẫu xe này cho ra tổng công suất 208 mã lực. Là bản full option nên Lexus trang bị cho LM300h 2020 các công nghệ an toàn tân tiến hàng đầu như: Hệ thống quản lý vận hành thông minh VDIM, hệ thống đảm bảo an toàn trước va chạm PCS, hỗ trợ theo dõi làn đường LTA, hỗ trợ chuyển làn với giám sát điểm mù BSM, điều khiển hành trình bằng radar DRCC, kiểm soát ổn định thân xe VSC, kiểm soát lực kéo TRC, phanh ABS/EBD/BA, cảnh báo áp suất lốp, cảnh báo giao thông phía sau RCTA...Được biết, giá xe Lexus LM300h 2020 đang được chào bán với giá hơn 10 tỷ đồng tại đại lý tư nhân Hà Nội. Video: Chi tiết MPV hạng sang Lexus LM300h 2020 mới.